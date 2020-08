OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

►TSE: A contar votos nulos Circunscripción 1-EE.UU: El Tribunal Superior Electoral (TSE) mediante sentencia 793-2020 del pasado jueves ordenó la revisión de los votos nulos en Nueva Jersey, Filadelfia y Washington, DC, porque el candidato a diputado del PLD, Yomare Polanco, sometió un recurso denunciando haber 5,667 votos nulos que la Oclee se había negado a contar en esos lugares. A la hora de la revisión (el viernes) se encontraron que las valijas habían sido rota y los votos depositados en fundas plásticas, con letreros “basura”, “boletas triturar”. Se levantó el acta No.012-2020. Unas 45 valijas fueron rota. Ver: https://elfarolatino.com/estalla-escandalo-en-ocle-por-profanacion-de-valijas-diputados-ultramar-en-nj/ Polanco ha denunciado “se ha roto la cadena de custodia de las valijas». Ver: https://www.youtube.com/watch?v=UDGgIhoyLO8&feature=emb_title No se pudo contar este sábado porque Gilberto Cruz Herasme, Director del Voto Dominicano en el Exterior, llamó a los jueces de la Oclee para que no cuenten ni hagan caso a la sentencia del TSE, orden que rechazaron, afirmó Polanco. Y como dijera Buck Canel: “No se vayan porque esto se pone bueno”.

►PLD había notificado a Oclee violaciones valijas: El PLD sacó a relucir un documento dirigido a los jueces de la Oclee en NJ, en fecha 22 de julio 2020, notificándole “violaciones en las cadenas de custodia de las valijas de los colegios electorales”, especifícando que la secretaria Johanna Tineo actuó por órdenes expresas del Director del Voto Dominicano en el Exterior, Gilberto Cruz Herasme. Ver: https://elfarolatino.com/pld-denuncio-desde-el-22-de-julio-violaciones-en-cadena-de-custodia-de-valijas-de-new-jersey-ohio-y-california/ El partido solicita una explicación clara y legal de esta falta tan sospechosa, particular e inconsulta llevada a cabo por Tineo. Un periódico regional publicó que habló vía teléfono con Cruz Herasme, quien se mostró escurridizo, impreciso y evasivo, acudiendo a tecnicismos legales, en busca de explicar lo sucedido. ¡Ay! Muchos se preguntan como el contagioso merengue de Luis Ovalle. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=BFvwBpMs8ig

►¿Probándonos?: «En vista de que esa columna publica muchas cosas a favor de la Fuerza del Pueblo (FP), enviamos este artículo para que usted lo comente en esa línea y nosotros quedar convencido de que no tiene compromiso alguno. Su columna es muy leída. Gracias». Juan Almonte, Isidro Carvajal, Andrea de los Santos y Víctor Rodríguez, residentes en Queens. “Entérate NY” contesta: Gracias por ser nuestros lectores, a ustedes y demás. No he tenido ni tengo compromisos políticos con ningún sector que no sea con mi trabajo periodístico, sustentado en la verdad. Hay sectores y personas que quieren “narigonear” nuestro trabajo. Lo que no es noticia quieren que se convierta en noticia y viceversa, equivocándose medio a medio. (Juan 8:31: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres). La noticia que nos enviaran de la FP. Ver: https://elpregonerord.com/fp-la-segunda-version-del-actual-pld-cargo-partidario-por-familias-y-grupismo/ Otros lectores nos han hecho llegar otros links. ¡Saque sus propias conclusiones!

* Leonel Fernández se hace acompañar de Félix Bautista. Ver: https://elpregonerord.com/leonel-fernandez-se-hace-acompanar-de-felix-bautista-en-visita-a-ricardo-jacobo/

* Félix Bautista aclara fue coincidencia visita de él y Leonel. Ver: https://proceso.com.do/2020/07/31/felix-bautista-aclara-fue-coincidencia-visita-de-el-y-leonel-fernandez-a-ricardo-jacobo/

* Senadores que “traicionaron” a Leonel no seguirán en el Congreso. Ver: https://elpregonerord.com/varios-senadores-que-traicionaron-a-leonel-no-seguira-en-el-congreso/

* FP no buscará cargos en el gobierno. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=K_eOAg8fLpI

* FP pide proteger empleados de carrera. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/07/28/fp-piden-proteger-empleados-de-carrera-en-estado/ Diiicen los opinólogos que estas dos últimas acciones del “León” es con la finalidad de atraer a decenas de miles de empleados de carrera y convertirse en vocero de la oposición. Mientras todólogos del patio sostienen que si el PLD quiere seguir contando con esos empleados, el presidente Medina tiene que incluirlos en la carrera administrativa, porque califican.

►No hay desperdicio: Se comenta ampliamente entre la clase política criolla en NY, la primera entrevista publica que le hiciera el versado y valorado periodista dominicano José Monegro, director de uno de los periódicos más influyentes en la RD, al presidente electo Luis Abinader, destacando que no habrá “borrón y cuenta nueva” Los sabiólogos sostienen que no hay desperdicio. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Vd4WWJuNoWc Mientras que periodistas dominicanos en la Gran Manzana también comentan y se identifican con un artículo que plasmara Monegro la semana pasada en el medio que dignamente dirige, el cual tituló “Periodismo y el descrédito”, que debe ser tomado como norte en la clase periodística, diiicen muchos colegas. Es un enfoque axiomático, recordando que axioma se define como «una verdad tan verdad que no necesita demostración”. Ver: https://eldia.com.do/periodismo-y-el-descredito/

►Comienzan cancelaciones en NY: El presidente Danilo Medina emitió tres decretos, el pasado viernes, derogando a 44 personas de diferentes cargos. Los decretos números 268-20 con dos cancelaciones. El 272-20 con 29 y el 273-20 con 13 cancelaciones. El artículo 3 del último expresa “Queda derogado el artículo 1 del Decreto núm. 63-16, del 29 de febrero de 2016, mediante el cual fue designado el señor Nicolás Angustia como enlace del Poder Ejecutivo y la comunidad cristiana para el territorio de Estados Unidos de América con asiento oficial en el Estado de Nueva York. Ver: https://elpregonerord.com/danilo-medina-emite-tres-decretos-donde-deroga-a-44-funcionarios-de-varias-instituciones-del-estado/ ¡Uff! Y tantos “compañeritos» inhalando aire. Diiicen que tenía un sueldo de 1,600 dólares mensual por 4 años, igual a $76,800 de los verdes. ¿Cuántos sermones ofrecía a la semana, mensual o anual este obispo? o era un “come solo”, vociferó un chusco en el Alto Manhattan. ¡Anjá!

►Picadillos: Los continuos comentarios sobre determinados temas dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana:

* Próximo consultor jurídico del Ejecutivo afirma nuevo Gobierno someterá reforma constitucional. Ver: https://elnuevodiario.com.do/proximo-consultor-juridico-del-ejecutivo-afirma-nuevo-gobierno-sometera-reforma-constitucional/

* Dice Ministerio Público conocerá caso de asfaltado por $11,500 millones Ver: https://almomento.net/dice-ministerio-publico-debe-conocer-caso-de-asfaltado-por-11500-millones/

* Ante el reciente planteamiento que hiciera la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el Covid-19 Ver: https://almomento.net/cepal-y-ops-ven-no-se-puede-hablar-de-reactivacion-sin-controlar-covid-19/ El astuto y capacitado periodista criollo José la Luz lo contradice, al final de su exposición, de manera convincente, brillante y con datos. https://www.youtube.com/watch?v=1M-ad8vqtYU

* Suspicacia entre algunos dirigentes del PRM-NY por las visitas de Hipólito Mejía a los “peledeces” después que perdieron. No ven motivo, razón, ni justificación que no sea enviar mensajes indirectos, diiicen. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/07/16/hipolito-mejia-visita-a-danilo-medina-en-palacio-nacional/ y Ver: https://almomento.net/hipolito-se-reune-con-superintendente-de-seguros-euclides-gutierrez-felix/

* La carta del ex jefe de la PN Guillermo Guzmán Fermín al presidente Danilo Medina. Ver: https://www.cachicha.com/2020/07/exjefe-de-la-policia-nacional-revela-la-parte-oscura-del-presidente-actual/

* La carta del estratega de campaña de Luis Abinader, el colombiano Mauricio de Vengoechea, quien fuera asesor del ex presidente Leonel Fernández, y éste lo despidió al recomendarle que no buscara su tercer periodo presidencial. Leonel Fernández: El ocaso del último caudillo. Ver: https://elnacional.com.do/leonel-fernandez-el-ocaso-del-ultimo-caudillo/

►Empleados públicos en el tapete: Es comentario obligado entre diferentes sectores dominicanos en NY (político, empresarial, comunitario, periodístico y el ciudadano común) es sobre la suerte que correrían los empleados públicos con la llegada del nuevo gobierno del PRM y la eliminación de 58 instituciones que generan decenas de miles de empleos. Hay nerviosismo con el cam­bio de gobierno, porque es tradición que cada nuevo funciona­rio al llegar designe personal de su confianza y “ayude” a la gente que le apoyó para conse­guir los votos. La nómina del Poder Ejecuti­vo tiene 588,760 servido­res públicos fijos y solo el 15.9% (94,042) es personal inamovible por ser de carrera adminis­trativa y como lo dice la Ley 41-08 tiene dere­cho a la permanencia y re­serva de sus cargos. También hay 34,652 en calidad de contratados. Nos han hecho llegar los siguientes link para ser compartidos con nuestros lectores. Ver: https://almomento.net/hay-90000-empleados-publicos-de-carrera-que-no-pueden-ser-cancelados/ Funcionarios del Servicio Exterior, con más de 16 años, reclaman su inclusión en la Carrera Diplomática, como lo establece la Ley 314-06. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/07/29/funcionarios-con-mas-de-10-anos-en-servicio-exterior-reclaman-incorporacion-a-carrera-diplomatica/ El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, aseguró que los despidos indiscriminados son un atentado contra principios sagrados del Estado. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2020/07/31/dicen-despidos-a-empleados-de-carrera-es-ilegal/

►¿Abinader copiando de Trump?: Analistas y observadores políticos criollos en el Alto Manhattan expresan que Luis Abinader está copiando de Donald Trump, ya que el turco ha optado por informar a través de Twitter sobre las decisiones de su futuro gobierno. El mandatario electo contaba con 389 mil seguidores en su cuenta de Twitter hasta el pasado miércoles, y el 20 de enero de este año tenía solo 175 mil 149 seguidores. Es Rudolph Giuliani, abogado de Trump y asesor de seguridad de Abinader, que lo ha puesto en eso, dijo un chusco en la avenida Saint Nicholas. ¡Ah! Abinader aseguró, en declaraciones a la prensa, que los empleados que trabajan en las instituciones que serán eliminadas o reestructuradas y que brindan un servicio al país no serán cancelados de los puestos de trabajo. “Todo ese personal de esas instituciones nosotros lo vamos a relocalizar en diferentes áreas, todos los que tienen el servicio administrativo, no importa que sean peledeístas y no importa que sean de otros partidos, pero hay que eficientizar el gobierno”, sentenció. ¡Huumm! Se sintió el gruñir de un chusco.

►Un valor dominicano en NY: María Regalado, una quisqueyana con varios años en la Gran Manzana, manifiesta también en playas extranjera su vocación de servicio. En RD dirigía un bufette de abogados, en su condición de licenciada en derecho. En la urbe dedica gran parte de su tiempo en auxiliar personas envejecientes y como miembro activa de la “Fundación Sánchez Ramírez” presta incontables servicios comunitarios, sociales y culturales entre sus compueblanos cotuisanos y otras etnias. Sin importar el lugar donde se encuentre siempre denota su dominicanidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “María, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El 16 de abril de 1912, en su viaje inaugural desde Southampton-Inglaterra a NY, El Titanic chocó con un iceberg y se hundió en 4 horas. A bordo iban 2.223 personas, entre tripulación y pasajeros, incluyendo a 13 parejas de luna de miel. Sólo sobrevivieron 706 personas (492 pasajeros y 214 tripulantes). Pesaba más de 46,000 toneladas, 15 eran del ancla principal. El capitán Smith era un experimentado navegante que pensaba retirarse tras el viaje. Las advertencias al Titanic indicando la presencia de hielo no evitaron el choque a más de 22 nudos de velocidad.

►Servicio comunitario: Ciudad NY lanza páginas web solicitar lotería viviendas asequibles. Aplicar es fácil y gratis: Ver: https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page … https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page y https://www1.nyc.gov/site/housingportal/index.page

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 2: Compra del dólar 57.70 y venta 58.49 Compra euro 65.29 y venta 68.77

►Combustibles: Gasolina Premium 205.50 y Regular 195.20…Gasoil Premium 164.60 y Regular 149.80…Kerosene 141.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.20…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Cáfila = Multitud de personas, animales o cosas, cuando están en movimiento y unas detrás de otras.

►Cita histórica: Nunca debemos negociar por miedo. Pero nunca debemos temer a negociar. (John F. Kennedy, ex presidente de EE.UU)

►Truco: Para que el aguacate no se ponga negro, guárdalo junto a un pedazo de cebolla.

►Curiosidad: Groenlandia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. El 85% cubre una capa de hielo que en algunas zonas alcanza los 3 kilómetros de espesor. No existe una sola carretera que una dos localidades habitadas.

