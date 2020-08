OPINION: El turismo 2020 será doméstico

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Una de las ventajas que tiene Rep. Dominicana para el turismo internacional es su cercanía a las Américas, especialmente al afluente mercado americano.

Diferentes tipologías se llevan a cabo en sitios cerrados en esta isla para convivir con el COVID 19 y ya se daban problemas de gestión de demanda, en colas y espacios turísticos destacados, en la etapa pre-COVID-19, si, antes del toque de queda en R. Dominicana.

Creo se impone la diversificación en la elección del producto turístico con el fin de evitar las aglomeraciones.

Es probable el auge o expansión del turismo rural, de naturaleza, “de aislamiento”, de espacios abiertos.

Miren, entre turismo interno y turismo receptivo especializado, salud, ecológico, etc. etc. se movió en 2019, unos 500 millones de dólares o su equivalente, en R.D, incluso más de lo que movió la OMSA y se crearon 20.000 empleos. Creo debemos impulsar más de 50 obras de infraestructura turística en todo el país, dar empleo, mejorar estructuras y eso no costara mucha plata Creo necesario estructurar el plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo, que consiste en la inversión de 400 millones de pesos para fomentar el turismo nacional. A David Collado, nuestro ministro de Turismo, le gusta ese mercadeo y lo apoyará. Incentivar turismo con pandemia es posible. También está previsto avanzar con obras para las unidades turísticas de Constanza y Jarabacoa, predios que hoy están destinados al fresco clima y aislamiento de la población en cuarentena. En total, la inversión -estará destinada a arreglos en techos, electricidad, pintura, carpintería, ente otras cuestiones- será de 350 millones pesos

Lo que viene: Del over turismo, al turismo sostenible.

La necesidad de repensar el concepto de over turismo cada vez está más extendida.

Manadas de visitantes en zonal colonial de Santo Domingo con calles estrechas es algo para pensar.

Hostal Nicolás Ovando, ex despacho de Luis, demostró eso, gente de PRM; turistas y militares no podían ni caminar y mascarilla todos, eso no es un casco protector, no me confió en ese trapo. Mire foto.

Tras la crisis de la COVID-19, la capacidad de carga de los destinos se verá limitada por las restricciones sanitarias y su gestión facilitada por la tecnología y la inteligencia artificial que nos permite controlar mejor la afluencia de los turistas. Es el momento de sacar el máximo rendimiento de la infraestructura de los destinos inteligentes. Los gestores de destinos turísticos tendrán, más que nunca, que asumir la gestión integral del destino y la demanda, más allá de las acciones de marketing y promoción.

Las empresas del sector turístico han comenzado a demandar un estímulo para sobrevivir a esta crisis, similar a lo que se hizo con los bancos en 2008, contribuyendo a que sus problemas de liquidez no pasen a ser problemas de solvencia.

Es el momento perfecto para reflexionar también acerca de su compromiso con la sostenibilidad del modelo y hacerles partícipes de una visión social de su actividad.

Empresas de turismo, deben contribuir a la sostenibilidad y resiliencia tanto de las sociedades como del planeta.

En resumen: Tener en Bávaro una ocupación de 25% cuando a los locales, si como nos dicen a los dominicanos, les gustaría ir y ocupar habitaciones vacías, es una opción, pero pagarlas en pesos, es una forma de sostener el turismo y así todos ganamos en el intento.

JPM