OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Por BELKYS MARTINEZ

Bendiciones mi gente, esta semana que acaba de transcurrir fue muy triste, con la partida de nuestro amigo y colega el periodista Víctor Gómez, un shock para la comunidad. Las letras de la canción que interpreta Alberto Cortez, describen el momento por el cual los amigos de Víctor Gómez, estamos pasando: *Cuando un amigo se va.

Queda un espacio vacío

Que no lo puede llenar

La llegada de otro amigo

Desde esta columna, queremos rendir homenaje a su memoria y destacar su profesionalismo y dedicación en el ejercicio de su labor periodística. Descanse en paz Víctor Gómez, tu legado perdurará en nuestros corazones. Bendiciones para su familia y seres queridos en este difícil momento.

Vámos a las informaciones, honrando su memoria.

¿QUE PASA EN EL INDEX NY?

Señores, en el seno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York, se están suscitando situaciones que han despertado ciertas inquietudes entre los miembros de la organización. Si bien es cierto que es común que los cargos gubernamentales sean otorgados a dirigentes en base a su desempeño y mérito, lamentablemente, también se ha observado la presencia de individuos que parecen más interesados en el lucimiento personal y el movimiento sin sustento, en lugar de aportar de manera efectiva al desarrollo de la institución en la que fueron nombrados.

Resulta primordial recordar que el ejercicio del liderazgo exige ciertas cualidades esenciales que van más allá del simple hecho de ostentar una posición de autoridad. La armonía, el trabajo en equipo, el respeto y la colaboración son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier entidad, especialmente en un contexto político donde la cohesión interna y la eficiencia en la gestión son determinantes.

Desafortunadamente, parece existir una carencia palpable de estas habilidades de liderazgo especialmente en el Index NY. La ausencia de una verdadera capacidad para liderar de manera efectiva y respetuosa ha derivado en un ambiente laboral tenso, desmotivador y poco productivo, afectando no solo la calidad del trabajo realizado, sino también minando la confianza y el respeto entre los integrantes de la institución que realmente trabajan y que tienen criterios propios, no hay que estar de acuerdo en todo lo que se plantee en una institución, porque cada quién debería tener su propio criterio, por eso se trabaja en equipo, para consensuar y darle lo mejor a la comunidad.

Es indispensable que aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en el PRM NY, en especial el que fue nombrado como encargado del Index NY, reconozca la importancia de cultivar cualidades como la empatía, la inteligencia emocional, la humildad y la capacidad para comunicarse de manera efectiva y respetuosa. Delegar tareas de manera adecuada, confiar en el equipo, aprender a escuchar y valorar las opiniones de los demás son aspectos clave para fomentar un clima laboral positivo y constructivo.

En este sentido, es imperativo que se tomen medidas concretas y efectivas para corregir las deficiencias observadas en la gestión del encargado, del Index NY, con el objetivo de promover un ambiente de trabajo más colaborativo, eficiente y respetuoso en beneficio de todos los miembros de la institución sin grupismo, recordando que se trabaja para la comunidad dominicana en New York y por ende para el buen desarrollo de la institución en su conjunto.

Lo que más asombra es que teniendo conocimiento de que el presidente Luis Abinader no tolera ese tipo de comportamiento, continúan creyendo que el presidente no se entera porque estamos en el exterior. Ja ja ja. Tremendo error de quienes creen y piensan de esa manera. El Index NY, renacerá como el ave Fénix. No desesperéis

FISCALÍA NY BUSCA NORMAS PARA PROTEGER A NIÑOS EN INTERNET

La Fiscal del estado, Letitia James, está solicitando la participación de padres y del público en general en las discusiones sobre leyes que buscan proteger a los niños que utilizan internet. Se invita a enviar comentarios e información sobre dos leyes recientes relacionadas con la seguridad infantil en línea. Estas propuestas tienen como objetivo garantizar que los niños estén protegidos de funciones adictivas en las plataformas de redes sociales y que no se recopilen ni compartan sus datos personales.

Los neoyorquinos tendrán la oportunidad de enviar sus comentarios y sugerencias por correo electrónico durante los próximos 60 días. La Fiscal Letitia James explicó que las principales empresas de redes sociales utilizan algoritmos diseñados para aprovechar los datos personales y ofrecer contenido a los usuarios para mantenerlos en la plataforma el mayor tiempo posible, lo cual aumenta la naturaleza adictiva de las plataformas de redes sociales y representa un riesgo para el bienestar de los usuarios jóvenes.

Las leyes recientemente firmadas, patrocinadas por el senador Andrew Gounardes y la asambleísta Nily Rozic, ordenan a la Fiscalía generar normas que protejan a los niños en línea. «Esperamos que esta oficina proteja a los niños en las aplicaciones de redes sociales y en línea, y las reglas que estamos redactando harán precisamente eso», aseguró la Fiscal Letitia James.

Los interesados en participar pueden enviar sus comentarios a través de los correos electrónicos ProtectNYKidsOnline@ag.ny.gov y ChildDataProtection@ag.ny.gov. La legisladora Nily Rozic destacó la importancia de estas leyes para garantizar la seguridad de los niños en las redes sociales y para asegurar que su información privada esté protegida. Ahora, con el inicio del proceso de elaboración de normas, se busca garantizar que estos objetivos sean cumplidos con éxito.

ROBERTO ROJAS: UN LÍDER QUE MARCA LA DIFERENCIA

Roberto Rojas, reconocido empresario del sector del transporte, líder comunitario y destacado dirigente político, ha logrado ganarse el respeto y la admiración de la Gran Manzana y de República Dominicana gracias a su incansable labor en beneficio de los más desfavorecidos. Con una hoja de servicio extraordinaria, Rojas es considerado un servidor por convicción, destacándose como presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN) durante más de dos décadas.

A través de la Fundación SOLN, Rojas y su equipo han realizado numerosas acciones en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, abarcando áreas como el deporte, la cultura, la educación, la salud y el trabajo social. Su compromiso y entrega han sido reconocidos por la comunidad, lo que lo motivó a ingresar al ámbito político participando como pre candidato a diputado de ultramar en las primarias realizadas en el mes de septiembre del año pasado del PRM-NY.

A pesar de la fuerte competencia con 19 participantes, Roberto Rojas logró destacarse como uno de los candidatos más sobresalientes, quedando únicamente por debajo de los tres diputados electos y una actual diputada. Este resultado refleja no solo su influencia positiva en la comunidad, sino también su capacidad para generar un impacto significativo a través de su labor comunitaria.

Sin lugar a dudas, Roberto Rojas es un ejemplo de compromiso y dedicación, demostrando que con esfuerzo y pasión se pueden lograr cambios trascendentales para el bienestar de todos. Su trayectoria y liderazgo continúan ejerciendo una profunda influencia en la sociedad, impulsando un cambio positivo y duradero para el beneficio de la comunidad en general.

CENTRO DE CULTURA E INNOVACIÓN DOMINICANA (CIDEX)

Señores el próximo sábado 10 de agosto, a las 6:00 pm, en la Dirección de Cultura en Manhattan, se realizará la inauguración del CIDEX, Centro de Cultura e Innovación Dominicana en el Exterior, en la ciudad de New York. Este proyecto conjunto del Index, Propeep y Cultura tiene como objetivo promover la cultura dominicana en el exterior y fomentar la creatividad e innovación entre la comunidad dominicana.

Para este se espera, la presencia de importantes personalidades como Robertico Salcedo, director general de proyectos estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), Milagros Germán, ministra de Cultura y Carlos de la Mota, Vice Ministro de las comunidades dominicanas en el exterior y director del Index.

Durante la inauguración, se realizarán diversas actividades como exposiciones de arte y la oportunidad para los asistentes conocer más sobre las iniciativas que se realizarán en el CIDEX.

Me informan, que se han remodelado los salones de la Dirección de Cultura en New York para actividades diversas y que se habilitó un espacio donde los miembros de la comunidad podrán realizar podcasts y dar rienda suelta a su creatividad.

Esperamos que el CIDEX se convertirá en un centro de referencia para la comunidad dominicana en el exterior, en la promoción de la cultura dominicana.

ACUERDO CIELOS ABIERTOS

República Dominicana y Estados Unidos firmaron un histórico acuerdo de «Cielos Abiertos» con el objetivo de impulsar el comercio y el turismo, garantizando altos estándares de seguridad y modernización en el transporte aéreo entre ambas naciones.

El presidente Luis Abinader, el subsecretario estadounidense para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández y el ministro de Turismo, David Collado, fueron los encargados de firmar este importante tratado que ahora espera ser revisado por el Tribunal Constitucional para ser revisado y luego a ambas cámaras legislativas del Congreso Nacional para su rectificación.

Este acuerdo busca fomentar la competencia en el sector aéreo, lo que se traduce en una mayor oferta de vuelos, tarifas más accesibles y una mayor conectividad entre los dos países. Se espera que sea un catalizador para el crecimiento económico, aumentando las oportunidades de viaje y comercio.

Una vez en vigor, las aerolíneas dominicanas no tendrán restricciones en cuanto a destinos en Estados Unidos y los viajeros podrán disfrutar de nuevas opciones de vuelo, tarifas más bajas y un mejor servicio con la presencia de más aerolíneas en el mercado. También se podrán realizar vuelos sin escalas a más destinos estadounidenses, abriendo nuevas oportunidades para la comunidad dominicana en el extranjero.

El congresista Adriano Espaillat expresó su entusiasmo por la firma del acuerdo, resaltando que será una victoria para los ciudadanos de ambas naciones. Destacó que beneficiará a los 11 millones de dominicanos en el país y a los 2.4 millones de dominicanos en Estados Unidos. Este acuerdo de «Cielos Abiertos» representa una oportunidad única para el crecimiento y desarrollo de ambas naciones, así como para los viajeros que podrán disfrutar de un transporte aéreo más accesible y eficiente.

****

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que, si alguien sabe si el Centro de Cultura e Innovación Dominicana, ¿sustituirá alguna dependencia gubernamental en New York?……… Ya lo sabremos el sábado.

La segunda que recibimos por email:

¿Será verdad que hay un diputado que aspira a Cónsul en New Jersey? …..Eeeeepa

Y la última que recibimos:

¿Alguien sabe si es verdad que Guillermo Moreno renunció su posición como presidente del partido Alianza País? ….Uuuuueeeeppa, pues va como Procurador General.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6:00pm, por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Reciban un abrazo.

