OPINION: Entérate NY

►Lo hicieron renunciar: Analistas y observadores políticos criollos en el Alto Manhattan debatieron la llamada renuncia de Antonio Jáquez del Consulado dominicano en NY y concluyeron 100×100 que tuvo que renunciar obligado como director administrativo de su hermano, el cónsul Eligio Jáquez, porque Alianza País hizo denuncias precisas en varios medios influyentes del país Ver: https://elnacional. com.do/alpais-en-ny-demanda- destitucion-hermano-del- consul-de-la-sede-consular/ Estas denuncias provocaron un pesado memorándum del Ministro de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, señalando entre otras cosas “en interés de corregir prácticas y acciones violatorias de disposiciones legales, tanto en oficinas principales, como en dependencias en el país y en el exterior, comunicamos. Ver: https://map. gob.do/2021/02/24/circular- num-0005001-sobre-normas-que- prohiben-el-ingreso-y-la- permanencia-de-familiares-en- organos-y-entes-de-la- administracion-publica/ Una fuente a lo interno de la sede consular afirmó a Entérate NY que el cónsul y el ministro hablaron largo y tendido acordando que Antonio renunciara para evitar un escándalo mayor y así se hizo. Antonio motivó su renuncia: “Renunció porque es de interés anteponer siempre la legalidad y el acatamiento de las normas por el bien nacional”. ¡Huumm!

►Resistía la presión: Cada día aumentaba la presión (por la TV, periódicos, programas con altos rating, dirigentes del PRM, y ciudadanos comunes criollos) contra el cónsul Eligio Jáquez por implementar el nepotismo, diiicen los opinólogos. El respondía, entre otras cosas “si hay alguien que sobra en el consulado soy yo y no mi hermano”. Ver: https://www. univision.com/local/nueva- york-wxtv/consul-general-de- republica-dominicana-en-nueva- york-justifica-la- contratacion-de-familiares- video Asimismo dejando insinuar (llueva, tuene o ventee) que Antonio permanecerá nombrado hasta que le salga su nombramiento en la ONU. Ver: https://www. diariolibre.com/usa/ actualidad/eligio-jaquez- asegura-su-hermano-estara-en- nomina-del-consulado-hasta- que-le-salga-otro- nombramiento-BC24373301 Pero, AlPaís rebosó la copa con la Constitución en las manos, Ver: https://hoy.com. do/alpais-en-ny-demanda- destitucion-hermano-del- consul-de-la-sede-consular/ in clusive emplazando a la directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, el por qué no se había pronunciado sobre el caso de violación a la ética. Ver: https://almomento. net/alpais-exige-direccion-de- etica-actuar-en-caso- nepotismo-consulado-de-ny/ Se estaban planificando hasta piquetes frente a la sede. ¡Ay!

►Cancillería cancela en EE. UU: Cancillería informa sobre la cancelación de 181 empleados. Entérate NY ha observado en ocasiones anteriores que una misma persona es incluida en la lista de cancelados. Ahora es el caso de Ana Grateraux vicecónsul en Boston. (Decreto 6021, artículo 16, del 4 de febrero 2021 = file:///C:/Users/19178/ Downloads/Decreto%2060-21%20( 1).pdf (Decreto 78-21, del 9 de febrero 2021 = file:///C:/Users/19178/ Downloads/Decreto%2078-21%20( 1).pdf) Otros cesanteados: Pascual Ramírez, vicecónsul honorífico en NY; Adalberto Sánchez Paulino y Agapita Pérez Burgos, auxiliares consulares en NY; Cristina Negrón Morales y Marjorie Rutinel Bucheli, vicecónsules en Los Ángeles-California; Miguelina Echavarría y Virginia Díaz Santana, consejeras en la OEA; Manuel García Lizardo y María de J. López, de la embajada en USA; y José Luís González Medina, consejero en la ONU.

►Datos sorprendentes: Los partidos políticos, líderes y activistas comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes en NY, que a diario viven hablando, solicitando, y demandando rebaja en los documentos consulares, aquí tienen datos sorprendentes, los cuales sirven de base fundamental para defender sus connacionales en los EE. UU. Veamos: Abuso con el precio de las libretas de pasaportes = https:// almomento.net/abuso-con-el- precio-de-las-libretas-de- pasaportes/ Ganancias consulares se quedan en bolsillos particulares = https:// almomento.net/ganancias- consulares-se-quedan-en- bolsillos-particulares/ Entéra te NY felicita a su autor, el colega Juan Mojica.

►La política es de resultados: Otra carta enviada por dos altos dirigentes del PLD-NY. Ni quito ni pongo: Hace algunas semanas precisamos que los compañeros en NY Emiliano Pérez y Francisco Fernández, ambos del Comité Central (CC), aspiraban al Comité Político (CP) y que no serían tomados en cuenta, reiterando que la organización no necesita de miembros del CP en el exterior, porque serían figuras decorativas y que las nuevas plazas serían ocupadas por personas pertenecientes a sectores poderosos (políticos o económicos) que puedan dinamizar la entidad en la RD, que es donde se necesita el trabajo en las actuales condiciones, porque en el exterior, con 3 derrotas, no se augura una recomposición y menos en la circunscripción Uno, la de mayor concentración de votantes, donde sus dirigentes han desempeñado un papel muy pobre en elecciones pasadas, al desentenderse con la comunidad, los profesionales, empresarios, periodistas, ciudadanos comunes, y la política es resultado, diiicen. Ver actuales miembros CP: https://www.diariolibre. com/actualidad/politica/lista- completa-del-nuevo-comite- politico-del-pld-IL24850282 ¡ Ah! Quedaron fuera del CP Eduardo Selman, Reinaldo Pared Pérez, Felucho Jiménez, Robert de la Cruz, y José Tomás Pérez. ¡Huumm!

►Otras poderosas razones: La carta también dice: Otras poderosas razones del por qué no fueron escogidos Pérez, Fernández, ni ningún otro en el exterior para el CP, porque subirán de 6 a 15 los miembros al CC en la circunscripción Uno; de 3 a 10 en las otras dos, para dinamizar la entidad en cada circunscripción, y ahí tendrán la oportunidad de trabajar, si es verdad que quieren hacerlo, diiicen sus compañeros en la misiva. Qué el hoy presidente del PLD, Danilo Medina, no está nada a gusto con los dirigentes de la circunscripción Uno, por lo que le hicieron a su postulado candidato a diputado, Yomare Polanco, quien hizo la labor política que ninguno de ellos hicieron, abandonándolo y tra….. ¡Ay! Un ciudadano vociferó “A ellos se le olvidó trabajar política”. Otro contestó “es que solo están acostumbrados a nombramiento$$$” ¡Bueeeno!

►Donde no nombran es en NY: La superintendente de Seguros, Josefa Castillo, decidió aumentar la nómina de 22 a 26 millones de pesos para ella poder nombrar. Ver: https://atento. com.do/josefa-castillo- aumente-la-nomina-porque-yo- tengo-que-nombrar/ ¡Wepa! Sin embargo, diiicen muchos perremeístas en los nuevayores, que en la Gran Manzana no nombran la militancia, solo la cúpula del partido. ¡Ay!

►El PRD y PRSC: Los otrora bastiones políticos en la RD, como lo fueron el PRD y PRSC, hoy en día son residuos, fotos y recuerdos como bien dice la canción de Selena, sostienen analistas criollos en el Alto Manhattan, al extremo que muchas de sus figuras más relevantes en la Gran Manzana las reniegan. “Yo, yo no soy de ese partido”, “usted se equivocó”, se escucha decir con frecuencia a muchos en conversaciones callejeras. ¿Ya el gallo no canta?, ¿Ya el buey no hala? diiicen. Un autodefinido “docto”, con ínfulas de “sabichoso y científico político” expresó frente a un grupo de llamados litigantes en política vernácula, estacionados en una esquina de la avenida Saint Nicholas: “Un individuo arribista es alguien carente de escrúpulos que pretende prosperar o ascender de manera rápida, privilegiando el fin antes que los medios. Por lo general, implica pretender ser alguien diferente, negando u ocultando las raíces. Además, reniega de quienes lo acompañaban o estaban en su misma posición». Un ciudadano cantó. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= 7ZJOvFTAC2k

► Un valor dominicano en NY: Patria López, oriunda de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, ha dado muestra fehaciente en NYC de su dominicanidad, permaneciendo con su establecimiento “Josie’s Beauty Center” en el Alto Manhattan, por más de 33 años. Tiene una variada asistencia de etnias como clientes, a quienes les hace saber que proviene desde la RD. Durante la pandemia ha organizado a negocios similares y personas vinculadas a esta línea de trabajo, tomando cursos en línea y conocer la forma correcta para mantener los negocios funcionando, siguiendo con las regulaciones establecidas, pero evitando el cierre y con el desempleo. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Patria, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El gobierno de EE. UU. con su programa “Eldercare” ofrece recursos para ayudar a los adultos mayores. Entrega de comidas a domicilio, transporte al médico, cuidados, quehaceres domésticos y participaciones con la comunidad. Para encontrar una oficina en su ciudad visitar: https://eldercare. acl.gov/Public/Index.aspx o llamar al 1-800-677-1116.

►Cultura general: Muchos visitantes de todo el mundo viajan a Dubai para disfrutar de sus maravillas. Sin embargo, no se confunda si ve un letrero de «Family Beach». En realidad, es una advertencia para los hombres solteros, ya que no son bienvenidos ni permitidos en la playa. Dubai está lleno de centros comerciales, restaurantes, cafés y playas de «zona familiar», donde sólo se permiten hombres acompañados por sus esposas e hijos.

►Salud: El cilantro disminuye los niveles de azúcar en la sangre, contiene una elevada cantidad vitamina C, contiene microgramos de calcio, hierro y fósforo. Puede usarse para tratar afecciones como síndrome del intestino irritable, diarrea, estreñimiento, dolor de muelas, malestar estomacal, hemorroides, pérdida del apetito, espasmos, náuseas, flatulencias, dolor articular, y parásitos. Si una persona ha sido operada es recomendable que suspenda su consumo porque reduce el nivel de azúcar. Es aconsejable que se suspenda su consumo dos meses previos a la operación.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 14: Compra del dólar 56.86 y venta 57.97; Compra euro 67.31 y venta 71.24

►Gasolina Premium 242.10 y Regular 228.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Atildamiento = Arreglo cuidadoso y a veces excesivo o con cierta afectación, generalmente de una persona.

►Cita histórica: Prefiero rodearme de personas que revelan su imperfección, en lugar de personas que falsifican su perfección. (Charles F. Glassman, médico de Rockland-NY).

►Truco: Cuando la conexión WiFi, en cualquier lugar o momento es mala, cuestionable y depende de tu ubicación, tenemos una solución muy simple y fácil para mejorar la calidad. Con simples latas de soda o cerveza. Debes asegurarse que sea un contenedor de aluminio, ningún otro material servirá. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=tonZeKP- Mi4 Cuando la conexión WiFi, en cualquier lugar o momento es mala, cuestionable y depende de tu ubicación, tenemos una solución muy simple y fácil para mejorar la calidad. Con simples latas de soda o cerveza. Debes asegurarse que sea un contenedor de aluminio, ningún otro material servirá.

►Curiosidad: Las Gaviotas viven hasta 30 años en libertad y unos 40 en cautiverio. Son capaces de alimentarse de las ballenas, lanzándose sobre ellas cuando salen a respirar y arrancándoles trozos de carne del lomo. Asimismo, pueden beber agua salada y expulsarla en forma de lágrimas.

