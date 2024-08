OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

POR BELKYS MARTINEZ

Bendiciones mi gente, la esta semana que acaba de transcurrir hubo de todo como en botica en los Newyores, el triunfo de nuestra velocista Marileidy Paulino se disfrutó en cada hogar dominicano y en las calles de la Gran Manzana, el Desfile Nacional Dominicano, la inauguración del CIDEX en Cultura, el encuentro de los Nagüeros ausente y en los deportes el juego de las Leyendas del Baskeball en su novena edición, actividades por doquier, por eso es el slogan de que New York no duerme, las actividades no paran, llueva, truene o relampaguee jijijijijijijijij. Vámonos a las informaciones que hay mucho que comentar.

HONRAS FUNEBRES HOY DEL PERIODISTA VÍCTOR GÓMEZ

Queremos informar que las honras fúnebres del periodista Víctor Gómez, serán efectuadas hoy lunes 12 de agosto a partir de las 5 PM en la funeraria Ortiz en el alto Manhattan ubicada en el 4425 Broadway, New York, NY 10040, casi esquina 191 Street.

El deceso de Víctor Gómez, ocurrió en el hospital Presbiteriano, de Manhattan, a causa de un fallo cardíaco.

Les sobreviven sus hijos Richard, Wellington y Vitico, así como su esposa, Fe Rivera.

ELIGIO JÁQUEZ CONCLUYE SU EXITOSO MANDATO COMO CÓNSUL

El Cónsul Eligio Jáquez finaliza su mandato como cónsul general en Nueva York, dejando un legado positivo en su gestión. Su trabajo se destacó por su prudencia, buen trato y manejo diplomático, logrando involucrarse de manera excelente con la comunidad dominicana en la zona.

Durante su tiempo como cónsul, Eligió logró la ampliación de extensiones consulares y consulados móviles en el noreste de Estados Unidos, facilitando así la documentación necesaria para los dominicanos residentes en esa área. También, consiguió la apertura de sucursales de importantes instituciones estatales en la sede, ofreciendo servicios del Gobierno a la comunidad dominicana.

Además de sus logros diplomáticos, Eligio Jáquez se dedicó a apoyar a la comunidad dominicana en Nueva York a través de eventos culturales, jornadas de conocimientos para la comunidad, torneos deportivos y actividades educativas. Su compromiso con sus compatriotas en el exterior fue evidente y valorado por muchos beneficiados de sus iniciativas.

Desde esta columna, deseamos lo mejor a Eligio Jáquez en sus próximas funciones en la República Dominicana y agradecemos haber tenido a un cónsul de su calibre en Nueva York. Su legado positivo perdurará en la memoria de la comunidad dominicana en el exterior, demostrando su capacidad para establecer lazos sólidos entre ambos países.

12.5 MILLONES PARA CENTRO DOMINICANO DE ARTES Y CULTURA

La gobernadora Kathy Hochul anunció la asignación de $12.5 millones para la creación del Centro Dominicano para las Artes y la Cultura en el norte de Manhattan. Este centro, dirigido por el Instituto de Estudios Dominicanos (DSI) en el City College de Nueva York, será el primero de su tipo dedicado a la preservación y celebración de la cultura dominicana y sus contribuciones a la comunidad neoyorquina.

Nueva York no sería lo que somos hoy sin nuestra comunidad dominicana», dijo la gobernadora Hochul . “A través de este centro cultural y artístico, el primero de su tipo, Nueva4 York celebrará y preservará la historia de la República Dominicana, así como las innumerables contribuciones que los dominicanos estadounidenses han hecho para ayudar a dar forma a nuestra comunidad del norte de Manhattan en lo que es hoy”.

El Centro Dominicano Para las Artes y la Cultura estará ubicado en Washington Heights/Inwood, el Centro incluirá un museo y espacio de exhibición para artistas dominicanos y latinos, un teatro o auditorio para eventos culturales, una biblioteca infantil enfocada en el idioma español y un proyecto de historia oral y archivos para preservar la historia cultural del vecindario.

El congresista Adriano Espaillat expresó su agradecimiento a la gobernadora Hochul por el compromiso de más de $12.5 millones en fondos estatales para apoyar este proyecto, también dijo con el anuncio de hoy, habré ayudado con éxito a asegurar casi $38 millones en inversiones públicas para hacer realidad este proyecto visionario”. Este centro cultural dominicano reconocerá y celebrará las contribuciones de la comunidad dominicana en Nueva York.

EL DESFILE DOMINICANO A RITMO DEL MERENGUE

Miles de dominicanos disfrutaron ayer del Gran Desfile Dominicano a todo lo largo y ancho de la Sexta avenida, es un evento que reúne a la comunidad dominicana y a todos aquellos que desean celebrar y honrar la cultura y la identidad dominicana en la ciudad de Nueva York.

Durante su edición número 42, a todo lo largo de la Sexta avenida en Manhattan, toda la energía y la pasión dominicana se hicieron sentir en las calles, con la música de nuestro merengue sonando a todo volumen y la gente bailando y cantando con entusiasmo. Los diablos cojuelos, personajes emblemáticos de las celebraciones dominicanas, desfilaron con sus trajes coloridos y su espíritu juguetón, Roba la Gallina y vistosas carrozas, contagiando alegría a todos los presentes.

El tema elegido para este año, «Merengue: Nuestro Ritmo», resalta la importancia y la relevancia de este género musical en la cultura dominicana. El merengue, con sus ritmos pegajosos y su alegría contagiosa, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un símbolo de identidad nacional para los dominicanos en todo el mundo.

En el desfile se pudo apreciar la diversidad y la creatividad de las comparsas y carrozas, que mostraron la riqueza cultural del país caribeño y el orgullo de sus tradiciones. Es un momento donde la dominicanidad brota por los poros, un espacio donde se puede compartir y preservar las costumbres y valores que caracterizan a nuestro país.

Mi gente, llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que, si alguien sabe porque es el temor en algunos empleados del Consulado, ¿por la llegada de Chu Vásquez?………Guaaaay

La segunda que recibimos por email:

Que si alguien sabe porque la ministra de Cultura se fue antes de la inauguración del CIDEX……..Parece le corre como el diablo a la cruz a los Newyores jijijijijijijijij

Y la última que recibimos por WhatsApp:

Que, si es cierto que el congresista Adriano Espaillat, ¿fue el más aplaudido en el desfile dominicano ayer? ….Eeeeepa

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6 de tarde, por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.