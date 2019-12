OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

"Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad"

►Tribunal suspende elecciones abogados RD: Dominicanos en el Alto Manhattan debatieron, como lo hacen de costumbre en algunos restaurantes, que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspendiera este viernes las elecciones entre abogados previstas para el sábado, a los fines que se cumpla la Ley 03-19 y “evitar hechos de violencia entre togados”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/tsa-suspende-elecciones-colegio-abogados-violaron-acuerdo-interno/ Los llamados analistas criollos se preguntaban entre sí sobre lo planteado por el exjefe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), Edmond Mulet, quien advirtió hace dos semanas en RD sobre la posibilidad de que la crisis humanitaria haitiana provoque que hordas hambrientas se abalancen hacia RD en busca de comida y refugio. Ver: https://almomento.net/exjefe-de-minustah-advierte-hordas-haitianas-se-abalanzarian-hacia-rd/ ¿Si eso sucede en abril del 2020, se suspenderían las elecciones presidenciales del país caribeño? Preguntan sabiológos, todológos y opinológos. ¡Huumm!

►Culpan al presidente Medina: El runrún entre políticos, profesionales, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes en NY, es de culpar al presidente Danilo Medina de que el arte y cultura dominicana en NY no tengan vida, aun existiendo una dependencia del ministerio de Cultura que dirige Eduardo Selman, porque a él le dio la gana de suprimir este año la celebración de la Feria del Libro, Festival de Teatro, Premios de Literatura-Letras de Ultramar, los conciertos de Independencia y Restauración y el Festival de Poesía de la Diáspora, alegando falta de fondos. Sin embargo, recuerdan que Nuria Piera en su programa señaló que Cultura-RD tiene 1,350 empleados en “3 nóminas diferentes con presupuesto mensual de RD$39 millones 910 mil pesos. Eso hace 7 meses (mayo). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ue3B0xQ6aV8 ”. “Servir al partido para servir al pueblo”. ¿O servir al partido para servirse del pueblo? ¡Anjá! Expresaban contertulios en restaurantes, salones de belleza, barberías, bodegas y taxistas, entre otros. Algunos de los opinológos, decían que es la primera vez que eso sucede con cultura en la urbe y a seguidas otro recordó que siendo Selman cónsul, por primera vez también dejó de asistir al 14 aniversario de la caída del vuelo 587 de AA en Queens, donde fallecieron 265 personas, entre ellas 175 dominicanos. Diiicen que cada vez que el arquitecto tiene una función pública que tenga que ver con la comunidad en el exterior, esta sufre directamente su accionar negativo. ¿Eso es lo que se merece la comunidad?, preguntan.

►¿Investigación?: Una fuente nos informó que la subcomisionada de Cultura en NY, doctora Miguelina Concepción, tiene una investigación abierta porque Entérate NY al siguiente día de su “Fight” en el interior de esa entidad, hace dos semanas, tenía en su poder el video cuando ella intercambiaba uppercut, jab y crochet, solicitándome no publicarlo, accediendo a su petición. Le dije que me fue proporcionado por una mujer desde la RD, sin revelar la fuente. Ella está en RD solicitándole ayuda al Ministro de Cultura, Eduardo Selman, para ampliar la investigación y saber cómo llegó a mí poder y que posiblemente nos lleve ante la justicia, cuando regrese a NY. Debo decir que el secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato. Desde que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobado, el derecho al secreto profesional ha constituido una de las reivindicaciones tradicionales de los hombres de la prensa. ¡Ah! El Código Deontológico, aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla, España, en noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida, México, en abril 2017, establece que el periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética. La referencia necesaria para una sociedad plenamente democrática, el ejercicio profesional del periodismo representa un importante compromiso social. Doctora, nos veremos en los tribunales, es lo que puede decir el autor de esta columna.

►Lo cortés no quita lo valiente: El pasado viernes, en un lugar público del Alto Manhattan, nos encontramos por coincidencia con el doctor Yomare Polanco. Nos saludó muy cordial y gentilmente, hicimos lo mismo, dando lugar a sentarnos y tomarnos un café. Después de escucharlo, con o sin razón, le manifesté que soy periodista y mi deber es servirles a todos por igual, haya o no tenido algunas diferencias. Estoy para servir a partidos políticos, aunque no sea de mi simpatía, a comunitarios y profesionales, aunque no comulgue con sus planteamientos, a religiosos, aunque no pertenezca a la religión, le manifesté. Navidad es tiempo de paz y reconciliación, proclamó un amigo de ambos al pasar y saludarnos. Al concluir dicho encuentro, Polanco nos invitó a un acto político suyo a celebrar el próximo domingo en Nueva Jersey y aceptamos la invitación sin ningún tipo de compromiso y nos proponemos publicar sus eventos cuantas veces lo ameriten. Insisto que estoy para servir a todos desde esta profesión.

►Camaradas en Venezuela: Nelson Encarnación es un veterano periodista y analista político muy conocido en NYC, donde se codeó por varios años con todos los sectores criollos. Recientemente estuvo en Caracas, Venezuela, participando del Congreso Internacional de Comunicación, organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la fuerza política que sostiene al chavismo. Más de 150 delegados de 37 países se dieron cita allí para debatir sobre lo que se debe hacer para enfrentar la embestida mediática de las grandes corporaciones de la información en el mundo, las cuales sólo destacan la parte negativa de los países en desarrollo, sobre todo los de gobiernos progresistas. Nelson estuvo junto a Marcos Santana y Juan Carlos Espinal, este último coordinador de la plataforma digital RDSOCIALCODI. “Entérate NY” le preguntó de su experiencia y nos declaró “es alarmante la cantidad de mentiras que se vierte sobre Venezuela en el exterior, una sociedad que con los problemas propios de un país bloqueado por EE.UU, mantiene su dinamismo, el presidente Nicolás Maduro tiene pleno control de la situación”. Declaró al autor de esta columna “se pierden en lo claro quienes piensan, desde el exterior, que Maduro y el chavismo caerán mañana. “La oposición en Venezuela no tiene espacio, sus líderes carecen de credibilidad y a penas son caricaturizados, además de los líos de corrupción en que están metidos ahora”. Bajó duro el “camarada”Nelson, calladito y silencio como siempre. Ufff.

►Riendas sueldas a comentarios: El dominicano gusta como a nadie comentar, analizar y bochinchear situaciones, aun no determinada la veracidad de tal o cual caso sin haber sucedido. Veamos: Políticos reconocidos, comunitarios y dos periodistas, reunidos en un “salón” en El Bronx dieron riendas sueltas, mencionando hasta nombres de políticos y empresarios en RD, sobre la reciente advertencia del director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Patrick Ventrell, de que EE.UU endurecerá los castigos contra la corrupción en Centroamérica, suspendiendo los visados a funcionarios corruptos. Ventrell cantó claramente: “No más estudios prestigiosos en USA para hijos que se benefician del dinero robado del erario. “No más viajes de compras (esposas) o a Disney World Resort en Orlando, Florida”. Las autoridades estadounidenses se proponen divulgar públicamente en los próximos meses los nombres para avergonzarlos”, ha dicho Ventrell. ¡Ay! ¡ay! ¡ay! cuantos “patos al agua” y santos cayendo de los altares”, coincidieron en decir los integrantes del grupo de opinológos criollos. Otra cosa, vociferó uno de ellos, la prensa publica que ya César Emilio Peralta (el Abusador) ha empezado a dar informaciones que implican a otras personas en diversos países, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Colombia en Cartagena, general Henry Sanabria Cely. Ver: https://eldia.com.do/el-abusador-revela-nombres-de-complices-a-agentes-de-ee-uu/

►¡Anjá!: El himno de la Agrupación Política “14 de Junio” debe ser declarado como patrimonio cultural dominicano, a juicio de Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez) coordinador general de Alianza País en EE.UU. Él entiende que hay que preservarlo como un componente presente en nuestra identidad como pueblo y que debemos legar para las futuras generaciones, ya que es propiedad cultural del pueblo dominicano, no así de individuos, fundaciones ni partidos políticos. Se oye o no se oye = Joaquín Balaguer. ¡Ah! Mayobanex Rodríguez sugiere al diputado Fidelio Despradel que adopte una iniciativa al respeto y el delegado ante la JCE, Sergio Holguín, objete el uso del mismo como estatuido por cualquier partido político. Preguntan en el Alto Manhattan: ¿Qué ritmo llevaría, al estilo merengue, salsa, balada, son, ranchera, tango, cumbia, vallenato, samba, guaracha, llanera, priprí country, funk, góspel, rap, reggae, reggaetón, rock and roll, soul o blues,? Un chusco vociferó en la avenida Sherman “hay que formar una comisión ampliada para determinarlo”. ¡Wepa!

►¿Y eso?: Observadores políticos criollos en El Bronx debatieron la reciente declaración del presidente del PLD-NY, Frank Cortorreal, de que la base del partido no persigue líderes sino a quien la pueda ayudar. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dice-base-pld-no-persigue-lideres-sino-quien-lo-pueda-ayudar/ ¿Entonces el gobierno ayuda la base? Se preguntaban. Nadie ayudaba y daba más que Balaguer. ¿Y? ¿Que la estructura del PLD quedó prácticamente intacta porque los miembros del Comité Central eran 620 y algo, quedando 525 y del Comité Político (CP) se fueron 7 de 35? ¿Entonces el staff del partido es quien gana elecciones en RD? ¿La base es como en la pelota, se pisan y se sigue corriendo? diiicen. En NY el PLD ha perdido 2 veces recomendado para una tercera derrota, diiijeron. Dentro del debate le pusieron la canción de La Lupe a Cortorreal. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=R-CpdAtgKQY Un sabiológo del grupo atinó decir: “El PLD entró en un proceso de pánico ante la amenaza que significó la salida de Leonel”. Asambleas, sustituciones, procesos de reflexión, confrontación con los renunciantes y normalización de los procesos internos. Eso es reunión tras reunión semanalmente, tanto en RD y NY. ¿Y todo sigue igual?

►Datos electorales: Cualquier dominicano interesado en conocer la ubicación de las oficinas de la JCE en todo el mundo, visitar: https://jce.gob.do/Cedulacion-Exterior

►Un valor dominicano en NY: Sabino Peralta, actual profesor del sistema de educación de NYC, graduado en la Universidad de Fordham, educa la comunidad hispana en prevención de salud, principalmente aquellos que padecen del VIH/Sida. Ha ofrecido charlas sobre aspectos educativos. Productor del programa TV “Sida, Salud y Comunidad” por espacio de 8 años por diversos canales locales. Dirigió la fundación “Grupo de Comunicación” (Comgriese) para el mejoramiento de la sociedad. Ha laborado de manera voluntaria con diversas instituciones comunitarias, entre ellas Latino Commission on AIDS; Saint Vicent the Paul Minustry; Grupo de Acción Católica Ecológica. En cada una de estas instituciones siempre ha puesto en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Sabino, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La recta de la provincia de Azua es considerada en la RD como el tramo de carretera rectilíneo de mayor distancia. Tiene aproximadamente 13 kms.

►Turismo en RD: El Teleférico de Puerto Plata está ubicado en la Montaña “Isabel de Torres”. En lo alto de la montaña, encima de una fortaleza está la estatua de “El Cristo Redentor”. Al visitarlo disfrutará de vistas maravillosas del océano, de la ciudad y sus hermosos jardines, además se pueden descubrir cuevas escondidas que llevan a manantiales y arroyos que fluyen dentro la montaña!

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 52.41 y venta 52.86 ►Compra euro 57. y venta 60.79 ►Galón de Gasolina Premium 226.90 y Regular 212.10 ►Gasoil Premium 193.10 y Regular 180.50 ►Kerosene 170.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 103.10 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Servicio comunitario: Para prorrogar su estadía en EE.UU puede hacerlo por medio de un abogado o presentar ante inmigración un formulario l-539, preguntar con se llena, llamando al Centro Nacional de Atención al Cliente de USCIS (1-800-375-5283, presionando el No. 2 para español)

►Nuestro idioma: Arriscado = Que se comporta con valentía y temeridad.

►Cita histórica: Un partido político es como una sociedad humana; de él salen todos los días gentes, y en él entran gentes nuevas, unos lo abandonan y otros quedan abandonados por el partido, y no reconocer esto es producto del retraso político. (Juan Bosch, ex presidente de la RD y fundador del PLD)

►Refrán y significado: Cada Oveja con su pareja = Se forman parejas por peculiares gustos

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

