OPINION: Entérate NY

►Nombran en Consulado y Cultura NY: Varios compañeros del PRM en NY y NJ han sido nombrados, de manera administrativa, en el Consulado y el Comisionado de Cultura NY. Muchos $$$$$$ de por medio. Entre los “compañeros” de NY figuran John Sánchez, secretario general-PRM en el departamento de Pasaportes; Alejandro -Tontón- Rodríguez, jefe del comando de campaña, tiene una oficinita junto a su esposa (que se fajó), Johanna Miranda Contreras (La Beba); Ramona Almonte (Monín) en el área de Comunidad; Henry Taveras, ex vice cónsul cuando Hipólito, se mantiene en el salón. En la oficina de NJ fueron posesionados Livania Grullón, como encargada de la oficina; Jacinto Díaz, asistente consular y Modesto Romero, en servicios legales, entre otros. Hay como 20 nuevos en la sede consular, esperando los decretos. Neftalí Fuertes, presidente PRM-NY, quien tenía 3 semanas visitando el Palacio Nacional en busca de dichos decretos, llegó a NY este fin de semana. Es esperado por horas para ver que trajo. ¡Uy, uy, uy! El cónsul Eligio Jáquez recibe visitas solo los jueves. Los pasillos se abarrotan, no se puede caminar de tantos “compañeros” que acuden, aparte de más de 200 criollos que van diariamente a buscar determinados documentos, ¡Uff! $$$$$$, informó una fuente. En Cultura figuran Tomás Veras, como subcomisionado; Francis Vargas, director administrativo; Juan Gálvez, en recursos humanos; Marisol Calderón, en música; y Ana Aris, directora de bibliotecas. ¡Ah! La Comisionada de Cultura, Lourdes Batista, cuando tomó posesión canceló todos los empleados y acéfala la instituciֶón tuvo que pedirle de favor a Carlos Sánchez, ex comisionado; María Martínez, ex directora administrativa; Luis Martínez; y Adrian Gómez, ex técnico, entre otros, que por favor la fueran a ayudar para poder arrancar, accediendo con gusto los cancelados, informó otra fuente. Y como dijera el poeta británico Alexander Pope: “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, porque somos humanos, y de los errores se aprende, porque sólo hasta que pruebas el amargor del equívoco no puedes saborear el dulzor de la razón. ¡Ay!

►Cancelados en NY: La semana pasada el Gobierno canceló, mediante el decreto 535-20, a varios funcionarios del tren diplomático acreditados en distintos países, por considerar que estaban de más en los cargos, muchos residiendo en NY. Entre los de la Gran Manzana figuran Ana Vargas, Mariano de Jesús García, Isidro Manuel Curiel, Juan Fco. Peña López, Wilson Desiderio Feliz, Rafael Villalona Martínez, y Paola Patricia Reyes Díaz. ¡Ah! También el periodista Adalberto Domínguez, empleado administrativo del Consulado, fue cancelado, informó una acreditada y creíble fuente, comprobado porque ya no asiste al departamento de prensa.

►¿Un nuevo PLD?: Una alta fuente a lo interno del PLD-NY confirmó a Entérate NY lo siguiente: El PLD, a través de su lX Congreso Ordinario que se inició este domingo, se renovará solo en un 40% para el pueblo y el 60% será de dominio absoluto del ex presidente Danilo Medina, porque él será el presidente de la organización y sus leales dirigirán la entidad en la mayoría de provincias y seccionales del exterior. “Peledeces” reiteran que la organización debe reestructurarse transparentemente, con honestidad y veracidad en un partido de organismos, no de individuos. Desde NY se fueron a participar Frank Cortorreal, Luis Lithgow, Carmen Deen y Arturo Ortíz, entre otros, todos aspirando al CC. Unos expertos en cienciología política callejera analizaron que el ex presidente está muy confiado en el fracaso del presente Gobierno, y eso le abre una brecha para ser nuevamente candidato presidencial en el 2024. Lo dijo bien claro: “Cuando la gente vea que se equivocó va a acudir a nosotros, los dominicanos buscarán nuevamente una gestión del PLD”. “Juan Bosch planteaba que las personas recurren a las últimas experiencias” ¿Y cuál es la última experiencia que este país ha vivido? “Los gobiernos del PLD”, ha precisado el ex mandatario. El ambiente en el PLD es “Yo, o que entre el mar”, sostiene la fuente, especificando que Medina ha violado los estatutos del partido al juramentar la comisión del Comité Central que trabajará en el Congreso, debiendo hacerlo el presidente de la entidad o el secretario general. Es conocido por el pueblo que el CC en los últimos años ha quedado relegado, en la práctica, a ser un instrumento de validación de las decisiones del CP, debiendo ser lo contrario. ¡Ah! Renuncian 91 miembros del PLD. Ver: https:// elpregonerord.com/renuncian- 91-miembros-del-pld-entre- ellos-miembros-cc-presidentes- de-intermedios-y-bases/

►¿Plagiando?: Observadores políticos en El Bronx debatieron sobre el papel que los diputados del PRM por la circunscripción 1 en EE.UU vienen desempeñando (Norberto Rodríguez, Servia Iris Familia y Kenia Bidó) y da pena, diiicen. Sus participaciones no han arrancado en el Congreso. Ya comenzaron a hacer nimiedades (peticiones y solicitudes de esto y aquello), sin presentar asuntos de envergadura que tanto ofrecieron durante la campaña (los carros con 5 años, remesas, mudanzas, aduanas, entre otras promesa) ¡Uff! La diputada Familia, solicitando lo mismo que Alianza País-NY y la activista comunitaria Elida Almonte, entre otros, que han venido planteando desde hace tiempo “se elimine el pago a los dominicanos residentes en el extranjero que al llegar al país le cobran 10 dólares de entrada, y que se aumente la gracia navideña de 3 mil a 5 mil dólares. Ese ha sido el primer planteamiento de la legisladora. Más de lo mismo, diiicen. ¡Ah! Ahora formaron en El Bronx una asociación para defender los dominicanos, ¡Wepa! pero es para hacerle política a uno que aspira a concejal. Una carnada. ¡Huumm!

►Así no se combate la corrupción e impunidad: Llamados científicos políticos dominicanos callejeros que pululan por diferentes vías de la Gran Manzana, con máster y post grado de pararse en las esquinas del Alto Manhattan, debatieron que los criollos en NYC apoyan 100 x 100 que el Presidente Abinader descartara la aplicación de nuevos impuestos, como lo había anunciado. Que vuelve a sintonizar con el pueblo y le da al pueblo lo que ha estado pidiendo, que se despoje de lo robado a aquellos funcionarios que sean encontrados culpables de cometer actos de corrupción. Asimismo, expresan que amarrando las manos a la Procuraduría General de la República no se combate la corrupción e impunidad. La Procuraduría considera insuficiente la asignación de RD$7,005.6 millones del presupuesto 2021, para garantizar la persecución efectiva del crimen. Habían solicitado RD$11,715 millones, una cantidad igual a la de 2020, pero le redujeron RD$4,709.4 millones, equivalente al 40.19%. Eso es una camisa de fuerza, diiicen. Un chusco en Queens vociferó: Será el combate a la corrupción e impunidad = ABM (Allantes, Bultos y Movimientos). ¡Huumm!

►Recuperar lo robado $$$. ¿Y lo otro Presidente?: Los mismos llamados analistas criollos, en sus “enjundiosos” análisis recuerdan que el presidente Abinader expresó en su recien discurso “el gobierno tiene el propósito de recuperar el patrimonio sustraído, y que la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción e impunidad; fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado, y que entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. ¡Bueeeno! Los opinológos se preguntan ¿Y lo otro Presidente? Recordándole que el artículo 5, apartado 6, de la Ley de Regulación Salarial número 105-13 establece que “ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor al del Presidente de la República, fijado por Ley en $450 mil pesos mensual. Sin embargo el gobernador, vice gobernadora, gerente y sub-gerente del Banco Central, ganan RD$1,112,665; 1,003.885; 891,330 y 712,905 mensualmente. El Superintendente de Bancos RD$980,363; de Seguros RD$800,000; el administrador de la Distribuidora de Electricidad EdeEste, RD$695,000; el director general de Aduanas RD$630,919; el director de Impuestos Internos (DGII) RD$ 559,600.00; los Superintendente de Valores y Electricidad RD$700,000; y RD$ 596,546, entre otros. A parte de los gastos de representación, dietas, tarjetas de crédito, combustible, uso de vehículos y personal de seguridad, entre otros beneficios. ¡Ah! Los miles de millones de $$$ que se entregan cada 4 años a los legisladores (El barrilito). ¡Uff!

►¿Para una cosa hay dinero y para otra no?: Los sabiólogos, todológos, sabichochos y opinológos criollos en el Alto Manhattan se preguntan: ¿Para una cosa hay dinero y para la otra no? Señalaron que el ministerio de Educación ya tenía casi, casi comprada 158 orquídeas por RD$589 mil 764, equivalente a 10 mil 168 dólares, a razón de RD$3 mil 732 cada uno, (US$64.34 dólares cada una), todo para ambientar la sede central de la institución. ¡Uff! Ver: https:// noticiassin.com/educacion- licita-compra-de-orquideas- por-casi-700-mil-pesos/ La licitación se hizo en la administración pasada, pero, léase bien, se avaló en la presente administración. ¡Anjá! Las condenas y presión hizo que el ministro cancelara dicha licitación, de lo contrario hubiese pasado silenciosamente. ¡Huumm! Ver: https://cdn.com. do/destacados/exgobernadora- del-minerd-desmiente-compra- de-orquideas-fue-su-decision/. Dominicanos en NY, oriundo de la provincia Santo Domingo Este, con 3 millones 480 mil 236 habitantes, condenan que el actual Gobierno le ponga trabas al desarrollo de su provincia, porque de los RD$2,200 millones que deberían recibir del presupuesto este año se lo redujeron a RD$1,713 millones, rebajándole RD$540 millones.

►Picadillos: Se comenta dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Piden renuncia de Kimberly Taveras tras reportaje de Nuria Piera: https://listindiario.com/la- republica/2020/10/11/638911/ piden-renuncia-de-kimberly- taveras-tras-reportaje-de- nuria-piera

* ¿Quién heredará la estructura de Hipólito Mejía?: https://www.elcaribe. com.do/destacado/quien- heredara-la-estructura-de- hipolito-mejia/

* Renovación política en RD: https://atento.com.do/ renovacion-politica/

* Palacio fue el centro de 3 protestas: https://www. elcaribe.com.do/destacado/ palacio-fue-el-centro-de-3- protestas-ayer/

* Leonel a los que le hicieron “fraude”: están desalojados del poder, desconcertados y estupefactos: https:// elpregonerord.com/leonel-a- los-que-le-hicieron-fraude- estan-desalojados-del-poder- desconcertados-y-estupefactos- ante-la-magnitud-de-la- catastrofe-electoral/

* Diácono Elías Caamaño señala aumento de suicidios en el país es por falta de conocimiento de Dios: https://www.elcaribe.com.do/ panorama/pais/diacono-elias- caamano-senala-aumento-de- suicidios-en-el-pais-es-por- falta-de-conocimiento-de-dios/

►Un valor dominicano en NY: Noquel Matos, joven oriundo de la ciudad capital-RD, tiene más dos década en NYC. Estudió en la Universidad de Harvard, considerada la mejor del mundo en el ranking académico. Allí estudiaron los ex presidentes de EE.UU, Barack Obama; George W. Bush; John F. Kennedy; Franklin Delano Roosevelt y Theodore Roosevelt. Asimismo, el ex vicepresidente de USA, Al Gore; el ex Secretario de Estado, Henry Kissinger; Jamie Dimon, presidente ejecutivo del Banco Chase; Ben Bernanke, ex presidente de la Reserva Federal; Bill Gate, desarrollador de Software y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, entre otros. Matos se graduó de abogado y actualmente ejerce en un prestigioso bufette de leyes de inmigración en Down Town Manhattan. Es el esposo de Nayma Silver de Matos, una de las hijas del también abogado en RD, activista político y comunitario en el Alto Manhattan, Carlos Silver. El joven abogado, siempre hace denotar su origen de dominicano, entre las demás etnias, y ayudando a los hispanos, principalmente a quisqueyanos cuando necesitan de su auxilio. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Matos, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Belcebú es uno de los siete príncipes del Infierno que representa el pecado capital de la Gula. Su nombre deriva a Ba’ al Zebûb, un término despectivo que los hebreos emplearon para burlarse del hecho de que los templos donde era adorado estaban repletos de moscas, insectos que se alimentaban de la carne de los sacrificios que no era recogida y se dejaba podrir dentro del templo.

►Servicio comunitario: La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) es una agencia del Departamento de Trabajo de los EE.UU, con más de 100 millones de trabajadores. Su papel es la seguridad y salud de los trabajadores, estableciendo y haciendo cumplir normas, ofrecimiento de adiestramientos y educación, estableciendo asociaciones y motivando a un mejoramiento continuo en la seguridad y salud en el lugar de trabajo: Ver: https://www.osha.gov/as/ opa/spanish/mission-sp.html

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 11: Compra del dólar 57.38 y venta 58.47; Compra euro 67.53 y venta 70.92

►Gasolina Premium 207.80 y Regular 197.70…Gasoil Premium 157.10 y Regular 146.70…Kerosene 129.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.80…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Hueste = Conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Secuaces.

►Cita histórica: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre” Ángela Merkel, Canciller Federal Alemana.

►Truco: ¿Bebiste demasiado alcohol? ¿Resaca? La verdura verde te hará sentir bien nuevamente. Los pepinos contienen agua y vitamina B, que es una gran combinación cuando quieres compensar los déficits que el alcohol ha causado en tu cuerpo.

►Curiosidad: Sobre la Luna: Una persona que pese 45 kilos (99 libras), en la Luna pesaría 8,05 kilos (17 ½ libras). Sin traje espacial la sangre hierve instantáneamente. Es imposible silbar y a la misma han llegando más gente que a las profundidades de los océanos.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660