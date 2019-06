OPINION: Nos quedamos…Nos quedamos…

Todo ha concluido en el perfecto orden de la justicia divina…. Somos neoyorquina desde hace casi cuatro décadas. Gracias Cristo Jesús.

Esta es una respuesta ambigua pero entendible, para todos mis amigos que han estado orando para que se definiera en corte el caso de mi apartamento en Nueva York, que cuando nos mudamos al mismo, mi hijo menor solo contaba con cinco años de edad…Y ya tiene 31.

Agradezco la seriedad y colaboración de la agencia PALANTE, que dirige Elsie Vásquez, a donde responsablemente nos refirió el honorable congresista Adriano Espaillat, preocupado tras ver mi artículo publicado en el diario digital www.ContigoNews.com , Ramonanibaltev.com El Taxista News y otros igualmente importantes medios que se hicieron eco de la injusticia que se quería cometer con mi hogar.

Quiza sea el momento de que se legisle en favor de quienes tienen propiedades en otros lugares y compartan su estadía entre estas y sus apartamentos durante el año, especialmente cuando le llega la etapa del retiro o jubilación, sin el temor que que los echen de sus originales viviendas.

Al llegar a ciertas edades se es menos resistente a las gélidas temperaturas y después de trabajar 40 ó 50 años en este clima, se debería incentivar para que los mayores se trasladen a lugares con climas cálidos, durante lo necesitaren, sin que se les quite el derecho a retornar a sus viviendas originales.

Desde hace 18 años compré con hipoteca una casita en Orlando, Florida cerca de la vivienda de mi madre, hermanos y sobrinos, con la colaboración de mi compañero Manuel Esteban Fernández y sus hijos mayores, Leandro y Rosa Esther, hermanos de nuestro pequeño Junior y la de mi familia que es monolítica.

Cada cierto tiempo refinanciando la casa, logré irla mejorando y de ahí también saqué para comprar mi jepetica que aún poseo del 2004, en el 2006 y vendiendo la GMC que tenía,

Antes de lo previsto para mi jubilación me vi precisada a viajar con mi hijo para atender a mi reina madre y parte de la energía que le extrapolo a mami, me la otorgan las plantas a las que me dedico con amor y que embellecen mi humilde vivienda, pero nunca he abandonado mi hogar en Nueva York, con la decoración regular, las paredes llenas de reconocimientos y proclamas y viajando constantemente.

Continúo normalmente siendo miembro de las instituciones comunales y gremiales en Nueva York, entre ellas el Colegio Dominicano de Periodístas, Acroarte, Ace, El Centro Cívico Cultural Dominicano y otras, además de formar parte del staf de algunos medios de comunicación, como colaboradora.

Nos quedamos, porque nunca nos hemos ido de nuestro amado Nueva York, pese a compartir nuestra vida en la maravillosa cidad de Orlando, Florida central.

Los espíritus de los maestros juan Bosch, Tomás Pujols Sanabia, Eulalio Fernández, Manuel Severino, los doctores José Francisco Peña Gómez, Rafael Rivera, así como Hatuey Deschamps, Kike Hiciano, Normandía Maldonado, Rafael Agustín Estevez y otras, figuras que fueron entrevistados en nuestro apartamento, pueden descansar en paz.

Ah!!! gracias, queridos amigos por sus oraciones, velas y velones.

