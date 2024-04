NUEVA YORK: Actriz dominicana presenta obra a casa llena

María Isabella Rojas

NUEVA YORK.-La actriz María Isabella Rojas, oriunda de la ciudad de Santiago, lleva varios días actuando en su obra “Constelaciones” junto al actor estadounidense Michael Garret Boxleitner (Roland), en Broadway, constituyendo un rotundo éxito su presentación que concluirá el domingo 28 de abril.

Se estrenó a “casa llena” el pasado viernes 19 del mes en curso en el teatro Chain, localizado en el 312 oeste de la calle 36, Manhattan, donde se dieron cita personalidades que disfrutaron de la pieza teatral llena de amor sublime, intriga, pasión, arrogancia, decepción y sinceridad en una pareja enamorada.

María Isabellla Rojas respondió preguntas de periodistas luego de la primera ronda de las presentaciones de “Constellations”, al finalizar su actuación, y se ofreció un brindis de frutas, vinos y otras bebidas.

Dijo sentirse orgullosa de actuar en Broadway “no solo por mí, sino, porque otros talentos del teatro podrán tener las puertas abiertas para continuar demostrando que los dominicanos podemos lograr el éxito si mantenemos la firmeza en nuestros objetivos”.

Precisa que es importante que “un día estemos al mismo nivel de Broadway y no lo vean como un caso especial, pues queremos que haya más actores, más talento hispano y dejar esa puerta abierta de par en par para seguir subiendo y triunfando en el arte en Nueva York”.

La referida obra teatral fue presentada por The Company We Keep Theatre, de la cual María Isabella es co-fundadora y fundada por su madre Soraya Sussman es fundadora, junto al doctor Agustín Rojas, padre de la actriz, entre otros, además de también haber instituido la empresa de producción cinematográfica exclusivamente femenina, llamada MARLEX Films.

Entre los asistentes a la premier de “Constellations” se destacan Zenaida Méndez, presidente del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas y directora del canal MNM de El Barrio, Manhattan; la ex presentadora de noticias de Univisión 41, Denisse Oller; los periodistas Adalberto Dominguez, presidente del Instituto Duartiano de los Estados Unidos, y Rafael Díaz, productor-director del programa de televisión y redes sociales “Levántate New York”; Angie Hernández, los doctores Sixto Caro y Alberto Rozo.

La presentación de la obra de teatro continuará los días viernes 25 y sábado 29 a partir de las seis de la tarde en el teatro Chaín, y el domingo 28, a las 2:00 de la tarde.