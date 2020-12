OPINION: Factores decisivos de la Entropía Económica Haitiana

El autor es economista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

Con miras a contribuir con este gran esfuerzo del Movimiento Tricolor, a través de su brazo ejecutor, PRONACIÓN, he querido elaborar un recuento pormenorizado de los ingresos internos y externos que ha recibido la República de Haiti, en los últimos años; trato de demostrar que Haiti NO es un estado menesteroso, por el contrario, ha sido un Estado Dilapidador.

Es importante reseñar que los eventos sísmicos del año 2010 pusieron al desnudo la punta del iceberg de un sistema socioeconómicamente fallido y una desarticulación de los poderes públicos muy preocupante.

Los efectos causados por el terremoto del 2010, sobre Haití, el país más pobre de América, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados superaron los 150 000, calculándose que el número de muertos excedería los 200 000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, cuando se conoció que en el sismo habían fallecido 316 000 personas, 350 000 más habían quedado heridas, y más de 1,5 millones de personas se habían quedado sin hogar, con lo cual, es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.

La impronta internacional no se hizo esperar y su procedencia fue casi universal, destacándose las siguientes:

República Dominicana

De acuerdo a un Informe de BBC/MUNDO del 30 de Junio del 2015, la Republica Dominicana, a través de su fondos públicos, invirtió, en servicios de salud y educación, brindados a ciudadanos haitianos, los montos siguientes:

1- US$57,6 millones (RD$3,460,555,800.00, actualizados al 2020) en servicios sanitarios a inmigrantes haitianos.

2- US$60 millones (RD$3,622,073,760.00, actualizados al 2020) en estudiantes preuniversitarios haitianos.

Además:

3- El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogerán unos 458,233 haitianos, implicó para el Gobierno dominicano un gasto de unos US$25 millones ( RD$7,800,000,000.00. actualizados al 2020)), pero a su vez le podría generar ingresos al gobierno haitiano por unos US$60 millones (RD$7,800,000,000.00 actualizados al 2020)).

4- Un estudio recientemente publicado por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) del Ministerio de Trabajo, arroja cifras sorprendentes concernientes al flujo de divisas de nuestro país hacia Haití: “Según los datos del estudio del OMLAD, los haitianos que trabajan en el país, tanto en el campo como en la ciudad, envían en promedio unos US$68 millones (RD$4,080,000,000.00, actualizado al 2020)) al mes, hacia su país de origen. Si asumimos que estas remesas la generan unos 883,117 haitianos, cada uno de ellos remesa un aproximado de US$77.00 per cápita. La mayoría, un 46.7%, proviene de faenas agropecuarias, un 37.3 de labores de construcción y un 16% de la industria hotelera y fabril. Esto lleva a la respetable cantidad de US$816 millones( RD$48,960,000,000.00) por año.

5-Es oportuno también señalar, que el sector privado y la sociedad civil realizaron grandes aportes:

a)-Sector Privado: RD$200, 216,374.84

b)-Sociedad Civil: RD$1,313,338.87

Total de la Respuesta Humanitaria de la Republica Dominicana frente a la catástrofe haitiana, por el terremoto, durante el periodo de Enero/Junio del 2010: RD$15,084,159,273.60 (US$251,402,654.56 actualizado al 2020) en ayuda directa. Este monto NO incluye los RD$48,960,000,000.00 (US$816,000,000.00 actualizado al 2020), que remesan los haitianos cada año.

Principales aportes bilaterales e institucionales

1-La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haiti, comúnmente conocida como la MINUSTAH, fue una impronta que involucro a 24 países y unos 6000 efectivos militares y asesores civiles.

Su Presupuesto de Operaciones alcanzo la suma de US$364,597,500.00 (RD$21,875,850,000.00 actualizado al 2020). Sin embargo, sucesivas apropiaciones fueron necesarias, para poder mantener el precario orden institucional, llegando a una suma aproximada de US$3,647,900.00 (RD$218,874,000.00 actualizado al 2020).

Para el cierre de sus operaciones y sostenibilidad jurídica del Gobierno Haitiano, se destinaron adicionalmente US$345,926,700.00 (20,755,602,000.00 actualizado al 2020).

En total la MINUSTAH destino un total de US$714,172,100.00 (RD$42,850,326,000.00 actualizado al 2020).

2-La Fundación Bill Clinton como institución coordinadora del International Relief Fund, aporto más de 130 millones de dólares (RD$7,800,000,000.00 actualizado al 2020) para la creación de parques industriales y fuentes de empleo. A la fecha no ha habido señales de estas inversiones ni sus resultados.

FUENTE: https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

3-El Gobierno Norteamericano, a través de la USAID y otras agencias gubernamentales, ha aportado más de US$3,000,000,000.00 (RD$180,000,000,000.00 actualizado al 2020) para el suministro de comida, medicinas, módulos habitacionales, habilitación industrial, remoción de escombros, reconstrucción de escuelas y hospitales, equipamiento para el mantenimiento del orden público, control de enfermedades endémicas, mecanización agrícola y una planta de generación, entre otras ayudas.

Es conveniente señalar que la Cruz Roja Norteamericana también canalizo fondos por un monto de casi US$520 millones (RD$31,000,000,000.00 actualizado al 2020).

4-Otras instituciones privadas, también norteamericanas, contribuyeron con más de US$33,000,000.00 (RD$1,980,000,000.00 actualizado al 2020), como son la Fundación Wyclef, el actor Sean Penn, JP Morgan Guaranty Trust, entre otros.

5-PETROCARIBE. Este caso amerita una mención muy especial.

Encima de que Haiti fue un gran beneficiado por este Acuerdo a través de las condiciones muy blandas para el pago del consumo de Hidrocarburantes, los aportes adicionales alcanzaron la insólita suma de mas de US$2,220,000,000.00 (RD$133,200,000,000.00 actualizado al 2020). Esta suma represento, al 2017, mas del 30% del Producto Interno Bruto de Haiti.

A la fecha, todavía se especula sobre el destino de estos recursos, originando múltiples protestas de la población i la apertura de procesos judiciales por corrupción en el uso y manejo de estos fondos.

Resumen

1-Republica Dominicana:

a)-Ayuda Humanitaria por el Terremoto:

RD$3,460,555,800.00

b)- Soporte a estudiantes preuniversitarios haitianos:

RD$3,622,073,760.00,

c)- Plan Nacional de Regularización de Extranjeros:

RD$7,800,000,000.00

d)-Sector Privado: RD$200, 216,374.84

e)-Sociedad Civil: RD$1,313,338.87

SUB TOTAL: RD$15,084,159,273.60 (US$251,402,654.56 actualizado al 2020)

2- La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haiti, MINUSTAH:

US$714,172,100.00 (RD$42,850,326,000.00 actualizado al 2020).

3- La Fundación Bill Clinton:

Más de 130 millones de dólares (RD$7,800,000,000.00 actualizado al 2020).

4- El Gobierno Norteamericano, a través de la USAID y otras agencias gubernamentales:

Más de US$3,000,000,000.00 (RD$180,000,000,000.00 actualizado al 2020)

5- Cruz Roja Norteamericana:

Canalizó fondos por un monto de casi US$520 millones (RD$31,000,000,000.00 actualizado al 2020).

6- Otras instituciones privadas, también norteamericanas:

Contribuyeron con más de US$33,000,000.00 (RD$1,980,000,000.00 actualizado al 2020)

7-PETROCARIBE:

Más de US$2,220,000,000.00 (RD$133,200,000,000.00 actualizado al 2020).

Tabla No.1

FUENTE DESTINO US$M RD$M % del Total. Rep.Dom Gob.Haitiano 251.4 15,084. 4.0 MINUSTAH Gob.Haitiano 714.2 42,851. 10.0 F.Bill Clinton Gob.Haitiano 130. 7,800. 2.0 USA Govt. Gob.Haitiano 3,000. 180,000. 44.0 US Red Cros Gob.Haitiano 520. 31,000. 8.0 Sect.Priv.USA Gob.Haitiano 33. 1,980. .004 PETROCARIBE Gob.Haitiano 2,220. 133,200. 32.0 Gran Total Gob.Haitiano 6,848.6 411,915. 100.0

Si analizamos la información, aquí someramente presentada, nos percatamos de que el Estado Haitiano NO es un estado menesteroso, por el contrario, ha sido un Estado Dilapidador, donde la corrupción de una plutocracia politizada secuestró la ayuda pródiga proveniente no solo de la republica Dominicana, si no también de muchas instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Esa actitud entrópica del estado haitiano es el factor principal del colapso institucional y político del mismo; Haiti, es pues, un Estado fallido.