OPINION: Entérate NY

►Piquetean a Lucía Medina en NY: Mientras la hermana del presidente Danilo Medina, Lucia, se encontraba en la iglesia ubicada en el 1952 de la avenida Ámsterdan, en el Alto Manhattan, un pequeño grupo de dominicanos se presentó al lugar y comenzó un piquete con reiteradas expresiones de hurto de mochila. Hubo dos patrullas de la policía. La sangre no llegó al río. Lucía, luciendo sencilla, humilde y atenta con los peledeistas e invitados, decidió salir por la puerta lateral para evitar que algunos de sus connacionales tuvieran que enfrentarse a los agentes del orden que estaban allí, porque su comportamiento así lo indicaba, según una fuente. Durante su estadía en NY hizo gestiones de salud con el doctor Rafael Lantigua para beneficiar a sus gentes en San Juan de la Maguana. Lo cortés no quita lo valiente, diiicen. Asimismo hizo Leonel Fernández en una ocasión cuando unos 14 ó 15 criollos le hicieron un piquete frente a un restaurant en el Alto Manhattan, salió por la puerta lateral y todo quedó satisfactoriamente. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=1ipkEVe4VSY

►La Gala de los dueños supermercados-NY: La noche del pasado sábado, la Asociación Nacional de Supermercados (NSA), que preside Rodolfo Fuertes, celebró la XXlX Gala en el prestigioso “Gran Hotel Hyatt”, en down town Manhattan. Asistieron cientos de empresarios e invitados (600), entre ellos el ministro de Agricultura-RD Osmar Benítez; el precandidato presidencial Ramfis Trujillo, y el cónsul Carlos Castillo, ausente debido a un compromiso relacionado con sus funciones. Lo representó el vicecónsul Eduardo Incháustegui. Hubo muchos discursos, incluyendo el de Johnny Ureña, declarado el empresario del año 2018 y quien es propietario de una cadena de supermercados en Brooklyn. Terminó su discurso con un “E’ pa’ lante que vamos”. Por su parte, Benítez nos declaró que está trabajando para promover un mayor intercambio comercial entre los productores y exportadores dominicanos y que la NSA sea el canal final de distribución para los consumidores en EE.UU. A él y a Incháustegui se les vio hablar de manera muy animada en varias ocasiones con papeles en manos. El ministro, quien es el representante de la entidad en RD desde 1995 y fue homenajeado con una placa, añadió que “no hay un país en el mundo que tenga el trabajo, formato y coordinación que ha tenido esta Asociación, agrupando a más de 450 establecimientos que han puesto en alto la dominicanidad, precisando que todos los gobiernos en RD deberían reconocerla. Por su parte, Trujillo, sentado con un séquito en la mesa 59 y Benítez en la 20, declaró a este reportero que se propone doblegar la labor política en EE.UU, donde habrá cientos de miles de votantes para el 2020. Debió tomarse más de 70 fotos, a solicitud de los empresarios, no tuvo descanso y por pocos minutos permaneció sentado en su mesa, y hasta ahí llegaban constantemente para saludarle, hablarle y tomarse una foto. Fue una fiesta de fiesta. Felicidades al presidente de la NSA, Mr. Fuertes, y al activo Samy Collado, entre otros directivos.

►Leonelistas en acción en NY: El pasado fin de semana una comisión de dirigentes seguidores de Leonel Fernández llegó a NY desde RD, encabezada por Franklin Almeyda y Freddy Pérez, entre otros, para motorizar el accionar de los seguidores del León. Trazaron pautas, hicieron encuentros para delegar responsabilidades, tanto en NY como en Nueva Jersey a los “leoncitos”. El de más accionar lo fue Pérez, como director del sector externo, quien se reunió con más de 10 movimientos, indicándoles cómo deben funcionar. “Los 300 con Leonel” (los multiplicadores en NY) y comparado por el propio Fernández como “Los Trinitarios” a principio de este año, dio cátedra de cómo es el trabajo político en organización, coherencia, captación de nuevos miembros, redes sociales y la carnetización a través de una máquina cuyo costo sobrepasa los 4 mil dólares. Geraldo Rosario impartió un taller sobre la funcionabilidad del movimiento que dirige y puso en manos de Pérez toda su estructura y logística, como sería actualizar algunos movimientos en el área de redes sociales y carnetizarlo, para que todo el que esté en el sector externo de Fernández en NY tenga su identificación; disposición abalada y aceptada por Pérez, quien manifestó “por los hechos los conoceréis”, andamos buscando calidad y los 300 son calidad”. Próximamente hablaremos de otros detalles de la entrevista que le hicimos.

►Cumpleaños del presidente Medina en NY: El activo Luis Lithgow, embajador ante la ONU y director estatal de prensa del PLD, se las trae cuando se trata de defender la obra del presidente Medina. En un restaurant del Alto Manhattan, varios “compañeros” del partido degustaron varias “frías” y lunch que les pagó para que celebraran el cumpleaños del mandatario y hablaran de todo lo que ha hecho en RD. Durante unas 4 horas esos “compañeritos” se las pasaron hablando de Medina, por aquí, por allá. Hubo intención por parte del manager del establecimiento de votarlos del lugar de lo tanto que hablaron de política allí, pero no lo hizo, según mi fuente. Eso fue el sábado al mediodía, mientras el mismo funcionario se fue a celebrar y bendecir al mandatario con su hermana, Lucía Medina, en la Iglesia ubicada en el 1952 de la avenida Ámsterdam. Esto fue en horas de la tarde. Hubo un “chusco” en el acto que le dijo en voz baja a otro, “si el presidente tuviera dos o tres Lithgow aquí, el pleito se echara en el 2020”. De todas formas, “Entérate NY” les deseas felicidades al presidente Medina.

►¿Index-NY una finca con dueño?: Se eleva la evaluación negativa de la comunidad sobre el Instituto para el Dominicano en el Exterior-INDEX-NY (inoperante, se desconoce su ubicación, disfuncional, etc.). Cuentan quisqueyanos que asistieron la semana pasada al evento “Constitución de la Nación”, celebrado en el Comisionado de Cultura, que su desarrollo fue de manera imperativa por parte de su “Presidente” Alexis Pérez Alcántara. Pues buscó el disertante, que nunca llegó y ordenó que el doctor Carlos Silver dictara la conferencia. Ordenó una picadera (tostones, carne frita y longaniza) tampoco llegó. En vez de sentar los funcionarios de la organización en primera fila, ordenó que las esposas de un grupito lo sustituyeran. Asimismo, ordenó que nadie, pero nadie pueda hablar a nombre del INDEX-NY sin su autorización, so pena de pagar las consecuencias. Muchos se preguntan ¿El vice ministro Carlos Gabriel García, director ejecutivo del INDEX le ha ordenado ser ley, batuta y constitución?¿O se hace de la vista gorda? ¡Ah! Pérez invitó a los dominicanos a integrarse a los trabajos de la entidad para contribuir con la diáspora y detalló los planes y proyectos que en un futuro cercano desarrollará el organismo a su cargo. ¿Cuáles trabajos? ¿Cuáles? Preguntan en el Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens y Yonkers. Los planes y proyectos se desarrollarán en víspera de “campaña”, y por eso le cantarán el estribillo religioso “estamos en campaña porque hay almas que salvar”. ¡Ah! La fuente nos expresó que están planificando, para ellos, familiares, amigos, relacionados y compañeros con invitación exclusiva, una gran fiesta de navidad. ¡Wao!. ¿A cuánto asciende el monto en dólares que le paga el gobierno a ese grupo? ¡Ufff!, diiicen.

►Camino a convertirse en líder demócrata nacional: Dominicanos que desde hace algún tiempo vienen participando de la política estadounidense sostienen que por el camino que lleva políticamente el criollo Adriano Espaillat, pronto lo veremos convertido el líder demócrata a nivel nacional en los EE.UU. Juan Mateo Cury, Winston Hernández, Josefina de Díaz, Miguel Ángel Córdova y Luciano Paniagua, todos profesionales en diferentes áreas del saber, precisan que tiene más de 20 años ocupando posiciones legislativa en EE.UU (senador y asambleísta por varios períodos y actualmente congresista-NY), figurando en el tercer lugar entre todos los congresistas (435) y en segundo lugar entre los nuevos legisladores federales en la Cámara de Representantes con mayor cantidad de proyectos de leyes sometidos y aprobados, según el reporte congresual divulgado a principio de este mes. Espaillat aparece con 18 propuestas legislativas en una diversidad de temas nacionales y otros locales, en beneficio de los constituyentes del distrito 13 que representa. Ahora fue reelecto abrumadoramente.

►¿Boicot?: Un empleado público es la persona que cumple funciones en un organismo del Estado pagada por los contribuyentes. Debe ser eficiente, amable, gentil y servicial. Digo esto porque la encargada del departamento comunitario en el consulado-NY, Cecilia Báez, reacciona negativamente cuando le van a solicitar orientación y opinión de carácter comunitario. ¿Cecilia quiero preguntarte? No no no me preguntes nada. Pero es sobre un asunto relacionado con la comunidad! no no no, pregúntale al cónsul. Ese fue el fugaz diálogo entre ella y el autor de esta columna en presencia del empleado Ambiorix Hernández. No me interesó más de ahí. Ok. Pero… varios días después se presentaron a su despacho dos personas para solicitar información-ayuda sobre el fallecimiento de una persona. ¡Esto no es una bodega!, respondió inmediatamente en presencia del director de prensa, Elías Corporán. Sin embargo, diiiiicen que cuando va un familiar, vecino o amigo lo convierte en un supermercado. Comunitarios y políticos informados sobre la situación, porque anteriormente otros criollos han sufrido la misma situación, nos indican que eso dista mucho de la política de servicios implementada por el cónsul Carlos Castillo, cuya labor ha sido reconocida por comunitarios, políticos, empresarios y ciudadanos comunes, por el buen trato que ha ordenado ofrecer, las incontables iniciativas a favor la comunidad, cumpliendo con las instrucciones que el presidente Medina le ha dado, diiicen. Al ejercer un periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad, con la que me siento comprometido, hago la denuncia para que eso no continúe y el incumbente le ponga un alto. ¡Ah! No quiere que le hable, acojo el contenido de la canción de Carlos Gardel (20 años no es nada). https://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw. Juan 8:32 “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

►Un valor dominicano en NY: Cira Ángeles, una criolla de pura cepa oriunda de Villa Trina-Moca, graduada de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Madre y Maestra, es portavoz de la Asociación de Propietarios de Bases de Taxis Livery, una organización que representa más de 12,000 taxistas, en su mayoría dominicanos; ha dedicado más de 20 años al servicio del sector transporte privado de NY, es una fuente esencial de noticias, informando sobre reglas, regulaciones y medidas de aplicación influyentes que son promulgadas y ejecutadas por los gobiernos neoyorkinos y los reguladores de la industria del taxi. Decenas de miles de los 181 mil taxistas existentes en NYC siguen sus pautas. Además de su trabajo ha participado activamente en el desarrollo de la comunidad latina en NY. Ha servido en las juntas directivas de la Asociación de Dominicanos Progresistas (ACDP); del Instituto de la Familia de Puerto Rico, y en la junta directiva de Hostos Community College. Sus esfuerzos le han valido reconocimientos de parte del Concejo Municipal y la legislatura de NY; declarada “Empresaria Latina-2012”, “Mujer de Mérito-2012”, y el “Premio Hermanas Mirabal de Mérito Destacado”, otorgado por el Consejo General de la RD, entre otros. También es la fundadora y presidente de LA Riverside Brokerage, Inc. (888-418-6080), líder de soluciones de seguros que atienden las necesidades de administración de riesgos de las personas y compañías que forman la industria de taxis y vehículos en la ciudad de NY. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Cira, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Día de los Veteranos se originó como el “Día del Armisticio” el 11 de noviembre de 1919, primer aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Este día se convirtió en fiesta nacional a partir de 1938. Hay más de 21 millones de veteranos en los EE.UU, han sservido en 12 guerras principales, así como en numerosos conflictos militares más pequeños. 26 de los 44 presidentes en EE.UU han sido veteranos, y de los 16 millones que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, unos 558 mil siguen vivos.

►Servicio comunitario: Varios estados en EE.UU tienen programas de alimentos para los envejecientes de bajos recursos. Mayor información en https://www.fns.usda.gov/es

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.71 y Venta $50.14 ►Compra Euro $56.21 y Venta $59.83 ►Galón de Gasolina Premiun $230.10 y Regular $218.30 ►Gasoil Premium $205.90 y Regular $193.80 ►Kerosene $182.70 ►Gas Licuado de Petróleo $116.40 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Epónimo = Que da nombre a un pueblo, ciudad o una época. Armisticio = Suspensión de hostilidades pactada entre pueblos o ejércitos beligerantes. Puede ser general o local. General suspende todas las operaciones de guerra y la local las suspende entre ciertas facciones de los ejércitos en combate y en un radio determinado.

►Cita histórica: Ningún hombre puede tener el derecho de imponer a otro hombre una obligación no escogida, un deber no recompensado o un servicio involuntario. (Ayn Rand fue escritora y filósofa rusa-estadounidense.

