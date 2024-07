OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en El Bronx

Por BELKYS MARTINEZ

¡¡¡Bendiciones mi gente querida!!! Ayer domingo se celebró el Día del Padre dominicano tanto aquí como allá. Noté muchas quejas de los de allá, con el asunto de los regalos, los padres estaban ‘dao al pecao’, porque según muchos no hubo la promoción y las actividades que se acostumbra para el Día de las Madres jijijijijijijijij dejen sus celos, los padres están queridos, así que muchas felicidades para los Papuchos dominicanos. Recuerden que ustedes también son especiales. Pues vámonos a las informaciones que hay mucho que comentar.

LA GRAN PARADA DEL BRONX Y UNA CALLE PARA DUARTE, SÁNCHEZ Y MELLA

La Gran Parada Dominicana del Bronx es un evento emblemático que reúne a la comunidad dominicana y a sus simpatizantes para celebrar la cultura, la historia y la identidad de la República Dominicana. Miles de dominicanos se dieron cita desde la calle 181 hasta la 167, a lo largo y ancho de la avenida Grand Concourse para disfrutar de la música, el baile y la comida típica, y para recordar a los héroes que lucharon por la independencia de nuestro país.

Este año, la celebración fue aún más especial con el nombramiento de una calle en honor a los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. El acto de co-nombrar la calle Fordham Road con el nombre de los patricios Duarte, Sánchez y Mella, se realizó en Fordham Road esquina Grand Concourse. Este gesto reconoce la importancia de estos líderes en la historia dominicana y en la lucha por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo.

En el evento de la Gran Parada Dominicana del Bronx, los oficiales electos del Bronx George Alvarez, Osward Feliz, Yudelka Tapia y Pierina Sánchez se trasladaron junto con el congresista Adriano Espaillat y el senador Schumer a Fordham Road, esquina con Grand Concourse, donde procedieron a nombrar esa calle en honor a los patricios Duarte, Sánchez y Mella. Pienso que debieron invitar al Cónsul Eligio Jáquez, el asistió a la Gran Parada, como representante del gobierno dominicano.

En medio de la música festiva, las coloridas carrozas y las tradicionales comparsas de diablos cojuelos, la Gran Parada Dominicana del Bronx nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones, de valorar nuestra cultura y de seguir luchando por un futuro mejor para nuestra comunidad y para nuestro país. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva el Bronx!

SHADIE TINEO SE DESTACA POR SU DEDICACIÓN EN EL INDEX

En la ciudad de Nueva York, la labor de líderes comunitarios como Shadie Tineo es importante para el desarrollo y bienestar de la comunidad. En esta ocasión, queremos resaltar el arduo trabajo y compromiso de ella, como encargada de asuntos comunitarios en el INDEX NY.

Tineo, es una verdadera comunitaria respetada y querida por la comunidad, se destaca por su dedicación y entrega en cada una de las actividades que realiza la institución. A pesar de su perfil bajo, es la responsable de producir y montar todos los eventos que organiza el INDEX NY, siempre preocupándose por cada detalle y asegurando que todo salga a la perfección.

Su compromiso y pasión por trabajar en beneficio de la comunidad son innegables. Shadie es una líder empática, con una gran capacidad para conectar con las personas y una disposición inigualable para ayudar a los demás. Su labor ha sido fundamental para el éxito de numerosas iniciativas y eventos comunitarios organizados por el INDEX NY.

Desde esta columna, queremos reconocer el esfuerzo constante de ella en beneficio de la comunidad. Su trabajo incansable y su dedicación son dignos de admiración, y su labor como líder comunitaria no debe pasar desapercibida.

Shadie Tineo, es una líder de la comunidad que, con su arduo trabajo, está dejando un legado entre los dominicanos en New York. en el INDEX NY, su trabajo incansable es un ejemplo a seguir para todos aquellos que desean hacer una diferencia en su comunidad.

A DISFRUTAR LAS VACACIONES EN EL BRONX

En estas vacaciones, el condado del Bronx ofrece una amplia gama de opciones para disfrutar en familia a bajo costo e incluso de forma gratuita. Conocido por su diversidad cultural, histórica y natural, el Bronx se convierte en un destino ideal para aquellos padres que desean explorar nuevos lugares y actividades junto a sus hijos.

Aunque muchos creen que Central Park es el parque más grande de la Gran Manzana, el Pelham Bay Park en el Bronx se lleva el título con más de 1,000 hectáreas de extensión. Este espacio natural ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza en familia, realizar caminatas, paseos en bicicleta y excursiones al aire libre.

Además, el Bronx alberga uno de los zoológicos más grandes del mundo, el famoso Bronx Zoo, donde podrán admirar una amplia variedad de animales y disfrutar de programas educativos y entretenimiento para todas las edades.

En cuanto a opciones de recreación y diversión, los parques del Bronx no decepcionan. Lugares como Crotona Park, Henry Hudson Park, Hunt’s Point Riverside Park, Macombs Dam Park, Pelham Bay Park, University Woods y Van Cortlandt Park, ofrecen actividades acuáticas para los niños, espacios artísticos gratuitos y áreas de juegos para disfrutar en familia.

Para aquellos interesados en la historia y la cultura, el Museo de Arte del Bronx y el Jardín Botánico de El Bronx son visitas obligadas. Este último ofrece entrada gratuita para los residentes de la ciudad de Nueva York los miércoles, siendo un lugar perfecto para descubrir la belleza de la flora y fauna local.

Aaah los que prefieren disfrutar del sol y la playa, Orchard Beach es la única playa pública del Bronx, conocida como ‘La Riviera de Nueva York’. Durante los domingos de verano, se celebra una fiesta de baile de salsa de 12 a 5 p.m. ¡Participar es gratis y la diversión está garantizada!

Para obtener más detalles sobre horarios, actividades y accesos a estos lugares, les recomendamos visitar el buscador digital del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York en nycgovparks.org.

¡Aprovechen al máximo estas vacaciones en el Bronx, donde la diversión familiar está asegurada y donde cada rincón es una oportunidad de descubrimiento y diversión para grandes y chicos!

CARLOS DE LA MOTA VICEMINISTRO Y DIRECTOR DEL INDEX

Que gusto me dio reencontrarme con Carlos de la Mota, viceministro de las comunidades dominicanas en el exterior y director del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), quien ha demostrado un compromiso excepcional en fortalecer los lazos con los dominicanos del exterior y promover la cultura dominicana a nivel internacional.

Recientemente, De la Mota estuvo por estos lares en la inauguración de la «Semana de la Dominicanidad Index en New York», un evento que incluyó una serie de actividades en honor a la identidad dominicana. Durante los días 25, 26 y 27 de julio, se realizaron presentaciones de la película Colao 2, eventos culturales, deportivos, gastronómicos, musicales, artísticos y una visita a un hogar de ancianos dominicanos, donde compartió momentos especiales con los residentes.

A pesar de su exitosa carrera como actor, Carlos de la Mota decidió poner en pausa su faceta artística para dedicarse por completo a su labor en el Index y en beneficio de las comunidades dominicanas en el extranjero. Su dedicación y compromiso son dignos de reconocimiento, ya que ha logrado unir a la diáspora dominicana y promover la cultura de su país en diversos rincones del mundo.

La labor realizada por Carlos de la Mota en el Index ha sido muy importante para fortalecer los lazos entre la República Dominicana y sus ciudadanos en el exterior, generando un impacto positivo en la comunidad dominicana a nivel global. Su ejemplo de servicio y sacrificio en pro del bienestar de sus compatriotas es admirable y demuestra su profundo amor por su país y su gente.

Carlos de la Mota es un verdadero ejemplo de entrega y dedicación al servicio público, inspirando a otros a seguir sus pasos en la construcción de una sociedad más unida y solidaria.

LOS POLÍTICOS MAL AGRADECIDOS NO SUBEN AL CIELO

En el ámbito político dominicano en el exterior, es preocupante observar la falta de gratitud y compromiso de algunos políticos hacia quienes los han apoyado en su carrera. Esta falta de reconocimiento no solo afecta la reputación del político en cuestión, sino que también pone en riesgo el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La falta de gratitud en la política gubernamental puede llevar a decisiones corruptas, egoístas y desinformadas que perjudican a la población. La transparencia, equidad en la distribución de recursos y la lucha contra la corrupción se ven comprometidas cuando los políticos no reconocen el apoyo recibido.

Es importante promover una cultura de agradecimiento y honestidad en la política, tanto en posiciones gubernamentales como en cualquier otro ámbito. Solo a través del reconocimiento y la gratitud hacia quienes confiaron en ellos, los políticos pueden construir una sociedad más justa, transparente y ética.

Es necesario recordar a los políticos que no deben olvidar sus raíces, quienes son las personas que los ayudaron a llegar donde están y cuál es su responsabilidad con la comunidad porque para eso los nombran en los cargos públicos, no para maltratar al personal que realmente trabaja. La política debe ser un servicio a la sociedad, no un juego de poder y de intereses personales. La falta de gratitud solo genera desconfianza, división y falta de credibilidad en el sistema político. Los políticos deben ser conscientes de la importancia de ser agradecidos y leales con quienes confían en ellos y los apoyan en su carrera política.

La vida es una tómbola en política hoy usted ocupa una posición y se cree el rey y señor del universo, pero al siguiente día podría recibir su cancelación. Cosas veredes amigo Sancho.

****

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que si es cierto que hay funcionarios y aspirantes a cargos que no duermen esperando los decretos del presidente Luis Abinader?….Guaaaay

La segunda que recibimos por email:

¿Que si alguien sabe si es verdad que el alcalde Eric Adams está reclutando personal para acabar con las ratas en New York?……Uuuuueeeeppa, las ratas neoyorquinas son muy inteligentes

La última que recibimos por WhatsApp:

Que, si es cierto que el concejal Salamanca se prepara para competir contra la actual presidenta del condado del Bronx, ¿Vanessa Gibson?…….Coooomo

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6:00 pm, por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Un besote.