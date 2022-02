OPINION: El 27 de febrero no tenemos nada que celebrar

EL AUTOR es dirigente de la entidad nacionalista Antigua Orden Dominicana. Reside en Santo Domingo.

El próximo 27 de febrero el gobierno y las Fuerzas Armadas celebrarán el 178 aniversario de la Independencia de nuestra amada nación, que todavía se llama República Dominicana.

Creo esta Independencia ya no existe porque no somos independientes, como dijo una vez Juan Bolívar Díaz, el hombre que para muchos es uno de los malos dominicanos de que hablaba Duarte, quien tiene una querella en el Ministerio Público.

República Dominicana está invadida y ocupada por los haitianos, de quienes en el 1844 nos liberamos, todos ilegales e indocumentados, pobres, enfermos y violentos, que tarde o temprano destruirán nuestra nación, con la complicidad de los gobiernos que hemos elegido.

El pasado 10 de octubre del2021 el director de Migración, Enrique García, advirtió que si no controlamos la inmigración ilegal de haitianos, perderemos el país a más tardar en 10 años. Fue así como entonces, al amparo de una resolución del Consejo Nacional de Migraciones, las autoridades comenzaron en todo el país una campaña de deportación de indocumentados, incluyendo embarazadas que no estaban en estado de emergencia. También dieron un plazo a los empleadores para que en tres meses regularizaran a los ilegales haitianos que tuvieran en sus diferentes áreas de trabajo. Advirtieron además que después haber concluido los tres meses procederían aplicar la ley laboral 80-20.

Las críticas por parte de traidores, pro-haitianos y ONGS no se hicieron esperar. La emprendieron contra el gobierno con una campaña de descrédito. Al concluir los tres meses de plazo y cuando había una gran expectativa en el país respecto a lo que pasaría con estos ilegales, ¡vaya sorpresa!!: el mismo director de Migración, Enrique García, dijo todo lo contrario, que darían poder a los empleadores y ONGs para que , violando la Ley General de Migración No. 285-04 y su reglamento, y sin una nueva legislación a tales fines, legalicen a los haitianos que supuestamente son trabajadores temporeros. Indicó que al mismo tiempo el gobierno legalizaría los haitianos que viven en la franja fronteriza, entregándoles un “carnet fronterizo” que les permitiría poder entrar a nuestro territorio sin ningún inconveniente. (Esto permitiría al Haití Estado Fallido, mudarse y ocupar nuestro territorio de forma legal. Es seguro que este carnet será multiplicado de manera falsa, como lo hicieron con el del Plan de Regularización y para provecho de los traficantes de haitianos y militares en la frontera).

¿Qué quiere decir esto?:

Que Abinader no tiene control del problema migratorio, que los empresarios, ONGS y prohaitianos son los que dictan a él lo que debe hacer y que nuestro país no es libre e independiente. (No es libre un país que no puede aplicar sus leyes migratorias como establece nuestra Constitución y las leyes).

Que nuestra Carta Magna es un pedazo de papel, pues nuestro gobierno ha permitido que organismos internacionales se limpien con ella el trasero;

Que nuestros políticos son cómplices por omisión (silencio) y otros por acción, pues también han utilizado la nacionalidad dominicana para regalarla a cualquier pelafustán sin haber cumplido con el debido proceso que establecen nuestras leyes migratorias, con fines electoreros, en complicidad con empleados de la Junta Central Electoral.

El próximo 27 de febrero no debemos celebrar nada, sino todo lo contrario debemos de salir a protestar, porque hemos perdido nuestra soberanía y necesitamos una segunda independencia.

Haití nos invadió sin tirar ni un tiro. Esta vez lo trajeron la ONU, los empresarios y nuestros políticos gobernantes, pero los grupos nacionalistas estamos listos para protestar. El día 27 de Febrero nos reuniremos en la parada Juan Bosch, del Metro. Ahí estará La Antigua Orden Dominicana, el Movimiento no Tenemos Miedo, la Mesa Nacionalista, el G-10, Rescate Nacional y otros más.

Por último, quiero recordar al director de Migración, Enrique García, que los cañeros también eran trabajadores temporeros haitianos. La mayor cantidad pertenecía al Ingenio de los Vicini y todos se quedaron aquí, sin demostrar con ningún documento quiénes eran y desde cuándo estaban aquí, en nuestra bella y amada República Dominicana. Fueron pensionados con nuestros impuestos sin haber agotado ninguna acción de verificación de datos.

Con gran pesar puedo gritar: este 27 de Febrero no tenemos nada que celebrar!

