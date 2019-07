OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Parada del Bronx: Este domingo se celebró la “Parada Dominicana del Bronx”, participando miles de criollos; 36 carrozas a cerca de 6 mil dólares cada una, más de 80 grupos, entre musicales, folklóricos, comparsas, roba la gallina, culturales, batón ballet, asociaciones deportivas, religiosas, bomberos y policías dominicanos, entre otros, pagando cientos de dólares, muchos de ellos, por su participación. Asimismo el evento es patrocinado por empresas multimillonarias de EE.UU. Desfilaron partidos políticos, oficiales electos, comunitarios, artistas, empresarios, periodistas, imperando la alegría a lo largo de la vía Grand Concourse. El presidente de la organización, Felipe Febles (El Bacá), “paga” sus impuestos, pero no le rinde cuentas a la comunidad, aun siendo una organización sin fines de lucro 501 (c) 3, que actúa con base de la comunidad, por lo que está exenta de impuestos. Diiicen que don Felipe negoció la participación con un llamado “príncipe” africano, pero a último momento no cuadraron. ¿Por el precio o por qué? Se preguntan muchos, esperando una explicación. ¡Felicidades! a don Felipe de Entérate NY, aunque fue menos personas este año se dio bonito y participativo.

►¿Felipe Febles negó entrada a asambleístas?: El runruneo entre políticos y comunitarios dominicanos en la urbe es que Felipe Febles (El Bacá) le negó la entrada a la gala de este año en Marina del Rey a los asambleístas por NY, son ellos Víctor Pichardo, Carmen de la Rosa y Karina Reyes. Preguntamos sobre el caso al mismo Febles y nos dijo que es un “evento privado”, preguntándole nuevamente que si no los había invitados, repondiendo “si el que llega allí cotiza, no hay problema, hay una tarima para los políticos hablar, hay un desayuno para ellos hablar y está la parada para ellos hablar, eso es lo que ofresco. Si ellos cotizan pueden estar en el evento, sostuvo. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Brincando como un chivo: Hay dominicanos en NY que están brincando como un chivo después que se anunciara que en RD entró en vigencia la Ley Fatca que permitirá identificar los estadounidenses con cuentas y propiedades en el exterior. Las diligencias están al pecho para ponerle algunas pertenencias y transferir algunos “chelitos” a familiares, amigos y relacionados en quisqueya. Las entidades financieras dominicanas deberán identificar las cuentas de personas físicas, jurídicas u otras entidades especializadas como los fideicomisos estadounidenses, para remitir las informaciones pertinentes al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS). En tanto, EE.UU debe remitir al Gobierno dominicano informaciones sobre cuentas de los residentes en RD, mantenidas en instituciones financieras de ese país norteamericano. Si RD no cumple se consideraría no cooperantes y estaría sujeta a una retención de un 30% sobre las transferencias que reciba desde EE.UU, ya sean directas o indirectas. ¡Bueeeno! Ver: Impacto en la economía dominicana de la Ley Fatca. https://do.municipiosaldia.com/opinion/item/32166-impacto-en-la-econom%C3%ADa-dominicana-de-la-ley-fatca

►¡Qué encuentro!: El politólogo, catedrático universitario y ex vocero del fiscal de NY, el periodista Fernando Aquino, hizo un encuentro el pasado sábado en su residencia, donde participaron figuras pesadas del periodismo en NY. Eso fue de Ligas Mayores. Más de 30 comunicadores de diferentes nacionalidades. Se habló, analizó y comentó sobre diversos y profundos temas. Un rico y variado bufet, whisky, vinos y cerveza se consumió hasta más no poder. Entre tragos y tragos, un prominente profesional hispano tomó la palabra y preguntó al anfitrión el por qué no se lanza para un puesto electivo. Aquino confesó que está considerando seriamente aspirar en El Bronx y que pronto anunciará públicamente su decisión. “Me lo están solicitando y lo estoy explorando, porque desde una posición se puede ayudar a la gente, y a mí me gusta ayudar a la gente”. Un prolongado aplauso retumbó en el vecindario. ¡Ayyy!

►Modalidad de hacer política: Nos escriben desde Brooklyn especificando que los llamados políticos y/o candidatos en NY y Nueva Jersey para hacerse sentir y presentar “algo” ante el electorado plagian y repiten lo que otros políticos han planteado. Veamos: El diputado Alfredo Rodríguez (PLD) ya sometió ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la JCE por no realizar primarias en el exterior para elegir los candidatos a diputado. Luego, un aspirante a legislador del PRM por NJ plantea lo mismo, en vez de apoyar a Rodríguez para darle fuerza ante el TC. El concejal Ydanis Rodríguez presentó en 2018 el proyecto “Ley de supervivencia de empleos para pequeñas empresas” para favorecer con la renta a 220 mil negocios en NYC y el 98% son pequeños y emplean el 50% de la fuerza laboral de la ciudad. Hace algunas semanas un empresario criollo busca firmas y exige una ley similar a la del concejal, en vez de respaldar la propuesta del oficial electo. ¡Uff!

►Una cantinflada: La propuesta que hizo la semana pasada el aspirante a diputado del PLD por la circunscripción uno, Yomare Polanco, de que RD declare a Danilo “Padre de la República Moderna” es una “cantinflada”, nos escriben lectores desde Nueva Jersey. Piensa políticamente tan poco, diiicen, que él mismo se cree que será candidato de un partido al que no pertenece. Después no digan, sin nosotros ser adivinos: “Crónica de una derrota anunciada”. ¡Ay! Solo recordamos esta lectura: “La gente sueña o duda según la percepción que este torrente de información le produce y cada cual a su manera pinta en su subconsciente el país que espera. Parafraseando al grande Calderón de la Barca: “Sueña el rico en su riqueza, / que más cuidado le ofrece; / sueña el pobre que padece/ su miseria y su pobreza; / sueña el que a medrar empieza, / sueña el que afana y pretende, / sueña el que agravia y ofende, / y en el mundo, en conclusión/ todos sueñan lo que son, / aunque ninguno lo entiende”… Total, ¿qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción, / y el mayor bien es pequeño; / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son”. ¡Huumm!

►Lo dejarán con la pelota en las manos: La semana pasada varios dirigentes del PLD plantearon a esta columna que tenían los dedos cruzados y esperaban que el diputado leonelista Demóstenes Martínez fuera escogido como presidente de la Cámara de Diputados el próximo 16 de agosto, en cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2015 en el Comité Político (CP) sobre la alternabilidad en ambas cámaras, pero lo dejarán con la pelota en las manos, porque los danilistas reelegirán a Radhamés Camacho, lo que troncharía sus futuros planes de trabajo en el hemiciclo. La lucha entre Danilo y Leonel no se sabe a dónde irá a parar, comentó un “chusco” en el Alto Manhattan.

►Le van a construir un muro: Analistas y sabiológos criollos en NY debatieron lo proclamado por el presidente Danilo Medina y su conclusión fue que tratará de construirle un muro a Leonel Fernández y otro de su partido sea el candidato. Entró en análisis lo dicho por el mandatario. “Se quejó amargamente de que el sector que le adversa dentro del PLD incrementó sus críticas al Gobierno y a su propia figura de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada, aun cuando no había dado señales de querer modificar la Constitución de la República y así lo hizo saber a través de Félix Jiménez, miembro del Comité Político (CP) y de sus ministros de la presidencia, Gustavo Montalvo, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para que aclararan que no le interesaba una respotulación presidencial”. El poder se arrebata no se cede, vociferó un “chusco” en El Bronx, y otros contestó “el que la hace, la paga.” ¡Huumm!

►Candidato por encuesta: José Ramón Peralta manifestó que el precandidato presidencial de la tendencia del presidente Medina frente a Leonel Fernández será elegido por encuestas. Entre Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Carlos Amarante Baret, Francisco Javier García, Temístocles Montás, Andrés Navarro y Radhamés Segura, el de mayor aceptación en NY lo es Francisco Javier, según sondeos que Entérate NY ha efectuado en los últimos días. El PLD adelantó para el sábado 10 de agosto la reunión de su Comité Central (CC), donde se escogerán los precandidatos que competirán en las primarias abiertas del 6 de octubre. La legislación electoral dominicana establece que los partidos tienen hasta el 22 de agosto para depositar todas aspiraciones ante la JCE.

►Un valor dominicano en NY: Miguel Acosta Jr. lleva el nombre de su padre, el propietario de Copos Blancos (79 de la avenida Sherman, 212-569-4466) donde cientos de dominicanos reciben profesional asesoría y orientaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), entidad federal en EE.UU y todo ciudadano residente en el territorio estadounidense debe llenar cuidadosa y puntualmente los requerimientos que haga, de no hacerlo o llenarlo, las personas enfrentarían problemas con la justicia. Muchos de los servicios mencionados son ofrecidos por Miguel de manera gratuita a sus compatriotas. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Existen formas para identificar dólares falsos: 1- Hilo de seguridad. 2- Cambio de color. 3- Marca de agua. 4- Tacto. 5- Fibra roja y azul. 6- Coincidencia de las cantidades. 7- Números de serie y 8- Sellos de la Reserva Federal y Depto. de Tesoro. Ver: https://www.thoughtco.com/detectar-un-billete-de-dolar-falso-1965523#cul-es-el-billete-de-dlar-que-se-falsifica-ms-frecuentemente Dentro de los EE.UU el billete falsificado más común es el de $20, y a nivel mundial el de $100. Pagar con un billete de dólar falso en USA es un delito federal y, cualquier persona extranjera condenada por ese delito podría perder toda posibilidad de ingresar o emigrar a territorio estadounidense.

►Cultura General: El águila calva es el símbolo de los EE.UU. Benjamín Franklin odiaba que lo fuese, llegando a decir: «Me gustaría que el águila no sea elegida como la representación de este país. Es un ave de mal carácter moral; no lleva su vida honestamente. Le gustaba para el símbolo nacional El Pavo, una ave mucho más respetable y un verdadero nativo del país. Ambas especies son nativas de USA. El águila calva fue elegida porque representa la fuerza, el coraje y la libertad. Aunque el pavo no haya sido elegido como nuestro símbolo nacional, es el símbolo de una de nuestras fiestas nacionales más famosas, Acción de Gracias (Thanksgiving).

►Turismo en RD: Para obtener una visión general de Santo Domingo, capital de la RD, durante una visita de 4 horas, visite: https://www.tripadvisor.es/Attractions-g147289-Activities-Santo_Domingo_Santo_Domingo_Province_Dominican_Republic.html Esta visita turística por la ciudad más antigua del hemisferio occidental, está repleta de iglesias y monumentos de gran valor histórico.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.89 y venta 50.98 ►Compra euro 56.69 y venta 58.25 ►Galón de gasolina Premium 230.90 y regular 216.10 ►Gasoil Premium 189.10 y regular 176.90 ►Kerosene 169.40 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.70 ►Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Espetar = Decir a una persona algo que le sorprende o molesta

►Cita histórica: “Para los hombres aceptar es dar; para las mujeres, dar es recibir” (Rabindranath Tagore fue un político, poeta, músico y artista indio.)

►Refrán y significado: Del agua mansa me salve Dios, que de la brava me guardaré yo = No fiarse demasiado de las personas

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660.

wj/am