OPINION – Los subsidios: privilegios indecentes a eliminar en Dominicana

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

Adelante. Siempre estoy en proceso de construirme. (Anónimo)

1 – En días recién pasados, se ha estado denunciando en la mayoría de los medios de comunicación, que el Estado viene subsidiando desde hace muchos años a decenas de grandes empresas con más de 70 millones de galones de combustible, lo que equivale a más 40 millones de pesos anuales. A seguidas, presento algunas de las empresas que se benefician con esta obscenidad:

2 – La generadora Itabo, con 58,000 galones de fuel oíl y 20,780 de gasoil; Ege interconectada, con 1 millón 812 mil 840 galones; Generadora Palamar, con 6 millones de galones de fuel oíl y 9 mil galones de gasoil; Cap Cana Caribe, con 261 mil galones de fuel oíl y 9 mil galones de gasoil; la Corporación Punta Cana, con 445 mil galones de fuel oíl y mil 500 galones de gasoil; Monte Río Power, con 700 mil galones de fuel oíl y mil 300 galones de gasoil; la generadora de electricidad de Samaná, con 60 mil galones de gasoil; la empresa Lear Investmen, con 2 millones 700 mil galones fuel oíl y 2 mil 500 galones de gasoil ; Punta Cana Macao (CEPM), con 34 mil100 galones de gasoil y 310 mil de gas natural, equivalentes a 2 millones 243 mil 967 galones de gasoil, la San Pedro View energic, con 2 mil 100 toneladas de carbón mineral, la compañía de electricidad Bayahibe, con 83 mil 100 galones de fuel oíl y 17 mil, 100 galones de gasoil; la Transcontinental Capital, con 1 millón 402 mil de fuel oíl, mas 36 mil 500 galones de gasoil, más 620 mil galones de gas natural a equivalente, 4 millones 487,935 en gasoil; y la Barrick Gold, con 10 millones 499 mil galones de fuel oíl. Esto es solo una muestra significativa de este robo rastrero de los más potentados contra el pueblo dominicano, lógicamente, los más afectados por esta barbaridad, son los más pobres de la nación.

3 – Según los entendidos en la comercialización de hidrocarburos, si se eliminan estos subsidios, la gasolina puede rebajarse hasta 118 pesos por galón. Por otro lado, por esta malsana práctica, el gobierno deja de percibir 136 pesos por cada galón subsidiado, o sea, que se lo vende a los empresarios buitres por 136 pesos menos por cada galón.

4 – Esta cantidad de combustible subsidiado en todos los casos excede a las necesidades de las empresas favorecidas, por lo que, los sobrantes lo revenden a precio de mercado, obteniendo por estas ventas, ingresos millonarios. La práctica de los subsidios se revela cada vez más indecente, cuando tomamos en cuenta, que por ejemplo, las empresas constructoras que se benefician con los mismos, incurren en la sobrevaloración del costo de las obras que construyen.

5 – Por otro lado, hay que corregir la aberración, de que los dueños de bombas de gasolina se ganan hasta 60 pesos por cada galón que venden, puesto que esta especulación produce un incremento brutal en el costo de la vida de los dominicanos. Por esta especulación tenemos que pagar más caro el transporte, los alimentos y todos los servicios que dependen de combustibles fósiles.

6 – Pero este abuso y burla al pueblo no para ahí, puesto que los susodichos empresarios subsidiados con combustible, también son favorecidos con exenciones fiscales y arancelarias con la ampliada y ratificada “ley 542-14 sobre Innovación y Competitividad Industrial, con la cual el gobierno se priva por 15 años de importantes ingresos por los conceptos citados. Para cubrir los subsidios y las exoneraciones fiscales y arancelarias aludidos, se consigna en el Presupuesto Nacional la friolera de 240 mil millones de pesos, lo que realmente constituye una indecencia mayor.

7 – Los favorecidos con estas exenciones y subsidios argumentan, que el dinero producto de las utilidades será reinvertido en maquinarias y tecnologías para aumentar la competitividad, promesa ésta que proviniendo de nuestros empresarios, por las experiencias pasadas con esta misma ley, es difícil de creer que ahora será distinto. Eso sí, con estas formas, ellos se tornan cada vez más ricos y sus empleados no salen de la pobreza ancestral que origina una vida paupérrima y degradante junto a sus familias.

8 – Por lo visto, nuestro país cada vez más, exhibe mayor desigualdad social, porque las élites económicas (los empresarios y banqueros) que desde 1844 nos han gobernado y que se han tomado el país para ellos, explotan a los trabajadores, no le pagan un salario que se corresponda con las labores que hacen. A estos productores de la riqueza le pagan salarios mínimos acordados por leyes que los mismos empresarios hacen. Salarios que literalmente solo dan para comer comida chatarra, mientras los amos están sobrealimentados.

9 – Lo grande del caso es, que cuando a estos empresarios, los obreros le piden mejora de salario, se niegan rotundamente a hacerlo, argumentando que sus industrias no pueden pagar más, porque ello los llevaría a la quiebra.

10 – Sin embargo, mientras los trabajadores y sus familias viven extremadamente mal, desnutridos, residiendo en casuchas insalubres, sin servicios básicos de agua y luz, sin seguro médico apropiado, al contrario, los empresarios con los millones que ganan, gastan fortunas en arreglar, restaurar, modificar, añadir, quitar, modificar, agrandar la mansión donde viven. También se gastan otra fortuna adquiriendo apartamentos y villas campestres, ya sea en el territorio nacional o en Miami e incluso hasta en la vieja Europa, además se gastan capitales, comprando muebles, ropas, enseres eléctricos, haciendo fiestas fastuosas con orquestas, banquetes con comida gourmet, bebidas de las mejores servidas con mozos enguantados y en frac.

11 – Estos empresarios subsidiados con exenciones fiscales y arancelarias señalados, se gastan millones viajando por Dubái, Alaska, Japón, Canadá, Australia, Estados Unidos de Norteamérica, toda Europa y por cualquier lugar recóndito del mundo, También, sus hijos van a los mejores colegios nacionales e internacionales, visten de marca, los acompañan en sus viajes, y a cada uno le compran yipetas y apartamentos lujosos.

12- También, compran las más caras prendas y mejores perfumes, y se dan el lujo de tener guardaespaldas, choferes y muchos sirvientes, y cuando se enferman se van a clínicas y hospitales extranjeros hasta en sus aviones jet privados. Estos, para cubrir los excesos de sus concupiscencias, hacen ciertas obras de caridad con los asilos de ancianos o albergue de niños huérfanos y desamparados llevando a esos lugares algún dinero y chucherías, entre ellas, ropas que ya no usan y algunos que otros sobrantes de los anaqueles. Es una estafa filantrópica, de relaciones públicas.

13 – Está demás decir que los trabajadores de estos empresarios (obreros fabriles y agropecuarios, choferes, sirvientes, jardineros, etc.), después que están viejos y enfermos, los mandan para su casa a morir de hambre y enfermedades, sin ningún tipo de cobertura, mientras el que el patrón y su familia, terminan con fincas, mansiones, cuentas bancarias fabulosas que los acreditan en lista de millonarios de la revista Forbes.

14- La cuestión es, que el “Gobierno del Cambio” que preside nuestro presidente Luis Abinader se ha comprometido con revertir estas indecencias. Será duro hacerlo, porque nuestros empresarios son indolentes e insensibles al dolor de sus semejantes. Ellos dicen ser cristianos, pero de cristianos no tienen un pelo. Son de los que a Dios rezando y con el mazo dando. Son de los que, por su amor al dinero, jamás entrarán al reino de los cielos. Ellos no practican las enseñanzas de Cristo, y no se dan cuenta que son de los que han vendido su alma al diablo. Con ellos la conciencia anda despotricada; pero no se dan cuenta de ello.

15 – Ellos no aman a su prójimo, solo piensan en el bienestar particular de sus familias y clase social. Para ellos los conceptos, país, patria, nación y república, se reduce a finca particular; y pueblo, a una recua de ganado que ellos dominan a su antojo. Esa tara la llevan en la sangre, en sus genes, en su espíritu. Para graficar la actitud, carácter y sentimientos de esa clase, voy a parafrasear lo que Juan Bosch ha conceptualizado de esa gente en su libro “Composición Social Dominicana”.

16 – “Con las excepciones lógicas – apunta Bosch – el empresariado dominicano carece de dignidad patriótica porque les falta ese ingrediente estabilizador y creador que se llama amor; amor a lo suyo, amor a su tierra, a su historia, a su destino, a su pueblo. En esta última palabra (su destino), se halla la clave de su actitud: para la clase empresarial dominicana su patria es su patrimonio y su destino es engrosar cada vez más su fortuna explotando inmisericordemente a los demás, que dicho sea paso, consideran inferiores. La burguesía y la oligarquía no tienen fe en eso de República, por eso su grupo social no tiene la finalidad de construir una patria para todos, sino una finca para ellos. Como consecuencia de esa actitud, los empresarios y los políticos dominicanos no han establecido una escala de valores morales y patrióticos a seguir; en ese tenor, no tienen escrúpulos, no tienen lealtad a nada, ni a un amigo, ni a un partido, ni a un principio, ni a una idea ni a un gobierno. El único valor importante para ellos es el dinero, porque con él pueden vivir en el nivel que les pertenece desde el punto de vista social y cultural suyos; y para ganar dinero se desconocen todas las lealtades”.

17 – En este contexto, hace apenas una semana, Francisco Antonio Peña Guaba Ministro del Gabinete Social de nuestro gobierno, en un programa de televisión defendió el desmonte de los programas temporales creados para proteger a la población pobre de los efectos socioeconómicos de la pandemia de coronavirus, alegando, que es casi insostenible en el tiempo y el espacio, que el gobierno pueda mantener esos subsidios por razones de precariedad económica; entonces, si el desmonte para los pobre se justifica por imposibilidades económicas , con mucha más razón se justifica el desmonte de los suicidios, exoneraciones fiscales y arancelarias a los más ricos del país. Es una cuestión de lógica, de justicia, de humanidad, y por razones constitucionales.

18 – Finalmente, para hacer realidad el “Cambio Prometido”, que hemos prometido, se hace necesario desmontar en su totalidad la poderosa industria de la corrupción que desde la creación misma de la república viene carcomiendo los cimientos morales, económicos y sociales de nuestra patria. En este orden de ideas, se hace imperativo llevar a la justicia a los responsables del “Peaje Sombra” que malea el contrato de la carretera Santo Domingo- Samaná. Por esa carretera, nuestro pueblo va en camino a pagar 2 mil millones de dólares de sobrecosto. Sería inaudito, que los responsables de ese crimen de lesa patria, evadan las consecuencias penales correspondiente a tan atroz delito. Hay que ser un dominicano de la peor laya, para cometer semejante barbaridad contra su patria, máxime, en un país, donde en los asilos de ancianos y en los hospitales, el precario presupuesto asignado, impide suplir las despensas con lo mínimo indispensable para las medicinas catastróficas, los alimentos y los detergentes para mantener la limpieza. El dominicano que sea capaz en sus funciones de Estado, de robarse el dinero que serviría para esos abastecimientos, se merece como minino, la “Degradación Cívica”.

19 – También, como en el programa de nuestro gobierno, está la promesa de una justicia justa, buena hora es para aplicar la máxima: “Nadie está por encima de la ley”. En este tenor, si la ley se ha decidido aplicarse sin mirar a quien, tal como se ha hecho recientemente desalojando a una multitud de gente paupérrima que había construidos sus ranchitos en terrenos del Estado localizados en los alcarrizos, constituyendo ese desalojo un cuadro inhumanamente cruel, porque ha dejado a la intemperie a mujeres, niños y ancianos desvalidos, sin considerar en nada la indigencia atroz, ni la magra suerte de ellos, de igual forma esperamos que la ley sea aplicada contra tantos poderosos que desde hace años ocupan ilegalmente miles de tareas de tierras del Estado, principalmente las tierras del CEA.

20 – En este tenor, sería bueno investigar, si las tierras del CEA, donde el ex exministro de las fuerzas armadas, general retirado Rubén Darío Paulino Sem ha construido un búnker de centenares de millones de pesos, fueron adquiridas legalmente o por invasión, para si procede, desalojarlo sin miramientos, tal como se hizo con los pobres diablos que el Estado desalojó de los alcarrizos sin contemplaciones. Esto es, si estamos hablando de aplicar por igual la ley “sin paños tibios” a quienes la violen sin tener en cuenta poder y rango social.

21- Me permito una vez más hacer estos señalamientos, porque como primer ideólogo de la creación del PRM, me siento responsable ante mi pueblo de los aciertos y desaciertos del gobierno que hoy encabeza Luis Abinader y que millones de dominicanos como yo, luchamos denodadamente, para que nuestro PRM y él llegasen al poder a realizar los cambios sociales, políticos y económicos que demanda nuestra patria.

El que tenga oídos, que oiga…