OPINION: Dominicano hasta la tambora

El autor es editor de El Mundo Boston. Reside en EE.UU.

Por MAX TORRES

Cuántas veces he escuchado de mis amigos dominicanos decir con orgullo “Dominicano hasta la tambora” que es un Poema a la Patria que los llena de gratitud por haber nacido en la República Dominicana. A lo largo de mis años de trabajo en El Mundo Boston he sentido la mano amiga de las diferentes comunidades con las que me identifico. Me siento dominicano, salvadoreño, colombiano, puertorriqueño, mexicano, guatemalteco, hondureño, venezolano, costarricense, nicaragüense, argentino, chileno, brasileño, aunque mis raíces son peruanas. He visitado cada uno de esos países con el mismo amor a la Patria que me vio nacer.

El 28 de julio, los peruanos celebramos más de 200 años de Independencia y la cónsul del Perú en Boston, Stella Chirinos, nos ha invitado para participar del izamiento de nuestra bandera en el City Hall de la ciudad en medio de bailes típicos a cargo del grupo Pumawari Tusuy integrado por jóvenes peruanos y por nuestro buen amigo William Puma, dueño de Pollos a la Brasa El Chalán de East Boston.

Estos meses de julio, agosto y septiembre son de celebración en la plaza principal de la ciudad de Boston por las festividades patrias de los diferentes países latinoamericanos. Cada uno con una representación propia de sus raíces, de su cultura.

Hace casi un año, la Casa de la Cultura Dominicana me impuso la banda de “Amigo Internacional” con la que desfilé junto a la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, por las calles de Jamaica Plain hasta el tradicional Franklin Park, en uno de los más grandes eventos por el Día de la Restauración. Fue uno de los más vistosos desfiles dominicanos.

Ahora “es un honor para nosotros extenderle una cordial y distinguida invitación al Reinado Anacaona 2025, una celebración emblemática de la riqueza cultural, la herencia taína y el empoderamiento de la juventud dominicana en el exterior”, según reza en la carta que me hizo llegar la Casa de la Cultura Dominicana en Boston y de la que me siento honrado.

“El Reinado Anacaona no es sólo una pasarela de gracia y talento, sino un tributo a nuestras raíces, una afirmación de identidad y una plataforma para elevar las voces jóvenes que representan con orgullo nuestra cultura en la diáspora. Su presencia engalanará aún más esta noche de orgullo y tradición dominicana”.

Cómo no sentirme identificado con el Reinado Anacaona y este año con mayor razón porque una de las candidatas es hija de mis amigos Alex García y Paola García Bustamante. Emely García que estará representando al Distrito Nacional es una bella combinación dominicano-colombiana. Es la mejor representación de la diversidad.

La elección de la nueva Reina Anacaona se celebrará este sábado 19 de julio con alfombra roja a partir de las 6:00 de la tarde, en Roxbury Community College Media Arts Building, en 1234 Columbus Avenue, en Boston. Todos están invitados.

¡Sigamos cuidándonos! Sin salud mental, no hay salud.