OPINION: Ley de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego

El autor es congresista de EE.UU. Reside en Nueva York.

Junio es el Mes de Concientización sobre la Violencia con Armas de Fuego, un movimiento nacional para llamar la atención sobre la epidemia de violencia con armas de fuego, y el liderazgo de la Cámara ha anunciado que cuando los miembros regresen la semana del 6 de junio, la Cámara aprobará un paquete integral de prevención de la violencia con armas de fuego que el pueblo estadounidense quiere y nuestra nación necesita tan desesperadamente.

Me enorgullece que este paquete legislativo incluya una disposición para garantizar que las piezas para fabricar armas y los kits de armas se clasifiquen como armas de fuego según la ley federal, asegurando que estén sujetos a verificaciones de antecedentes ―lo que renueva la legislación que he presentado en cada Congreso desde 2017, la H.R. 1454, la Ley Ghost Guns Are Guns (Ley Armas Indetectables son Armas).

El próximo paquete legislativo para la prevención de la violencia con armas de fuego de la Cámara se basa en los esfuerzos de la Cámara para combatir la epidemia de violencia con armas, como la aprobación de la Cámara de exigir verificaciones universales de antecedentes y abordar la Charleston Loophole (fallas en el sistema de verificación de antecedentes).

La violencia con armas de fuego sigue siendo una crisis que se cobra innumerables vidas y afecta a nuestras comunidades y niños. El trágico tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas; el tiroteo por motivos raciales en Buffalo, Nueva York; los asesinatos de los agentes Rivera y Mora en Harlem, el brutal asesinato de Krystal Bayron-Nieves en el este de Harlem, la víctima de 11 meses que recibió un disparo en El Bronx y los tiroteos diarios que se producen en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos son absolutamente desgarradores, pero no son inimaginables.

Necesitamos más que pensamientos y oraciones, necesitamos políticas y acción. Mis más profundas condolencias se extienden a todos los que han perdido a un ser querido debido a la violencia con armas de fuego, y felicito a los líderes de la Cámara por someter a votación una legislación adicional para la prevención de la violencia con armas.

Después de que la Cámara de Representantes apruebe este paquete integral de prevención de la violencia con armas de fuego, debemos instar a nuestros colegas del Senado a que tomen acción. El Congreso debe enviar al presidente una legislación sensata y que salve vidas para que se convierta en ley. No hacerlo profundizará el sufrimiento de aquellos que son víctimas de crímenes horribles perpetrados con armas de fuego en toda nuestra nación. Esto no es una cuestión de rojo o azul, es una cuestión de vida o muerte que exige un verdadero cambio de política.

Según el Grupo de Trabajo para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, todos los días se pierden 30 vidas a causa de la violencia con armas, muchas de las cuales no son reportadas por los medios de comunicación.