OPINION: Nazario vive! Albricias de esperanzas!

NUEVA YORK.- Para quienes querían saber como evoluciona la salud de J Nazario Brea, me informó haberse restablecido tras los mimos y cuidados de Erica, su hija mayor, quien lo rescató de su apartamento en Manhattan deshidratado, con ataque de pánico en virtud de su gran sensibilidad humana, al contemplar el elevado y rápido deterioro de la humanidad por la pandemia del Corona Virus.

“Mi hija Erica me trajo a Conneticut, me ha hidratado y alimentado con tanto amor, que le aseguro, querida hermana que ya estoy relativamente bien, aunque sigo lamentando lo que está sucediendo” conforme me habló Nazario, retornando mis llamadas y mensajes al gran artista, y polifacético profesional a quien tanto amamos y admiramos y quien ha jugado un rol estelar en la comunidad y mejor proyección de los dominico-iberoamericanos, en Los Estados Unidos de América.

Quien podría obviar “Que Pasa New York” la producción televisiva de más de tres décadas, abordando temas que incluso a muchos periodistas nos resultan engorrosos.

Cómo olvidar las actuaciones del compositor, intérprete, ejecutor de múltiples instrumentos musicales, especialmente piano y guitarra en grandes escenarios y en nuestros restaurantes, eventos comunitarios y de masas, reconocidos programas televisivos, oriundo de San Francisco de Macorís, del brillante creador del tema “Madre”, que se ha convertido en un himno.

Cinturón negro de karate, tenista a la altura de jugar con el campeón doctor Eliécer Guzmán, paracaidista, buceador, corredor, alpinista, ingeniero civil y excelente comunicador, J Nazario Brea es miembro fundador de Acroarte y prominente activista comunal, quien fue elevado conjuntamente con Vickiana, al Salón de la Fama Folklíco Dominicano Casandra Damirón, uno de los últimos eventos a los que acudió la folklorista Normandía Maldonado, ideadora del mismo.

Hoy la comunidad cuestiona el desprendimiento arbitrario del muro de los artistas e intelectuales dominicanos en las paredes del Cosulado Dominicano en el estado de Nueva York, institución que no es propiedad de ningún cónsul ni herencia familiar de la extraordinaria Normandía Maldonado, porque es una institución patrimonial de la comunidad y la dominicanidad.

Nazario no contrajo el Covid-19, pero seguramente son muchos los que al igual que él fue impactado por el inusitado acontecimiento mundial.

Lo cierto es que, de esta personalidad admirable de la comunidad dominicana en Nueva York por el último medio siglo, podemos colegir que hombres y mujeres como J Nazario Brea, son de las figuras que construyen, indiscutiblemente ejemplarizan y dejan un dulce sabor a honestidad y amor a la colectividad y gracias a Dios y a sus maravillosos y muy unidos descendientes: Albricias de esperanzas, Nazario vive!

