OPINION: Lanzando piedras teniendo techo de cristal

El pasado sábado 18 del mes en curso, salió publicado en este medio digital, un artículo titulado: “Sobre los generales pensionados de Leonel”, escrito por el Dr. Miguel Espaillat Grullón, inefable izquierdista revolucionario, “socialista”, admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez y defensor rabioso de la narcodictadura chavista, que en contraposición con su postura política e ideológica, desechó radicarse a vivir en los paraísos de Cuba o Venezuela, para hacerlo en las propias entrañas del “monstruo y malvado imperio” en la ciudad de New York y sumergirse en las vorágines del capitalismo rampante representado por los Estados Unidos .

En el citado artículo, él hace unas revelaciones en torno a los actos de corrupción de funcionarios, militares, allegados y beneficiados en los gobiernos del Lic. Danilo Medina Sánchez y del expresidente Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que lleva 20 años gobernando de manera consecutiva a la República Dominicana.

No pertenezco a ningún partido dominicano, por lo cual, tengo sobradas razones para exponer mis pareceres sin ataduras, en virtud de que siempre trato de ser objetivo en mis criterios de opinión y no atarlos a ningún sector. Por lo tanto, no estoy defendiendo al gobierno dominicano ni mucho menos al Dr. Leonel Fernández, al que siempre he considerado un chavista solapado, razón por la cual, no le resto veracidad de lo escrito por el referido gacetillero en este periódico. Reconozco y admito las pruebas presentadas, lo que rechazo es al juez que trata de juzgar.

La razón que arguyo para ello, es que me parece inaudito e incompatible que el Dr. Espaillat acuse al gobierno dominicano de corrupto y al mismo tiempo, sea defensor a ultranza de otro gobierno, por demás, una dictadura criminal cuya corrupción gubernamental sobrepasa en dimensión y en desastre social no solo las de los gobiernos del PLD , sino que ha sido la mayor en dos décadas registrada en la América Latina. La mejor prueba de ello, es que han arruinado a una nación preñada de riquezas por la ineptitud, el robo y la política errada implementada.

Esta postura hipócrita y parcializada, que solo ve lo que políticamente le conviene, me hace recordar el conocido refrán escrito en la novela española de estilo picaresco: “La pícara Justina”, publicada en el 1605 por el novelista español Francico López de Ubeda que dice: “El que tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino”. Veamos pues, algunos detalles de la corrupción y el saqueo descarado que ha sufrido la patria de Antonio Fco. José de Sucre y Alcalá, tanto en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y su hijo político, el autobusero nacido en Cúcuta, Colombia, y que, al parecer, el Dr. Miguel Espaillat Grullón pretende o parece ignorar, como síntoma de una “ligera amnesia” de carácter ideológico-partidario o como se dice popularmente: “Hacerse el loco”.

El generalato en Venezuela comparte el poder

Muchas veces leemos o escuchamos declaraciones del írrito de Miraflores, jactarse de que cuenta con el apoyo de pueblo venezolano y dando a entender que la mayoría de la población apoya su gestión gubernamental. Nada más falso, ya que, con quien realmente cuenta y ha podido sobrevivir su dictadura, es con el apoyo del generalato que él mismo ha propiciado para sentirse seguro. Sería contraproducente pensar que la sociedad venezolana sea masoquista, porque un pueblo carente de comida, medicinas, trabajo, con una hiperinflación galopante, una moneda devaluada, con escasez de agua, luz, servicios médicos, hambriento, reprimido y viviendo en un Estado fallido en donde nada aparece y la vida se hace cuesta arriba, no podría apoyar un régimen de esa naturaleza.

Su verdadero apoyo radica en los militares y la razón por la cual los cuida con esmero -algo típico en los gobiernos totalitarios izquierdistas- es para evitar que lo saquen del poder por medio de un golpe de Estado. De igual manera, llena de ventaja a sus funcionarios públicos para contar con su lealtad. Cómo podría explicarse que una nación como Venezuela, más pequeña y con mucho menos trascendencia a nivel mundial que los Estados Unidos, tenga dos mil generales y este último país cuyas acciones son determinantes en el mundo, apenas solo tiene 900?

Militares o ex militares ocupan 12 de los 32 ministerios, encabezan 6 de los 23 gobiernos estatales, dirigen la exportación y la distribución de la comida y tienen una participación en el control de la frontera, las rutas y los puertos. Los generales tienen acceso a los dólares, al cambio oficial con los bolívares y los servicios de inteligencia extranjeros los vinculan basados con buena documentación, su relación con el narcotráfico internacional. Acaso eso no es corrupción y una desnaturalización del verdadero papel de un gobierno honesto y funcional?

La génesis de la corrupción chavista

La corrupción que se ha vivido en Venezuela durante 20 años del chavismo, se considera una especie de galería del horror, con el saqueo descarado de las arcas públicas de dicha nación al tener un gobierno sin control ni contrapeso alguno. Basta recordar que, en el 2015 el oficialista Jorge Arreaza, reconoció que hasta esa fecha habían administrado 1 billón 182 mil millones de dólares. De ese total, Arreaza dijo que habían destinado 717 mil 903 a la “inversión social”. Hoy sin embargo, en Venezuela no se consigue nada, la pobreza, el hambre, las muertes, las enfermedades se han incrementado, no hay alimentos y escasea todo. Han llegado al colmo de que hasta la gasolina escasea también. Entonces, nos preguntamos: dónde está ese dinero?.

La génesis de este robo institucionalizado ocurrió en los albores del proceso chavista, con la combinación de tres elementos que, con el discurrir de los años se convertiría en la “fórmula” perfecta de la opacidad. Una “emergencia” social + sumas formidables de dinero + militares. Así nació el famoso “Plan Bolívar 2000”.

Actos de corrupción

La corrupción en la Venezuela Bolivariana ha sido tan copiosa, intensa y brutal, que citarlas todas sería una labor ciclópea, agotadora y el espacio para escribirla sería insuficiente. Por ello, me voy a limitar a señalar algunos casos sonoros, los cuales, los amables lectores los pueden verificar en una búsqueda simple en la autopista de la información del internet.

1.- a) Venezuela fue la segunda nación que aceptó mayor cantidad de dinero de parte de la firma Odebrecth al recibir 98 millones de dólares entre 2006-2017. Nadie ha sido sometido ni juzgado.

2.- b) En el 2015 el propio oficialista Tarek William Saab, denunció que el Sr. Roberto Rincón y el empresario de apellido Shiera, habrían pagado más de mil millones de dólares a PDVSA en los trabajos de la Faja, en donde se otorgaron más de 41 contratos a dedos por más de 35 mil millones de dólares, con un sobreprecio de 230% y un daño patrimonial que ronda los US$200 millones.

3.- c) Detrás de las importaciones masivas de alimentos para los CLAP (Comité Locales de Abastecimientos y producción) creado en el 2016 y llamado “el milagro creado por la Revolución” —-dicho por el autobusero de Miraflores- hay 32 mil locales en el país. Es en la práctica, una asociación entre el gobierno y sociedades de maletín que esconden a los reales beneficiarios de ese pingue negocio, en que el Estado invirtió unos 5 mil millones de dólares 2016-17 y beneficiados los empresarios Alex Saab Morán y Alvaro Pulido Vargas, ambos de la empresa offshore “Group Grand Limited ligada al írrito de Miraflores. Lo triste y lamentable, es que esos productos, después de unos análisis hechos se comprobó que carecen de nutrientes y están llenos de sodio y carbohidratos.

4.- d) Carlos Uberti ex titular en Argentina de Occovi (Organo de Control de Comisiones Viales) confesó ante la Justicia que Hugo Chávez hizo comprar 500 millones de dólares de títulos de la deuda argentina en el 2007 y organizado a manera especulativa, que dio una ganancia de 100 millones de dólares. De esa suma, se pagaron en comisiones a los bancos el 50% . Chávez y Néstor se quedaron con 25 millones cada uno. (1)

5.- e) Estando Hugo Chávez en el poder, se destapó el caso de PDVAL (Productora y Distribuidora de Alimentos) perteneciente a PDVSA, en donde se importaron 170 mil toneladas de alimentos, los cuales lo dejaron pudrir en contenedores para importar más y ganarse las comisiones que generaban esos pedidos. Ese acto de corrupción, por demás, inhumano, indigno y cruel, el pueblo lo bautizó como “Pudreval” en alusión a la empresa estatal involucrada. Los culpables fueron el presidente de PDVAL, Luis Enrique Pulido, los directores de operaciones Ronald Flores y Vilyeska Betancourt, todos dirigentes chavistas. Fueron “juzgados” en libertad, no guardaron prisión y Flores y Betancourt volvieron a sus puestos y Pulido a trabajar en la campaña de reelección de Chávez. (2)

6.- f) En mayo 2013, María Gabriela Chávez se involucró en la venta de arroz importado de Argentina con unas 37 mil toneladas y venderlo en Venezuela a sobreprecio. Se creó una empresa ignota de nombre Bioart S.A y la única en recibir permiso para importar el arroz en el gobierno de Cristina Kirchner. El arroz se vendió a un sobreprecio de un 30% en Venezuela, generando unos US$23 millones . Como dueños aparecen las hermanas argentinas María Eugenia y María Isabel Vignati, hermanas a su vez de Roberto Vignati, que exportó arroz después de reunirse tanto en Argentina y en Caracas con María Gabriela Chávez. El sobreprecio del arroz llamado “Paddy” fue de unos $200 dólares. !La hija del líder haciendo patria con el hambre del pueblo! (3)

Por falta de espacio no puedo referirme al caso de Alejandro Andrade, millonario preso en Miami; del caso del maletín de Antonini Wilson; de los exministros de Chávez que ocultaron US$2,000 millones en bancos de Andorra; de la enfermera de Chávez, Claudia Díaz ahora millonaria detenida en España, de la fortuna de Diosdado Cabello. En fin, Una larga lista que nos demuestra que a Venezuela la gobierna una pandilla de ladrones, mafiosos y corruptos inmorales.

Estadísticas actuales para la República Bolivariana de Venezuela

Las informaciones más abajo, son muestras indignantes que han publicados los diarios locales e internacionales en la era del chavismo en Venezuela. Veamos.

Venezuela y Haití son los países que menos invierte en salud con menos de un 2% de su PIB según informe de “Salud en las Américas” 2017 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es la única nación que ha implementado 10 esquemas cambiarios para arreglar el desastre financiero que han hecho: Cadive, Sitme, Ceoncoex, Sicard, Sicard II, Simadi, Dipro, Dicom, Dicom II y Dicom III y han resultado ser una fuente de corrupción de los funcionarios. (4)

En la Venezuela Bolivariana han regresado muchas de las enfermedades que habían sido erradicadas: el sarampión, la malaria, la difteria, paludismo, dengue y mal de chagas. (5)

La ciudad de Caracas en la Era chavista, ocupa el 2do. lugar entre las ciudades más violenta en el mundo, con 111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Venezuela es la segunda nación en donde se cometen más asesinato con una tasa de 53,7, solo superada por Honduras con un 90,4. (6)

En Venezuela hace tiempo se había superado la desnutrición infantil y en el gobierno chavista de cada 100 niños examinados (medidos y pesados) 68 presentan un cuadro de desnutrición.

Las estadísticas serían largas ante la inoperancia, el saqueo y los actos de corrupción que se presentan en cada etapa en las cuales debe intervenir el Estado, para administrar los recursos para el bien común de sus ciudadanos

La ceguera ideológica del Dr. Miguel Espaillat y de muchos otros que defienden la dictadura de un troglodita, analfebeto, corrupto y obsesionado con el poder, para servir sumiso como un pelele a la dictadura cubana, es tan profunda que no les permite ver el fracaso de un sistema que no ha dado resultado en ningún país, desde que fue implantado en Rusia en octubre de 1917 hasta el presente. Hasta la China socialista lo entendió y, aunque se quedó con el poder político y es una dictadura, al menos entendió que lo único como sistema económico que funciona es el capitalismo y la libre empresa. En base a lo expuesto más arriba, me pregunto: qué calidad moral tiene el Dr. Miguel Espaillat Grullón para cuestionar la moralidad de cualquier gobierno, cuando él defiende el latrocinio que hay en Venezuela?

Para entender las tragedias de Venezuela y Cuba, basta leer y entender la frase que nos legara Heinrich Heine, poeta, escritor y ensayista alemán, último poeta del Romanticismo y autor de la obra : “Libro de las canciones”, cuando dijo: “El comunismo posee un lenguaje que cualquiera puede entender. Sus elementos son: hambre, envidia, muerte”.