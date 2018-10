OPINION: Entérate NY  

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►El que calla otorga: Este popular refrán da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho por otra persona y guarda silencio, le está concediendo la razón al otro. La visita que hiciera Leonel la semana pasada a NY fue motivo de discusiones, favorables y desfavorables, en varios puntos del Alto Manhattan. Unos llamados simpatizantes del PRM, tanto de Hipólito como de Abinader, se encontraron con algunos leonelistas en la calle 181 con la avenida Audubon y se armó la de “Troya”. Salió el primer “disparo” de parte de dos seguidores del “Guapo de Gurabo”, que opinaron que Fernández no va para parte, porque hubo mucha corrupción en sus gobiernos y está sentenciado a muerte políticamente con las primarias abiertas. Ahí mismo salieron unos misiles al estilo J-15 ruso o el AGM-69 SRAW estadounidense. Parte de lo que dispararon los leonelistas fue la repetición de lo dicho por Bautista Rojas (Bauta) y parece ser será un esquema: “Hipólito es contratista del gobierno de Danilo Medina y lo envían a atacar a Leonel. Su gobierno representó 4 años perdidos en RD, de retroceso, corrupción rampante, incluso encontró el dólar a 16×1 y lo dejó a 60×1. También esgrimieron que en el 2016, dos días antes de las elecciones, definió al presidente Medina como un hombre “cumplidor”, “humilde” y “trabajador”. Eso lo dijo aquí en NY, y cuando la periodita Mery Joel Durán (Canal 41) le preguntó que si Medina “ha hecho un buen trabajo”, Hipólito respondió: yo diría que sí”, respuesta ofrecida sin tener en consideración que Luis Abinader era el candidato de su partido en esos comicios. Todo eso viene a demostrar que es un “Quinta Columna”, dentro del PRM. Esos argumentos contra Hipólito provocaron un intento de acción bélica por parte de sus seguidores, pero rápidamente intervinieron otros “compañeros” para evitar el cruce de brazos. Mientras, los seguidores de Luis se quedaron callados y no opinaron. El que calla otorga. ¡Huumm!

►Hipólito tratando de resurgir en NY: Dominicanos en el Alto Manhattan manifestaban este domingo al ver una foto de Hipólito Mejía frente al restaurant 809 en la calle Dyckman, durante un pequeño encuentro entre seguidores suyos en NY, que el “Guapo de Gurabo” está tratando de resurgir en la Gran Manzana. Asimismo se escucharon más expresiones despectivas, burlas y de condena a su gobierno en el 2004 que favorable. Otros dijeron que muchos de este movimiento han venido apoyando al presidente Danilo Medina desde las pasadas elecciones y que su objetivo principal será de ataques contra de Luis Abinader y Leonel Fernández. Diiiicen que habían algunas botellas (Shiii) del gobierno entre los asistentes. ¡Ah! se anunció que el llamado “comando de campaña” escogido durante el encuentro será juramentado el próximo día 11 de este mes, cuando Mejía llegue a la urbe para tal fin. Asimismo, los directivos le pidieron a Cirilo Moronta, propietario de 809, que le reserve el espacio para esa fecha. ¡Llegó Papá!

►La política en RD: Sabiólogos debatieron en el Alto Manhattan sobre la situación política de la RD, concluyendo: Los últimos gobiernos del PLD se deben a que los partidos de oposición no se ponen de acuerdo en hacer un frente común. Cada día más dividido, no así el oficialista partido, porque “solo son rumores”, como dice la canción. En el PRM ya Hipólito y Abinader tienen su candidato de manera individual para enfrentar un solo candidato que tiene el PLD para la próxima elección de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), con incidencia en todo el país. Una casa dividida difícilmente se mantenga sobre sus cimientos, alegan. El PRD y el PRSC se mantienen divididos, los partidos de izquierda se creen la “última coca cola del desierto”. En RD todos quieren ser presidente de la República, nada de sacrificio, muchas condenas por los medios a la corrupción, impunidad, crisis económica, exclusión social, la violencia, delincuencia, y “rián” ya se creen… no pasan del dicho al hecho, situación que podría provocar el colapso de los partidos, que no han podido dar respuestas a las necesidades y demandas del pueblo durante muchos años. Quiérase o no, el PLD aún no se ha dividido ni colapsado electoralmente, enfrenta serios problemas internos, pero al final, como dijo Balaguer, hacen “como los judíos, de día de separan y de noche se juntan”. Diiiiicen que el PLD tiene recursos y habilidades, pero sus éxitos

►¿Celos en el PLD-NY?: La visita que hicieran la semana pasada a la Gran Manzana el presidente Danilo Medina y el ex presidente Leonel Fernandez dejó al parecer celos, que disimuladamente manifiestan los que siempre se han creido “pegaos”, diiiiicen. Primero, seguidores de Medina notaron que el mandatario conversó mucho con el cónsul Carlos Castillo, a quien la comunidad dominicana le ha venido reconociendo una excelente labor. ¿Hablarían de eso o que el PLD en NY no le está haciendo el trabajo ni dando a conocer lo que su gobierno viene haciendo en RD? Eso se preguntan algunos “compañeros” en NY, nos confesó una fuente peledeista, recordando a la vez que Medina ha perdido sus dos elecciones en la urbe con el mismo grupo de sus dirigentes. Mientras que del lado de “El León”, situación similar se ha dado con el movimiento los “300 con Leonel”, un equipo nuevo que viene llenando un espacio que Fernández tenía vacio y ahora se siente complacido, porque está captándole empresarios, profesionales, técnicos y ciudadanos comunes para su causa. Recientemente, el ex mandatario comparó los “300”, que dirige Geraldo Rosario, con el movimiento patriótico “Los Trinitarios de Juan pablo Duarte”, y el viernes pasado le hicieron una cena a mil dólares el cubierto a salón lleno en el “Surf Club On The Sound”, ubicado en New Rochelle-Westchester, comparando el ex presidente el lugar como una “réplica del Palacio de Versalles en Francia, donde vivían el rey Luis XVI y María Antonieta”, de tan impresionante y bello que lució. “El León” se mantuvo riendo, cenó y conversó con los presentes de tú a tú ¡Uff! y cientos de fotos tomadas. ¡Ah! Rosario habló y proclamó que el trabajo que vienen realizando es amplio, entendiendo que la captación de recursos es indispensable para los retos que tienen por delante, pero que no basta sólo con recursos financieros, sino que necesitan crecer y continuar identificando voluntades que se integren a favor del que llamó como el próximo presidente del país.

►Depravada y perversa protesta a canciller en NY: Ver: https://www.youtube.com/watch? v=OPEmZwRkV6I . Esa actitud es salida de la jungla del Amazonas, sostienen. Es mucha la crítica negativa que se le está haciendo al “grupito” entre la comunidad dominicana, ya que se vale de las redes sociales, donde sus constantes publicaciones se convierten en tendencia Dominicanos en NY nos hacen llegar una carta diciendo: Todos tenemos derecho a protestar, pero no llegar al libertinaje. Condenamos la forma en que un “grupito” de criollos protestaron contra el canciller Miguel Vargas Maldonado la semana pasada en down town-Manhattan. Ese “grupito”, como de costumbre, solo sabe protestar diciendo “ladrón, ladrón, ladrón”, sin exponerle a la comunidad donde robó, cuánto se robó, en que institución robó, quién lo sometió, sino solo decir “ladrón, ladrón”, método con el que persiguen tener un poco de vigencia ante la comunidad. Ahora avanzaron depravadamente y con perversidad al vociferarle al canciller “ojala que te mueras de cáncer junto a toda tu familia y que te la violen, azaroso”.Esa actitud es salida de la jungla del Amazonas, sostienen. Es mucha la crítica negativa que se le está haciendo al “grupito” entre la comunidad dominicana, ya que se vale de las redes sociales, donde sus constantes publicaciones se convierten en tendencia , engañando así a muchas personas que terminan asumiendo como ciertas sus opiniones, y haciendo aparecer su proceder como “actos patrióticos”. Deben hacer señalamientos que la comunidad sepa sopesar, como los enfoques que hace Al País en la urbe, con sus planteamientos enjundiosos. Si seguimos así, la comunidad internacional nos verá como salvajes, inmaduros, ignorantes y sin capacidad política de análisis, diiiice la misiva. ¿Qué haría el “grupito” si frente a sus casas se pararan algunos seguidores de Miguel y comenzaran a vociferarle algo igual? Saldrían en seguida a matarse, alegando que eso es mentira, llamarían la policía, y “rían”, para la corte. Añaden que lo grande de todo esto es que muchos “compañeros” están cobrando y no han salido a defender a su “jefe político” teniendo el secretario general de la seccional de Barcelona-España, Silverio Sierra Pérez, que salir a hacerlo: Ver: //www.lasprimeras. com.do/2018/09/silverio- sierra-se-pronuncia-y-pide. html . ¡ Cosas veredes, Sancho!

►El grupito protestante en NY: Entérate NY no tiene compromiso con ningún político ni funcionario de RD, pero sí el compromiso de decirle las cosas a la comunidad como son y su espacio es gratis para los que quieran exponer inquietudes, denuncias y posiciones en beneficio de nuestra comunidad, con altura, realidad y respeto. Parte de la misma carta expresa que el grupito, muy dado al figureo, ha ahuyentado a potenciales clientes (funcionarios y políticos) de los restaurantes del Alto Manhattan, en condiciones de confort, presencia, atenciones y excelente comida, pero esos políticos y funcionarios prefieren irse a down town, gastar en los negocios de allí y no subir a conversar en uno de los nuestros, porque inmediatamente el “grupito” le hace una protesta “patriótica”, dizque a nombre de la comunidad……… Sin temor a equivocarnos, por las acciones “patrióticas” del grupito, nuestros negocios han dejado de percibir muchos miles de US$ por no asistir a ellos, porque si lo hacen ahí mismo se presentan las 7 plagas de Egipto, como le llamamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Nota:no tiene compromiso con ningún político ni funcionario de RD, pero sí el compromiso de decirle las cosas a la comunidad como son y su espacio es gratis para los que quieran exponer inquietudes, denuncias y posiciones en beneficio de nuestra comunidad, con altura, realidad y respeto.

►Ydanis y Álvarez: Dos comunicaciones distintas nos han enviado lectores, enfocando el accionar de los dominicanos Ydanis Rodríguez, concejal por el Alto Manhattan, y George Ángelo Álvarez, por El Bronx. Diiiiicen que el concejal cuando buscaba su reelección se tomó la defensa de la indocumentada guatemalteca Amanda Morales, al refugiarse junto a sus 3 hijos en la iglesia Holyrood del Alto Manhattan, luego que las autoridades de Inmigración le pidieran abandonar el país. Como ganó ya la soltó en banda. Ahora, como tiene una alta tasa de rechazó por un sinnúmero de acciones que ha cometido en contra de su comunidad, está tratando de hacerse la víctima, porque aspira a “Defensor del Pueblo”. Mientras, al “llamado politólogo” Álvarez lo consideran “muchacho e’ mandao” del reverendo y concejal puertorriqueño Rubén Díaz, diiiicen. Díaz narigonea algunos criollos al brindarles con frecuencia almuerzos y reconocimientos, precisando que ordenó a Álvarez, aún siendo quisqueyano, apoyar la reelección de la puertorriqueña Carmen Arroyo a la Asamblea Estatal por el distrito 84 en contra de la dominicana Amanda Séptimo, en las pasadas primarias. Arroyo ganó. ¿Qué dominicanidad, patriotismo y nacionalismo representa el “politólogo”?, se preguntan. La semana pasada, el Partido Demócrata en El Bronx, que dirige el puertorriqueño y fiel del reverendo Marco Crespo “eligió” a Álvarez como vicepresidente de la entidad en el condado de la salsa. Los lectores concluyeron su carta recordando a Juan Pablo Duarte: “ El esclavo soporta su suerte aunque oprobia su triste vivir; pero el libre prefiere la muerte al oprobio de tal existir”. ¡Ay, ay, ay….!

►Un valor dominicano en NY: Juan Guzmán, ex campeón mundial de boxeo (Minimosca AMB 1976) es un dominicano ejemplar y humilde, quien desde hace años se desempeña como instructor en la reconocida escuela de boxeo Gleason Gym en Brooklyn, ubicada en el 75 de la calle Franklyn (718-797-2872) y preparando a jóvenes en las 140, 147, 154, 160 y 175 libras. En el Alto Manhattan conversa con muchos jóvenes orientándolos sobre cómo se deben conducir, alejarse de los vicios, hacer ejercicios, etc. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Brooklyn además de ser el distrito más poblado con 2 millones 600 mil habitantes, es probablemente el segundo distrito más conocido de NY por detrás de Manhattan. Brooklyn ha sido el lugar de nacimiento de famosos artistas como Barbara Streisand, Eddie Murphy, Cyndi Lauper, Jennifer Connelly y Woody Allen. Entre los deportistas más importantes están Michael Jordan y Mike Tyson.

►Servicio comunitario: Si está divorciado y su matrimonio duró cerca de 10 años y cumple con los requisitos, es posible que pueda recibir beneficios de Seguro Social a través del registro de su ex cónyuge. Mayor información www.ssa.gov o llamar al 1-800-772-1213

►Dólar, Euro y Combustibles en RD : Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.44 y Venta $49.87 ►Compra Euro $57.06 y Venta $60.75 ►Galón de Gasolina Premiun $240.60 y Regular $230.20 ►Gasoil Premium $205.90 y Regular $193.80 ►Kerosene $181.60 ►Gas Licuado de Petróleo $127.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Festinar = Apresurar o precipitar la realización de una cosa. Incuria = Negligencia, abandono o falta de cuidado.