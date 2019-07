OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►ADOMPRETUR NY: El autor de esta columna, actual presidente de la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), fue invitado especialmente por el presidente nacional de la entidad, Luís José Chávez, a participar y entregar uno de los reconocimientos durante la celebración del primer galardón “Luis Augusto Caminero” realizado el pasado martes en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la capital dominicana, con la asistencia del ministro de Turismo, Francisco Javier García, ejecutivos de líneas aéreas, propietarios de hoteles del país, entre otras personalidades, con los cuales efectuamos contactos y explicamos nuestra labor en la Gran Manzana a favor del turismo dominicano. Duramos 7 días en el país e hicimos contactos con más de 20 directores de periódicos para los cuales escribimos.

►Reelección y no reelección: Escribimos la semana pasada que en RD sólo se habla de Leonel y Danilo. Todo estaba “ready” para la reforma constitucional el pasado miércoles, se abrió la sesión en el congreso y fue ahí que el secretario de estado de EE.UU, Mike Pompeo, llamó al presidente Medina expresándole que el gobierno de USA ve con importancia preservar las instituciones democráticas y se respete el Estado de Derecho y la Constitución. Concluida la conversación, desde el Palacio Nacional llamaron urgentemente al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien salió a la velocidad de un rayo, dejando al vicepresidente de la Cámara Alta dirigir la sesión. Sobre la llamada de Pompeo el país no la conocía, nos informó una fuente, pero fue el miércoles. Por su parte el presidente de los Diputados, Radhamés Camacho, cerró la sesión de ese día y convocó para el viernes 12 de julio, llamado que sorprendió a los diputados pues no estaba programado en la semana. Después de todo eso, la embajada americana en el país informó dos días después (viernes) sobre la llamada y el palacio despachó un comunicado donde el mandatario le expresó a Pompeo “agradezco la valoración positiva que tiene de nuestro Gobierno y mi persona en particular, pero aun no hemos tomado una decisión en ese sentido, y tenga la seguridad que cualquiera que sea la decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes”. Para aprobar la modificación constitucional (senadores y diputados son 222) se necesitarían las dos terceras partes de los presentes, lo que significa serían unos 148 votos. Ahora mismo hay 99 diputados y 24 senadores, que suman 123 que están a favor de la reelección.

►¡Qué lector!: Nos escribe el versado colega Nelson Encarnación: «Pará mí lo más trascendente de esa conversación es que pone al Gobierno dominicano en la imposibilidad de reclamar respeto a sus asuntos internos, pues la administración de Danilo Medina se prestó a hacerle el juego a Washington en su determinación de derrocar el chavismo en Venezuela. Ante esa realidad, las presiones de Pompeo para que Danilo se abstenga de modificar la Constitución y las agresiones contra Venezuela, sólo difieren en la dimensión de la injerencia. Esto deja bien en claro que no se puede hacer a otro lo que no se quiere le hagan a uno».

►Los planes reeleccionistas continúan: Un politólogo criollo, pidiendo no ser identificado, nos aseguró que los planes reeleccionistas continúan y se están reestructurando porque todo ha cambiado con la llamada de Pompeo. Especificó que en el comunicado de Palacio se expresa “el secretario Pompeo elogió al Gobierno dominicano por su buena labor y al presidente Medina por su trabajo y dedicación a favor del bienestar y la prosperidad del pueblo dominicano.” “Al tratar el tema del proceso electoral de 2020, reconoció que este es un asunto de la RD y planteó con relación a ese proceso la importancia de que todos los actores políticos estén comprometidos con la preservación de las instituciones democráticas y con apego a la Constitución y las leyes. Mientras que el canciller Vargas Maldonado sostuvo que esa llamada es “otra más de las varias que han sostenido” y tratan “asuntos de interés mutuo”, además el Gobierno dominicano es respetuoso de las leyes y la Constitución, y cuantas decisiones toma, están siempre en sintonía con nuestro ordenamiento legal, lo que no variará bajo ninguna circunstancia”. El senador por Azua, Rafael Calderón, consideró que Pompeo no se opone a la modificación constitucional “siempre y cuando se haga, como lo estamos haciendo, basado en lo que establece la propia Constitución, para que no haya confusión ni mala interpretación en ese sentido”. El diputado Elpidio Báez calificó como una injerencia inaceptable la advertencia de Pompeo, añadiendo que cuando en EE.UU se realizan reformas a sus leyes, RD no le dicta directrices, y los legisladores no deben tener ningún temor en someter una reforma constitucional y propiciar los cambios que el pueblo dominicano quiere. Muchos dicen que la reelección no puede ir, otros tantos dicen que sí.

►¿Acción sospechosa?: El viernes pasado se esperaba que la reforma constitucional la iban a presentar en el congreso. No se sabía de la llamada. Luis Abinader llamó sus tropas y al pueblo a protestar frente al Congreso dominicano. Así se hizo, proclamando que si por alguna de las cámaras legislativas se llegara a someter el proyecto de modificación constitucional para permitir un nuevo mandato al presidente Medina, seguirá protagonizando movilizaciones masivas. Pero los 16 diputados que siguen las directices del ex presidente Hipólito Mejía, se quedaron sentados como si nada en sus curules; tampoco salió de la sesión el también precandidato del PRM Wellington Arnaud para acompañar el “turco” en su protesta. Un “chusco” en el Alto Manhattan vociferó la frase original del proverbio árabe “el enemigo de mi amigo es mi enemigo” ¡Huumm! En otro orden, en conversaciones con periodistas, tanto de NY y en RD, condenaron que el guapo de Gurabo, a quien la prensa dominicana siempre destaca, no valora en su justa dimensión el papel del “Cuarto Poder-RD” debido a que él prefirió pagar millone$ en publicidad a Google antes que a la prensa nacional, para anunciar su precandidatura al país. ¡Ah! ¡ay! ¡ay!

►Turismo al granel: Durante nuestra estadía en el país pudimos observar el pasado fin de semana turistas a granel en la ciudad capital. Junto al colega periodista Saúl Pimentel recorrimos la zona colonial (Plaza de España, Parque Colón, las vías Isabel la Católica, Arzobispo Meriño, Hostos, donde existen veintenas de establecimientos de diversión, hoteles, restaurantes, música en vivo, y nos estacionamos por largo rato en un lugar bailable para disfrutar algunas copas. Todos esos lugares estaban “full” de americanos, puertorriqueños, italianos, canadienses y españoles, entre otras etnias. Después de la tormenta viene la calma. La histórica Zona Colonial es digna de visitar para disfrutar a plenitud lo que es nuestra “Quisqueya la Bella”. ¡Ah! la seguridad ¡Uff! el que se mueva está “camán ahí” porque hay “ligeritos de la democracia” (policías vestidos de civil al granel por doquier.)

►Perremeistas NY lamentan: Dirigentes del PRM en esta ciudad, no queriendo identificarse, lamentaron el incidente que protagonizara su “compañero” Margarito de León contra Rafael (Fafa) Taveras durante la Convención Nacional Extraordinaria-Reforma Estatutaria, la semana pasada en la RD. La prensa publicó “Testigos del hecho manifestaron que hubo un altercado verbal entre De León y Taveras, donde el primero lanzaba trompadas y sillas, pero que gracias a la intervención de compañeros todo quedó en un intento” Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/intentan-agredir-a-fafa-taveras-en-reunion-del-prm-ayer-AB13304466. Los “compañeritos” de NY recordaron que la política es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país, y no es lugar para accionar a los estilos de Mike Tyson o Jack Veneno, y no permitirán que una acción similar intente ocurrir en la seccional. Durante nuestra estadía en RD, visitaba a Radio Popular y el senador y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, el programa “El Sol de la Mañana” coincidiendo en el mismo ascensor, a quien le preguntamos que si siempre se iba a realizar la convención perremeista en el exterior el 20 de octubre, contestanto afirmativamente, luego preguntamos si el partido tomaría alguna acción disciplinaria por el “rebú” se hizo el decentendido y salió raudo del lugar.

►Un valor dominicano en NY: Minorky Jiménez es una activa dominicana en esta ciudad de NY, tiene bastantes años dedicada al servicio comunitario para beneficiar a sus congéneres en el país caribeño. Desde las entidades “Fundación Educando” y “Fundación Envejecientes Sabana Perdida (SB)” se mantiene en colaboración permanente enviando artículos diversos para beneficio de personas de escasos recursos. Siempre se ha caracterizado por su humildad y preocupación por los más necesitados. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale “Minorky, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si usted conoce a alguien que está pasando por una crisis, llame a la línea de ayuda gratuita de la Red Nacional de Prevencion del Suicidio al 1-888-628-9454, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este servicio está disponible para todo el mundo. Comuníquese directamente con los medios sociales si le preocupan los mensajes que escribe algún amigo en uno de los medios sociales o llame al 911 si es una emergencia o envíe un mensaje de texto al 741741. Las consecuencias del suicidio van más allá de la persona que se quita la vida, ya que puede tener un efecto duradero sobre la familia, los amigos y las comunidades. Instituto de Salud Mental en EE.UU = https://www.nimh.nih.gov/index.shtml 1-866-615-6464. Red Nacional de Prevención del Suicidio = Ayuda en español. 1-888-628-9454

►Cultura General: La Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, duró en realidad, 116 años (1337 al 1453). Al inicio Inglaterra tomó posesión de tierras francesas, pero al final de la guerra, Francia logró recuperar los territorios, gracias a la intervención de Juana de Arco. Durante todo el conflicto reinaron 5 reyes en Inglaterra y 5 en Francia. La guerra se dividió en dos periodos, el primero dura desde 1337 hasta 1380 y termina con la muerte de Carlos V. El segundo, de 1380 hasta 1453, acaba con la expulsión de los ingleses de Francia.

►Turismo en RD: Existen muchas compañías que ofrecen excursiones al Pico Duarte. Se ofrecen tres modalidades de viaje: A pie; en Mulo compartido o Mulo completo. Es el más alto de las Antillas con 3.087 metros. Se encuentra en la Cordillera Central, entre el Parque Nacional J. Armando Bermúdez y el Parque Nacional José del Carmen Ramírez. La caminata al Pico es una aventura que muchos extranjeros y dominicanos realizan todos los años, donde se pueden ver miles de pinos, aves exóticas, cruzando ríos y arroyos; convirtiéndolo en una experiencia inolvidable. Ver: https://www.dominicantours.com.do/pico-duarte.html

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.34 y venta 50.82 ►Compra euro 56.23 y venta 60.06 ►Galón de gasolina Premium 227.40 y regular 213.30 ►Gasoil Premium 188.20 y regular 174.00 ►Kerosene 165.90 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 91.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Desgarbado = Que no tiene gracia o elegancia en la manera de obrar o moverse.

►Cita histórica: La estupidez es el talento para la equivocación. (Edgar Allan Poe, escritor, poeta, novelista y periodista estadounidense.)

►Refrán y significado: El buen paño en el arca se vende = De las cosas buenas no es necesario hacer mucha propaganda.

