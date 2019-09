OPINION: Entérate NY

El autor es periodista. Reside en Nueva York.

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Danilo y Leonel en NY: El presidente Danilo Medina estará en NY en los próximos días para participar en la 74 Asamblea General de la ONU. El ex presidente Leonel Fernández también estará como de costumbre para esta época del año. Una fuente nos informó que altos dirigentes del PLD están tratando de “viabilizar” en la urbe un encuentro entre ambos, con la presencia de un influyente político norteamericano. Las diligencias están muy avanzadas. Medina sostendrá reuniones bilaterales y encuentros en el marco del cónclave que reúne a los más importantes líderes mundiales. Fernández también se reunirá con importantes líderes. Algunos dominicanos ya empiezan a planificar protestas, a sabiendas de que ninguno de los dos visitará el Alto Manhattan, pero sí recibirán las visitas de peledeístas, empresarios y comunitarios de varios lugares en los hoteles donde se hospedarán, en downtown Manhattan. Los nombres de los mismos se mantienen en secreto. Algunos “compañeritos” ya tienen su “flú y corbata” listos, junto a un sobre haciendo peticiones al mandatario. Fernández también recibirá comisiones del área tri estatal y de más allá, nos informaron. Danilo viene acompañado de algunos funcionarios, entre ellos el canciller, mientras que Leonel se hará acompañar de pocos, porque dejó sus tropas acantonadas en los 4 puntos cardinales de la RD, siendo la capital el “búnker principal” y no se sabe si tendrá tiempo de asistir al torneo anual de golf que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en el prestigioso Glen Head Country Club en Long Island, cuyo propósito es recaudar $$$ en beneficio de los múltiples programas e iniciativas puestas en marcha por (GFDD siglas de Funglode en inglés) en la RD y el resto del mundo. Un chusco vociferó “camarón que se duerme se lo lleva la corriente y las primarias están a ley de 21 días.” ¡Huumm!

►Cumplido: Esta columna pronosticó la semana pasada sobre la formación de otro movimiento político a favor de Gonzalo Castillo. Ahí está. El pasado viernes surgió en un local de la calle 145 en Manhattan “Sentir Común”. La división entre peledeístas que siguen a Gonzalo continúa al pie de la letra por estos lares. Los dirigentes de los otros movimientos (Halcones Morados USA”, el llamado “Sector Externo” ni “Seguimos País”) fueron. No asiste el uno al otro a sus respectivas actividades. Un “chusco” vociferó “divide y vencerás”, y otro le contestó “el que divide traiciona”. ►Esta columna está abierta a todos por igual. Los leonelistas nos escriben, invitan a sus actos y llaman. Los danilistas no escriben, no invitan ni llaman. Santo amén. Por eso no puedo darles cabida a sus planteamientos. “Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”.

►Jaime Vargas en NY: El político Jaime Vargas, presidente del movimiento “Los Amigos de Leonel”, está políticamente activo 100x100 a favor de su líder “El León”. Hace 3 semanas efectuó un encuentro en el restaurant Albert Mofongo House, en el Alto Manhattan, con empresarios, profesionales, dirigentes comunitarios, representantes de asociaciones, clubes, bodegueros y de la industria del taxi, a quienes les arengó redoblar el trabajo y el “rugir” a favor de Leonel. La noche de este viernes hizo otro gran encuentro, ahora en el restaurant “Kuba” en Fort Lee-NJ, con representativos de diferentes sectores a quienes proclamó que “el dinero del Gobierno no impedirá el arrollador triunfo del ex presidente en las primarias del 6 de octubre ni la victoria en las elecciones presidenciales de 2020”. ¡Ah! Juramentó a Juan Toribio y Leslie Moscoso como coordinadores de su movimiento en Nagua. Diiicen que el sociólogo está en lo suyo, al igual que los otros “leoncitos” pertenecientes a los movimientos “Aliados al Progreso” comandado por Carlos Feliz y Pascual Ramírez, quienes hicieron un encuentro el pasado sábado en el Alto Manhattan con el ex senador de Puerto Plata, Francis Vargas. También el grupo “Los 300 con Leonel” hizo este domingo una “asamblea de trabajo rumbo al 6 de octubre”, actividad de masa, celebrada en el 892 de E. Tremont, en El Bronx.

►Del dicho al hecho es mucho el trecho: Analistas criollos en el Alto Manhattan debatiendo lo dicho por José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia-RD, de que Gonzalo Castillo no necesita recursos del Estado por tener la mayoría. Ver: https://almomento.net/peralta-gonzalo-no-necesita-recursos-del-estado-porque-cuenta-con-mayoria/. Diiicen que es cierto, pero mayoría de funcionarios. Diiicen que en NY se puede probar. Veamos: La formación de los movimientos en torno a Gonzalo está compuesta mayormente por funcionarios y empleados del gobierno.

►“Los Halcones Morados en USA” Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Tf2eJiExhtY

►“Sentir Común”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/surge-otro-movimiento-en-ny-a-favor-de-gonzalo-compuesto-por-funcionarios-y-empleados/, son dos ejemplos. Asimismo ►“Seguimos País” y el llamado ►“Sector Externo” estos dirigidos por altos funcionarios. ¡Ah! los analistológos recordaron las renuncias de los también precandidatos del partido, Amarante Baret y Reinaldo Pared Pérez, quienes coincidieron en señalar que “existe una gran desigualdad interna, básicamente en los aspectos organizativos y financieros, hay una clara intervención de una gran parte del Gobierno en favor de otro precandidato”. Los todológos concluyeron: “Del dicho al hecho es mucho el trecho”, aclarando que existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que hace, diiicen los opinológos.

►¿El fraude electoral?: Nos escriben lectores desde Brooklyn. Ni quito ni pongo nada. Veamos: El fraude electoral no existe, es la excusa de los políticos ineptos. Un partido político que hace su tarea se convierte inmune al fraude. Los partidos de oposición en el exterior aún están a tiempo de un crecimiento exponencial que contribuya al triunfo en las elecciones del 2020. Los dirigentes rehúyen a su responsabilidad de registrar sus simpatizantes en el padrón del exterior y al final de la jornada esperemos que no lloren como mujer lo que no supieron defender como hombre” ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Han caído mal esos apoyos: Han caído mal entre seguidores del presidente Medina en NY, el respaldo público de la esposa de Pared Pérez, Ingrid Mendoza, quien dijo que “por ser la esposa del secretario general del PLD debe una explicación en lo personal e individual decisión. No estoy de acuerdo con tendencias, divisiones, mentiras, rencores, engaños, venganzas… entre compañeros de un partido, ni en ningún lado. No sigo hombres, sino condiciones humanas y sentimientos, y en ello radica, fundamentalmente, mi decisión de apoyar a Leonel”. Mientras que el reconocido ex alcalde danilista por Santo Domingo Norte, Jesús Feliz, miembro del Comité Central, se juramentó en el equipo de campaña de Fernández. Se ha escuchado decir en el Alto Manhattan, entre algunos danilistas, “coño, las cosas se están poniendo jodonas”. Además, los “leoncitos” están convirtiendo en un cliché citas de su líder: “Cada día nuevas fuerzas se suman en contra de la soberbia, el poder, el dinero y la petulancia”. No hay más ciego que el que no quiera ver ni más sordo que aquel que no quiera escuchar”. Hay dos episodios históricos en que fuerzas minoritarias se constituyeron en fuerzas mayoritarias con el apoyo del pueblo”. En esto último se refería a la sociedad secreta La Trinitaria que creció y logró la independencia dominicana, así como al desembarco del yate Granma, en Cuba, con 82 guerrilleros que terminaron triunfando en una revolución, comandada por Fidel Castro”. Eso lo viven repitiendo por aquí, por allá. ¡Ay, ay, ¡ay!

►Un año: El prestigioso y valorado periodista dominicano César Medina, que siendo director de prensa de HIJB (1975) fuera mi jefe, cumple un año el día 20 de este mes de haber fallecido. Muchos en NY seguimos lamentando su partida. Su mensaje antes de morir: “Sigo luchando por mi vida. Es una lucha difícil y desigual pero continuará hasta que pueda. Tengo fe en Dios y aprovecharé al máximo esa convicción cristiana para tratar de vencer un cáncer agresivo que invadió sigilosamente algunos órganos vitales de mi cuerpo. De no lograrlo, también estoy listo para partir con mi conciencia tranquila, porque juro que nunca le he hecho daño a nadie, jamás me he visto involucrado en un hecho punible, he ido a una corte de justicia ni siquiera como testigo; no he estado en una cárcel y en casi 50 años ejerciendo un periodismo agresivo y controversial, nadie me demandó por injuria o difamación. No le temo a la muerte, y con este balance a mi favor estoy listo para el juicio final”. Paz para siempre, César.

► Datos electorales: Para el montaje de las primarias a celebrarse el próximo 6 de octubre colaborarán 4,075 técnicos, 450 supervisores, 4,075 facilitadores, 36,860 miembros de mesas, entre presidentes, secretarios y vocales, además de 48 mil militares para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se estima un costo de RD$2,416,845,800. Están habilitados los dominicanos mayores de edad, cerca de 7 millones 500 mil. Desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde se podrá votar.

►Un valor dominicano en NY: Francis Méndez, ícono de la locución dominicana. Reconocido tanto en RD, EE.UU y otras partes del mundo, tiene más de 50 años frente a un micrófono, reconociendo su origen de dominicano y procedente de Jarabacoa. Lo han escuchado millones de personas durante su carrera. Actualmente labora en el programa “El Vacilón de la Mañana” por Mega 97.9 Es todo un profesional, ha servido de inspiración y ejemplo a muchas generaciones de locutores”. Es un maestro de maestro dentro en la radio. Su profesionalidad, dominio perfecto del léxico, voz inigualable, sapiencia, orientación y respeto a su público a través de la radio son cualidades que lo han convertido en un genuino enaltecedor de la dominicanidad en ultramar”. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Francis, usted es un valor dominicano en NY”.

► Servicio comunitario: 5 puntos que se deben saber sobre la nueva regulación de la carga pública: 1) Cupones de alimento (SNAP). 2) Cupones de vivienda (Section 8). 3) Beneficios de Medicaid. 4-5) Subsidios federales de vivienda. Solo afecta a las personas que esten aplicando para una green card (Tarjeta de Residente Permanente). Entrará en vigencia a partir del 15 de octubre 2019. No afecta a las mujeres embarazadas y a los menores de edad que esten usando Medicaid.

Si existe alguna duda, se puede comunicar con un experto de The Legal Aid Society al (212) 577-3300.

► Cultura General: El pasado día 10 se conmemoró el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”. La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que es la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años, superada sólo por accidentes de carretera. El ahorcamiento, intoxicación voluntaria por plaguicidas y las armas de fuego fueron los métodos más frecuentes. La OMS destaca que cada 40 segundos, alguien se quita la vida en el mundo y por cada persona que se quita la vida, las consecuencias las sufren otras 135 personas. Rusia tiene la tasa más alta de suicidios masculinos del mundo, 48 por cada 100.000 en 2016, y es 6 veces superior a la tasa femenina.

► Turismo en RD: Jimaní es un pequeño pueblo ubicado en el noroeste de la RD. Ecoturismo consiste en las fiestas patronales (19 de marzo) al santo patrón San José. La mansión de Trujillo. El Lago Enriquillo, el mayor de agua salada en el Caribe. El ecoturismo en los parques Nacional Jaragua, Sierra de Bahoruco y de la Isla Cabrito, para observar la biodiversidad única en el Caribe. Las Cueva de Las Caritas, situada cerca del Lago Enriquillo, hábitat de los primeros pobladores de la isla, entre otros lugares.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.88 y venta 51.36 ►Compra euro 55.81 y venta 59.68 ►Galón de gasolina Premium 224.30 y regular 209.50 ►Gasoil Premium 188.90 y regular 176.50 ►Kerosene 166.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 93.40 ►Gas Natural Vehicular 28.97

► Nuestro idioma: Cenáculo = Reunión de pocas personas

► Cita histórica: No importa cuántas veces las personas traten de criticarte, la mejor venganza es demostrarles que están equivocados. (Zayn Malid, compositor británico)

► Refrán y significado: Si dices las verdades, pierdes las amistades = Es mejor no ser demasiado sincero.

► Para asuntos jurídicos en RD: Recomendamos el bufete de abogados “Olivares-Reyes”, ubicado en la calle 2da. esquina calle Central, Bella Vista, a 200 metros de la avenida Núñez de Cáceres, Distrito Nacional. Teléf. 809-682-6886. “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” – Juan 8:32

► Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

wj/am