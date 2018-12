OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Aduanas que agilice: Dominicanos en NY con familiares en la RD están demandando del director de Aduanas, Enrique Paniagua, que agilice los despachos de mercancías debido a que ayudas humanitarias y navideñas que le han hecho familiares, amigos y relacionados desde NY no la podrán tener a tiempo porque parece que hay una intención marcada para que no le lleguen a tiempo dichos envíos. Sostienen en un documento que se quedarán sín celebrar sus navidades por culpa de Aduanas, por lo que esperan de su director ordene revisar los contenedores a tiempo y despachar los mismos a la vez. Por tal razón, a Paniagua le darán una sereneta con la canción “Cantares de Navidad” del Trio Vegabajeño que dice: “Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegre, y otros van llorando…“Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegre, hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca haya nada”. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ahOGb8bRuHc

►Raful viene a NY con sables en manos: El alto dirigente del PRD, Tony Raful, llega este lunes a NY con sables en manos para poner la casa en orden en el sector de Luis Abinader, que están divididos cada día más. Un ejemplo, el pasado sábado el presidente del partido, Neftali Fuertes celebró en el local del partido la fiesta navideña. Margarito de León el domingo y Luis Ducasse este lunes. Ninguno se invita a sus respectivas actividades. Una fuente confiable a lo interno del PRM nos informó que el poeta viene con todos los poderes otorgado por el propio Abinader, y lo menos que trae es la espada de Damocles para convertirse en un “espartano” como en los coliseos romanos contra aquellos que no acaten el orden. ¡Huumm!

►Dominicanos NY en el 2018: La mayoría de los dominicanos encuestados por el “Equipo los 6” en NY evaluaron el desempeño de algunas instituciones durante el 2018, entre ellas que el partido Alianza País fue el que más se involucró en defender la comunidad criolla en la Gran Manzana; el diputado Alfredo Rodríguez hizo mejor trabajo que sus compañeros Rubén Luna y Quiqui Morel a favor de la comunidad en la Circunscripción 1; y el consulado dominicano-NY hizo una efectiva labor a favor de sus connacionales en NY, NJ, CT, y PA. ¡Ah! su incumbente, Carlos Castillo, fue declarado “Hijo Distinguido” en Hartford por el excelente trabajo que ha venido realizando a favor de decenas de miles de criollos residentes en la capital de Connecticut. Diiiicen en el Alto Manhattan que ha venido cumpliendo lo del presidente Medina “Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Unos profesores universitarios nos informaron que el acuerdo firmado entre las autoridades de educacion de RD y NY se efectuó por las reiteradas gestiones que llevará Castillo con diferentes autoridades neoyorkinas, entre ellas, en junio 2017,Carl McCall, del Board de la Universidad de NY, y las altas autoridades de educación Claudia Hernández, Meylin Andrares y Dulce Kontak, entre otros. Luego en noviembre del mismo año le llevó al presidente Medina una comisión de las instituciones de educación superior de NY para definir el programa de colaboración a nivel educativo.

►¿Llamado a capítulo?: Fuentes internas de la seccional del PLD en NY nos informaron que el miembro del Comité Central (CC), Gregorio Morrobel, fue llamado a capítulo por las altas instancias de la entidad política (danilistas) porque en días pasados proclamó por la prensa “la dirección del PLD-NY debe reunirse para coordinar los trabajos proselitistas de cara a las próximas elecciones. “Quedarse sin accionar, no hacer nada o dejar todo para una semana antes de las elecciones significaría una derrota más para nuestro partido en esta plaza, como ha ocurrido en los dos últimos comicios”. ¡Ay! ¡ay! ¡ay! eso cayó en Palacio como un block de hielo desde un edificio, diiicen. A los pocos días la dirección del partido, encabezada por el presidente de la seccional, embajador Frank Cortorreal, aparece abrazado del “chiquito pero tupio” de Morrobel, ambos dándose el abrazo del oso y rodeado de unos guruces del danilismo en la Gran Manzana. ¡Huumm!

►Al decir de dominicanos en NY: La candidatura de Ydanis Rodríguez está tomando más fuerza cada día. En esta semana inaugurará su comando de campaña, ubicado en la avenida Saint Nicholas con la calle 185, frente a frente al restaurant Marisco Centro, en el Alto Manhattan. Se nota que cuando Ydanis camina por algunas de las vías neoyorkina es abordado por gran cantidad de contribuyentes de diferentes etnias (mexicanos, dominicanos, chinos, puertorriqueños, afroamericanos, y ecuatorianos, entre otros.) Un criollo en la misma vía vociferó está como Leonel Fernéndez “E’ pa’ lante que vamos”. ¡Huumm!

►Fiestas y fiestas en NY: Los dominicanos en NY no se pueden quejar de las navidades. Eso es fiestas y fiestas por doquier. Veamos: El PRSC la efectuó en un restaurant de Dyckman, con una asistencia masiva el pasado miércoles. El PRM con Neftali Fuertes y Tontón Rodríguez la hicieron en su local en El Bronx el pasado sábado, también masiva. La empresa High Class en su nuevo y monumental local en El Bronx, un salón que no tiene nada que envidiarle a unos de esos exclusivos de down town-Manhattan, teniendo capacidad para mil personas sentadas, 14 baños para hombres y 18 para mujeres, la efectuó el pasado sábado. Salcedo Cargo Express, prestigiosa y valorada empresa de envíos la hizo también el sábado en su amplio local, y “Comunidad Unida del Bronx” la organización comunitaria que agrupa valiosos dominicanos para servile a sus conciudadanos y que dirige el politólogo George Alvarez, la efectuará el próximo día 27 en el Baverly Hills Manos, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx. Esas son algunas. Un chusco en la avenida Sherman atinó decir “Por más fiestas que hagan en RD se goza más en una Hora Santa que una Nochebuena en NY”.

►Entérate NY: El autor de esta columna fue reconocido, el pasado viernes, por el Congreso de EE.UU a través de una proclama que le entregara personalmente el congresista Adriano Espaillat. Entre otras cosas recoge gran parte de su accionar periodístico desde 1972 en distintos medios de comunicación que ha laborado y exalta las funciones que ha venido desempeñando en esas directrices. Asimismo concluye “En reconocimiento a sus extraordinarios aportes al periodismo dominicano e internacional, a nombre de la Cámara de Representantes y en calidad de Congresista, nos honra hacerle entrega de esta Proclama a Ramón Mercedes. Dado en Washington, D.C. capital de Estados Unidos y sede del Congreso, el día 14 del mes de diciembre de 2018. Adriano Espaillat. Distrito Congresual 13. Esto fue durante la celebración del Tercer Aniversario de la columna en el Comisionado de Cultura. Carlos Sánchez, Comisionado en NY, dio la bienvenida a vuestra persona. ¡Ah! en el mismo acto “Prensa & Comunidad” reconoció a prestantes dominicanos por los servicios prestados a la comunidad dominicana en NY y poner en alto la bandera quisqueyana. Entre ellos los prestantes criollos, doctores Rafael Lantigua y Yomare Polanco, empresarios Antonio Cabrera presidente de High Class y Radhaméz Rodríguez, presidente Bodegueros Unidos de América; y el reportero de Telemicro Internacional, Manuel Ruíz. Durante el acto hubo una conferencia a cargo de Luis Tejada, titulada “Nuevas Leyes de Vivienda 2019; como afectaría a dominicanos en NYC”, diferentes bedidas, música y su suculento buffet.

►Un valor dominicano en NY: Cimary Hernández es una joven dominicana profesional que labora como Coordinadora de Apoyo Familiar y Asiste al Superintendente del Distrito No.6 en el Alto Manhattan, el también dominicano Manny Ramírez, por cierto estuvo de cumpleaños el pasado viernes 14. ¡Felicidades!. La joven Hernández tienes años prestando valiosos servicios de orientación, información y apoyo a cientos de padres de familias, junto a sus hijos estudiantes. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígales “Cimary, usted es un valor dominicano en NY”

►Servicio comunitario: Sin importar el estado migratorio, a partir del próximo 31 de diciembre el salario mínimo en NY será de 15 dólares la hora (equivalente a $750 pesos dominicanos) para las empresas con más de 10 empleados. En los restaurantes de comida rápida McDonald’s, Pizza Hut, Dominos Pizza, Kentucky Fried Chicken, Popeye’s, Burger King, Wendy’s, y Subway, entre otros, también será de $15 dólares. Las empresas con menos de 10 empleados pagarán $13.50. Para los trabajadores de los condados de Nassau, Suffolk y Westchester, el salario mínimo llegará a los $15 dólares en diciembre de 2021. La suma de 2.3 millones de trabajadores en todo el estado se beneficiarán, ha informado la oficina del gobernador Andrew Cuomo. Es ilegal que su jefe tome medidas negativas en contra de usted porque usted pida el salario mínimo. Como presentar una queja si no le pagan el salario mínimo: Llame 888-469-7365 o visite el Departamento de Labor del Estado de NY: 75 de la calle Varick, down town Manhattan, NY NY 10013. Mas información 212-417-3838 = Proyecto de Justicia Laboral de MFY Legal Services; lunes y martes de 2:00 a 5:00 PM. Ver: https://www.lawhelpny.org/resource/what-is-the-minimum-wage-in-new-york-state?lang=ES

►Cultura General: El teleférico de Roosevelt Island (una isla estrecha y alargada que se encuentra entre Manhattan y Queens) es uno de los secretos mejor guardados en la urbe. Se inauguró en 1976 como medio de transporte para los residentes de la isla situada en el East River a la altura de las calles 59-60. El trayecto en teleférico dura 3 minutos y sobrevuela. Viaja a unos 20 km/h, y el punto más alto que se eleva son 76 metros. Se paga con la tarjeta MetroCard (tanto la ilimitada como la pay-per-ride).

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.76 y Venta $50.18 ►Compra Euro $55.93 y Venta $59.80 ►Galón de Gasolina Premiun $213.70 y Regular $199.90 ►Gasoil Premium $184.30 y Regular $171.90 ►Kerosene $162.80 ►Gas Licuado de Petróleo $107.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Alcurnia = Ascendencia, linaje de una persona. Miasma = Emanación maloliente que se desprende cuerpos enfermos, aguas esatancadas y que se conderaba causante de epidemias e infecciones.

►Cita histórica: “No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas.” (Lucio Anneo Séneca, filosofo, nacido en España y educado en Roma).

Séneca

►Refrán dominicano: Quien siembra vientos recoge tempestades = Los malos ejemplos e ideas, tienen funestas consecuencias.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com …Teléf. 917-858-3660