OPINION: Entérate NY

►Yomare se la ha puesto en China a JCE: El pleito va para largo. Yomare Polanco, candidato a diputado por el PLD en la pasada elección congresual por la circunscripción 1 en EE.UU, se la ha puesto en China a la JCE. Revela que la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior, que dirige Gilberto Cruz Herasme, ordenó quemar y tirar a la basura las boletas de 50 colegios electorales en Pennsylvania y de 22 en Washington DC, para impedir su triunfo. Afirmó que “esa mafia electoral, dirigida por la JCE en EE.UU., rompió la cadena de custodia, violó las valijas, contaminó los colegios electorales, destruyó y alteró las boletas nulas y quemó otra parte, de tal manera que no se pudieran identificar, todo para no declararlo ganador de la tercera diputación por dicha circunscripción, que le pertenece por el método de D’Hondt”. ¡Ay, ay, ay! El caso está en el Tribunal Constitucional (TC), que de no reconocer las pruebas que ha presentado, acudirá a tribunales de EE.UU. porque todos estos crímenes se realizaron en territorio estadounidense, en contra de él como ciudadano americano, por lo que llegará hasta las últimas consecuencias, para que actos como estos no se vuelvan a repetir “y no es una amenaza, es el reclamo del derecho, es lo legal por la salud de nuestra democracia y de nuestra comunidad en EE.UU”. Ver: https://hoy.com. do/polanco-asegura-jce-ordeno- quemar-y-tirar-a-la-basura- boletas-72-colegios-para- impedir-su-triunfo/ ¡Bueeeno!

A pagar con tarjetas de crédito en JCE – EE.UU?: Una bien enterada y confiable dama en la RD, con sobrados conocimientos electorales, confió a Entérate NY que Gilberto Cruz Herasme, Director del Voto Dominicano en el Exterior, se encuentra en EE.UU. junto al auditor de la JCE, Sandy Abreu, haciendo un periplo para implementar en cada oficina el sistema "Verifone" para pagar con una tarjeta de crédito los servicios a procurar porque el Bank of América le cerró la cuenta. ¡Uff! Ese sistema estaría conectado a la compañía Cardnet, ubicada en la avenida Max Henríquez Ureña No. 6, en la capital dominicana. Se alegará que es para modernizar y mejorar el trabajo. ¡Huumm! Los que no tengan tarjetas, sostiene la enterada dama, quien vivió a principio del 2020 en NYC, podrán pagar en efectivo, desconociéndose qué medio utilizarán dichas oficinas en EE.UU para enviar ese dinero a la RD, cuya recaudación solo en NYC asciende sobre los 100 mil dólares al mes. ¿Qué lío? Esta situación se presenta, dice la fuente, porque en las pasadas elecciones la JCE aprobó un presupuesto para EE.UU (copia descansa en nuestro archivo) a solicitud de Cruz Herasme, de US$1,398,930.97 para NY; $224,784.27 para Nueva Jersey; $146,709.05 para Filadelfia; $95,037.96 para Washington; $229,794.88 para Boston; $ $77,605.07 para Orlando; y $135,326.24 para Miami, y él sacaba diariamente los dólares por fundas para los compromisos electorales, llamando poderosamente la atención de las autoridades del banco. Él vino a dirigir. La JCE, como institución extranjera, no es reconocida por el Departamento de Estado-USA, y por ende dependía de los consulados para sus cuentas bancarias. Políticos y líderes comunitarios en la Gran Manzana demandaron, durante el proceso electoral, una auditoría sobre los gastos de la "Junta" en EE.UU. Ver: https://www.elcaribe.com.do/ sin-categoria/expresan- inquietud-por-elevada-cifra- presupuesto-jce-elecciones-ny- piden-auditoria/ Tratamos de localizar al funcionario pero no fue posible. ¡Ah! El presidente Abinader destacó hace pocos días: "Periodismo independiente es un escudo para protoger democracia y las libertades". https:// elnuevodiario.com.do/abinader- destaca-periodismo- independiente-es-un-escudo- para-proteger-democracia-y- las-libertades/ Se oye o no se oye, como dijera Balaguer.

►Recientes nombramientos y cancelaciones solo en NY y NJ: Julio Mateo (Yulín) y Dolores Nivar González, esposa del presidente del PRM-NY (que se fajó más que muchos) fueron nombrados como vice cónsules. Tuvieron que renunciar a su residencia-USA, cosa que no han querido hacer otros que esperan nombramientos. Tremendo el lío dentro del partido porque nombraron como vice cónsul en NY a Clarelina Sosa Brito, quien fuera candidata a síndico por un municipio de Bonao y es residente allí. Hierven los “compañeritos”, y los diputados perremeístas siguen con los brazos cruzados (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó). Las cancelaciones: Juan Alberto Mercado (ya se mudó a RD), estaba en Argentina, Wilfredo Soriano en Sudáfrica, Fidel Casilla en New Orleans, Miguel Suriel en Costa Rica, Yomare Polanco en la OEA, Baltazar Figuereo, Zoraida y Benjamín Vargas en Brasil. Entre vice cónsules y auxiliares en NY: Nelson Pimentel, Ángel Lewis Amaro, Domingo Ant. Escarramán, José Concepción, Marcos Valentín Gómez, Edgar Marino de Jesús, Rafael Reyes, Wilfredo Fernández, Alberto G. Doñé, Julia Hernández, Elpidio de la Rosa, Evaristo Batista, Francisco Taveras, Damarias Aquino y Mónica Lockhart. De la ONU fueron: Félix Martínez, Jeffey Pérez, Elizabeth Fernández, Jaime Mayol Vicioso, Fausto de la Rosa, Johanna Michel Polanco, José Cordero, Ruddy Santana, Nestor Batista, Antonio Díaz, Cristy Rodríguez, Felicia Sánchez, Gloria Ramírez, Willian Pérez, Luis Encarnación, Nelson Ureña, Francisco Álvarez Brache, Silvia Valeria Salazar. Para esta semana se esperan nombramientos para el Instituto del Dominicano en el Exterior (Index). Diiicen que Alejandro Rodríguez (Tontón) lo dirigirá en la Gran Manzana. ¡Vuelta al globo! y buena suerte. ¡Ah! El presidente Abinader repuso este sábado a 11 funcionarios designados en el servicio exterior, que habían sido cancelados. Ver: https://elnuevodiario.com.do/ abinader-repone-a-11- cancelados-del-servicio-en-el- exterior-destituye-viceconsul- de-rd-en-canada/

►Uno no sabe para quien trabaja: Cuando una gestión comienza es importante prestar atención a los factores que puedan convertirse en excusas y provoque que el ánimo de la gente se desplome, pero pa´ lante. Uno no sabe para quien trabaja. Así se expresan muchos perremeístas en NY luego de ver como el Ministerio de Administración Pública en la RD establece los lineamientos a seguir en las instituciones públicas que vayan a ingresar nuevo personal a cargos de carrera administrativa, a partir del 1ro. de enero de 2021. El MAP en su Resolución No.166-200 indica que será por méritos a los cargos públicos, como disponen la Constitución y la Ley 41-08 de Función Pública”. En su artículo primero, la normativa dispone la realización de CONCURSOS PUBLICOS para reclutar, evaluar y seleccionar los candidatos calificados para ocupar cargos tipificados de carrera administrativa. Otros “compañeros”, en el Alto Manhattan, alegan que eso es para darle la exclusiva oportunidad de buenos trabajos a los hijos de papi y mami, que pueden presentar diplomas, exequátur y certificaciones de sonoras universidades e institutos nacionales y extranjeros. Hay muchos de clase media y pobres que tienen suficiente capacidad para dirigir, vociferó un chusco en Queens. Otro le contestó “No querían cambio, ahí lo tienen reculando.” ¡Ah! El Presidente Abinader designó como embajador en Qatar al hermano de Santiago Hazim, director de SeNasa, lo que algunos entienden como nepotismo. El asistente del cónsul en NY, Eligio Jáquez, es su hermano Antonio, lo que también es nepotismo. Ya comenzó un periodista a llamar a los medios para donde escribo en la RD, dándole rienda suelta a sus acostumbrados informes soterrados cizañeros, grabando a diestra y siniestra de manera discreta a todo el mundo. Ahora que está de vago, y enviando otros a escribir, para decir como siempre “yo si soy serio”. ¡Bienvenido al caliesaje!

►Después de la presión gobierno cede: El gobierno prohibió, mediante la Resolución 163-2020 del Ministerio de la Administración Pública (MAP), entregar canastas, regalos y bonos navideños a sus empleados. Luego el administrativo de la Presidencia y Presidente del partido, José Ignacio Paliza, ratifica en su cuenta de Twitter: “Esta Navidad no habrá bonos ni canastas navideñas, Copiado” ¡Uff! Ver: https://eldigital. com.do/esta-navidad-no-habra- bonos-ni-canastas-navidenas- copiado-dijo-paliza/ Los funcionarios del gobierno, todos millonarios, tienen junto a sus familiares la navidad, año nuevo y reyes asegurados, afirman políticos, profesionales, comunitarios, comerciantes, y ciudadanos comunes criollo en Brooklyn. Declaración de bienes: Presidente de la RD (RD$4 mil millones); Vicepresidente ($ 279); Ministro de la Presidencia ($398); Interior y Policía ($70); Administrativo de la Presidencia ($22); Trabajo ($297); Relaciones Exteriores ($159); Agricultura ($857); Obras Públicas ($64); Turismo ($40); Industria y Comercio ($115); Deportes ($20); Hacienda (501); Educación ($57); Salud Pública ($73); Administración Pública ($13); De la Juventud ($74); De la Mujer ($29); Economía, Planificación y Desarrollo ($32) Energía y Minas ($35); Medio Ambiente ($54); Cultura ($7); Educación Superior ($90); Gabinete de Políticas Sociales (47); Contrataciones Públicas ($4); Director del Inespre (50); Cónsul en NY ($77 millones). Pero, la presión de diferentes sectores, al quedar en la interperie cientos de miles de empleados, que con sus familiares ascienden a millones de personas, el Gobierno cedió, y ahora el mismo Paliza anuncia “El Gobierno va a entregar y humanizar obsequios navideños”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/video- paliza-el-gobierno-va-a- entregar-y-humanizar- obsequios-navidenos/ Por eso es que el Comité Político del PLD afirma que el Gobierno de Abinader “refleja un alto grado de improvisación en las ejecutorias gubernamentales“ ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Doralyn De Dios, de 29 años, llegó pequeña a NYC desde su natal RD. Se fajó a estudiar, graduándose en derecho. Actualmente es la fiscal adjunto de Brooklyn, y la presidente más joven de la Asociación de Abogados Dominicanos en los EE.UU (DBA), con casi 600 miembros. También preside el Comité de Participación de la Asociación de Mujeres Negras Abogadas en NY. Indica que unos 150 abogados criollos ejercen el derecho en el Estado de NY, y que cada vez más jóvenes de nuestro país ocupan posiciones de liderazgo y altos cargos, lo que representa un crecimiento muy favorable de estos profesionales, a pesar de las limitaciones para los latinos en USA. “Solamente el 10% de los abogados en los EE.UU son latinos y afroamericanos, el 5% de otras minorías, y el 85% blancos”. Cuando le toca decir su origen, lo manifiesta con orgullo “soy dominicana”. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Doralyn, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El dólar se compone en un 75% de algodón y un 25% de lino. El gobierno de los EE. UU. nunca ha devaluado su moneda. El billete de mayor valor impreso ha sido de $100,000, Serie de 1934, no circulaban al público, solo en transacciones bancarias. “In God We Trust”, esta inscripción apareció en las monedas en 1864. Se imprimen más billetes de $1 que de cualquier otra denominación (constituyen el 45%), apenas están 22 meses en circulación, mientras que los 100 dólares pasan alrededor de 89 meses. Los casi 8 mil millones de billetes impresos cada año serían suficientes para envolver la tierra con la línea del Ecuador más de 30 veces. Las denominaciones más usadas son los billetes de $1 y $20 y a nivel internacional el de $100. El peso aproximado de un billete es 1 gramo.

►Servicio comunitario: Conozca sus Derechos: Toda persona tiene derechos legales, sin importa su estatus inmigratorio. Qué debe hacer para protegerse así mismo y a su familia. Ver: https:// comptroller.nyc.gov/wp- content/uploads/documents/ Immigrant-Manual-2018-Spanish_ fv.pdf Conozca sus Derechos: Toda persona tiene derechos legales, sin importa su estatus inmigratorio. Qué debe hacer para protegerse así mismo y a su familia.

►Salud: El Aguacate: Fuente de energía y nutrientes. Contiene vitaminas K, C, B5, B6, E y un 14 % de potasio frente al 10 % de los plátanos. Su alto contenido en fibra ayudará no solo a perder peso sino a reducir el azúcar en sangre y el riesgo de muchas enfermedades. Es bajo en colesterol LDL (el malo) y triglicéridos. Ayuda a aumentar los niveles de colesterol HDL (el bueno). Es rico en luteína y zeaxantina, dos compuestos importantes para la salud ocular. El extracto de aguacate puede inhibir el crecimiento de las células cancerígenas de la próstata y los síntomas de la artritis en los huesos.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 25: Compra del dólar 57.64 y venta 58.47; Compra euro 67.69 y venta 71.05

►Gasolina Premium 205.90 y Regular 195.80…Gasoil Premium 159.10 y Regular 149.50…Kerosene 133.50…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 113.50… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Sempiterno = Que durará siempre; con principio, pero sin fin.

►Cita histórica: El ignorante afirma; el sabio duda y reflexiona. (Aristóteles, filósofo y erudito griego. Enseñado por Platón.)

►Truco: La aspirina disuelta en agua actúa como quitamanchas. Se pueden usar normales o efervescentes, y hay que usar varias con 100 ml de agua para que sea efectiva, y poner sobre la prenda al menos dos o tres horas. El vodka debe mezclarse con agua y aplicarse sobre la prenda.

►Curiosidad: El Aguila adulta empolla dos huevos, pero el más grande de los pichones mata al más pequeño una vez sale del cascarón y el padre no interviene. En Grecia el águila dorada come tortugas, y para esto, las eleva a una gran altura y luego las deja caer para romper su caparazón.

