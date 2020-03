OPINION: Fracasaron todos en el Alto Manhattan

Por Bolivar Balcacer

Una comunidad no puede avanzar con malos y negligentes dirigentes, con gente que está más atenta a su ego y a sus asuntos personales que a su deber como funcionario o líder comunitario que un día emprendió la marcha por defender a su gente.

El doble fracaso que hemos visto en los ultimos meses en el Alto Manhattan de New York, es una prueba real de la falta de criterio, de seudos líderes comunitarios, como de politicos amontonados y acomplejados, llenos de miasma, que su unico norte es que una manada de lambones con Microfonos, camaras y periodicos, le suban su ego y creer que son lo máximo cuando realmente son lo minimo.

El caso de las Jeringuillas que inundaron al area dominicana y que no fué ni será atendida por estos politicos mediocres y ahora el caso del CORONAVIRUS que le pone la tapa al pomo, deja bien claro, que funcionarios electos, falsos líderes mercaderes y “periodistas estomacales”, son los responsables del descalabro que vemos, donde es más importante la busqueda de un voto o unos cuantos dolares, que la salud de toda una población, situación que tambien sacudió a empresarios e instituciones que no son ni han sido nunca capaces de donar una simple botella de agua como hemos visto en las ultimas horas desde Cibao Meat hasta la asociación de supermercados, sin dejar de lado a los llamados medicos dominicanos que tambien son culpables del abandono que sufre la comunidad y quedó demostrado que ni una mascarilla y menos un brochuard o una llamada hicieron a sus conciudadanos para orientarlos ante el momento desesperante que se vive en New York. ( https://youtu.be/XMZl_c1r9_w )

Los videos que a continuación verán, es el mejor testimonio del fracaso de todos, expuesto con lujo de detalles, por uno de los protectores de los más mediocres politicos de toda iberoamerica y que lamentablemente la mayoría es de origen dominicano, el doctor Rafael Lantigua ( https://youtu.be/XMZl_c1r9_w ) deja claro que todo se fué a pique y con sus declaraciones nos deja un muy amargo sabor a boca fruto de la negligencia mostrada por Adriano Espaillat, Ydanis Rodriguez, Carmen de la Rosa, Mark Levin, Robert Jackson y una camanada de mequetrefes con poder, los que aupados por un grupusculo de malos y corruptos periodistas han llevado a la comunidad de Washington Heigth a su peor momento, abandonandola y silenciando la realidad de decenas de casos de coronavirus donde incluso figuras de primer orden como Roberto Geronimo afectado por el mal a mantenido silencio mientras el ex presidente del instituto duartiano asumió responsablevemente su rol haciendo publico el caso de su familia y él mismo y sin embargo tambien esa gente quedó abandonada por una dirigencia amorfa, que posiblemente veamos en los próximos días haciendo peliculas y bultos con comidas y una que otra mascarilla para luego buscar votos, cuando lo que se necesita primordialmente es enfrentar el caos de salud para saber la cantidad de afectados en el area

Fracasaron porque no son responsables, fracasaron porque no tienen una agenda, fracasaron porque no creen en trabajo de equipo, fracasaron por su mediocridad y su egolatria, fracasaron porque es mas importante un lambón que por 50 dolares le vende su alma al diablo, fracasaron porque es más importante la chismografía que el trabajo solidario, fracasaron porque no tienen norte, fracasaron porque su visión es corta y sus seguidores son “pulgas” detrás de la gurrupela, fracasaron porque se apandillaron contra la comunidad y mataron a los verdaderos líderes a los que acorralaron impidiendole el crecimiento y con eso estancando a la comunidad toda.

Los dominicanos y latinos del Alto Manhattan tienen que cobrar en los meses por venir ese mal momento, no votando por ellos y si salen a votar, darle un voto de castigo, de castigo por su arrogancia, de castigo por su prepotencia, de castigo por su engaño, de castigo por su falta de criterio y de moral, de castigo porque no son leales y la traición a su comunidad es su mejor carta de presentación, un voto de castigo a los de adentro y a los que quieren dizque representarnos fuera.

El hospital Columbia Presbyterian de acuerdo al doctor Lantigua ( https://youtu.be/XMZl_c1r9_w ) tiene un 80% de casos y no se da una información clara de la cantidad de dominicanos afectados y en cambio, lo que han preferido es sacar millones de dolares para tapar el fracaso, fracaso que es fruto del cacicazgo de Adriano Espaillat que apoyando a foraneos a hundido a la comunidad y acorralado a nuestros mejores líderes, todo por un afan desmedido de creer que está por encima del bien y del mal, el rey sin cabeza, sin corona y sin brujula que nos averguenza.

Llegó la hora de castigar a estos mercaderes que usan la comunidad como tontos utiles, llevandolos a la muerte social, politica y económica porque se apandillaron contra nuestra gente.

Este video ( https://youtu.be/XMZl_c1r9_w ) del programa Entre Líderes y de la TV Colombiana, deben escucharlo y verlo varias veces para que entiendan mejor la realidad que vivimos, no hicieron nada porque no pudieron figurear al lado del Alcalde De Blasio ni del gobernador Cuomo los que han ignorado a estos chapulines sin chistera que prefirienron dejar que nuestra comunidad muera por falta de esfuerzo, dejandonos a merced de la gracia de Dios y eso trajo como consecuencias varios dominicanos muertos en el area, mientras ellos brillan por su silencio y su aislamiento contra su propia comunidad.

La venganza es dulce y por ella iremos, cuando volvamos a las urnas en unos meses ( https://youtu.be/XMZl_c1r9_w )

Hasta nuestro próximo comentario