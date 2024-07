OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Por BELKYS MARTINEZ

Bendiciones mi gente, este fin de semana que recién finaliza ha estado muy convulsionado en los Newyores y se han incrementado las medidas de seguridad en toda la ciudad de Nueva York tras el presunto intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Philadelphia.

Por ejemplo, en la Quinta Avenida de Manhattan, el servicio de emergencia local junto con la policía antiterrorista fue desplegados a las afueras de la Torre Trump y NYPD desplegó a sus agentes en la ciudad de Nueva York. Sin lugar a dudas esto va a impulsar a reforzar la seguridad de las figuras públicas y los políticos. Que Dios proteja al pueblo estadounidense en estos tiempos turbulentos.

Vamos a las informaciones que hay mucho que comentar

ATENTADO CONTRA DONALD TRUMP

El expresidente Donald Trump se vio envuelto en una situación de extrema peligrosidad durante un acto de campaña en Pensilvania el pasado sábado, cuando fue el blanco de un aparente intento de asesinato. Este ataque, que dejó en vilo a la nación, plantea la interrogante más importante: ¿podría haberse evitado?

El FBI ha asumido el liderazgo en una investigación exhaustiva para esclarecer cómo un individuo logró perpetrar un intento contra la vida de un expresidente de Estados Unidos. El momento del ataque, apenas iniciada la intervención de Trump minutos después de las 6 de la tarde, ha conmocionado a todos.

Las críticas hacia el Servicio Secreto, cuya responsabilidad es salvaguardar a los líderes de la nación, han surgido en torno a este evento. Este suceso es el primer intento de asesinato contra un expresidente en más de cuatro décadas, recordando trágicamente el ataque contra Ronald Reagan que aún resuena en la memoria colectiva.

Las incógnitas sobre cómo un individuo logró infiltrarse en un lugar supuestamente seguro, armado con un rifle y disparando hacia un podio ocupado por Trump, son fundamentales para entender el alcance de este atroz acto.

Este ataque no solo puso en riesgo la vida de Trump, sino que también cobró una vida entre el público y dejó a dos personas más gravemente heridas. Las identidades y circunstancias de estas víctimas, así como el impacto en sus seres queridos, son cuestiones que suscitan preocupación y, sin duda, merecen ser investigadas a fondo.

La colaboración entre el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional es primordial para esclarecer las circunstancias detrás de este intento de asesinato, así como para garantizar la seguridad de los líderes políticos en el futuro.

Las imágenes de Trump reaccionando al sonido de los disparos y siendo protegido por agentes del Servicio Secreto ilustran la gravedad de la situación. La pronta reacción de los agentes que neutralizaron al atacante es un recordatorio del compromiso de aquellos encargados de proteger a las figuras públicas.

La violencia política debe ser rechazada enérgicamente y es imperativo que se haga justicia en este caso. La solidaridad expresada por el presidente Joe Biden hacia Trump y su familia es un símbolo de unidad en momentos de crisis.

Que la justicia prevalezca y que las víctimas encuentren consuelo y recuperación en medio de esta tragedia.

BIBLIOTECAS ABIERTAS EN ESTE VERANO

¡Atención padres y madres! Este verano es el momento perfecto para fomentar el amor por la lectura en sus hijos y alejarlos un poco de las redes sociales. Los libros son una puerta abierta a la imaginación, al conocimiento y a nuevas aventuras.

A partir de ayer domingo, algunas sucursales de las bibliotecas de la ciudad de Nueva York han vuelto a abrir sus puertas los domingos. Instituciones como la Biblioteca Parkchester en El Bronx, la Biblioteca de la Fundación Stavros Niarchos en Manhattan, la biblioteca Todt Hill-Westerleigh en Staten Island, la Biblioteca Central de Jamaica y la Biblioteca de Flushing en Queens, además de la Biblioteca Central en Prospect Park y la Biblioteca Kings Highway en Brooklyn, están listas para recibir a sus visitantes.

Recordemos que el acceso a la lectura es esencial para el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes. Los libros no muerden, el saber no ocupa lugar y ofrecen una alternativa saludable y enriquecedora a la exposición constante a las pantallas.

Además, las bibliotecas ofrecen una amplia variedad de libros para todas las edades y gustos, así como actividades y eventos culturales que pueden enriquecer el tiempo libre de tus hijos durante las vacaciones de verano.

Así que no lo pienses dos veces y lleva a tus hijos a la biblioteca más cercana. Ayúdalos a descubrir la magia de los libros y a cultivar el hábito de la lectura. ¡Los libros no muerden y el saber no ocupa lugar!

Gracias a la financiación restablecida de 58 millones de dólares para las bibliotecas de la ciudad, estas instituciones podrán seguir brindando servicios de calidad a la comunidad. Aprovechemos esta oportunidad y llevemos a nuestros hijos a explorar el maravilloso mundo de los libros este verano. Inculquemos el hábito de la lectura y fomentemos la curiosidad y el aprendizaje en nuestros hijos.

FUERZA DEL PUEBLO LE DIO BOLA NEGRA A CARLOS FELIZ EN NY

Fuerza del Pueblo elige representantes para Comisión Organizadora de segundo congreso

La Fuerza del Pueblo llevó a cabo una reunión en República Dominicana con los miembros de la Dirección Central para seleccionar a los dos representantes de la Circunscripción uno del exterior que formarán parte de la Comisión organizadora del segundo Congreso, que llevará por nombre Dr. Franklin Almeyda Rancier, dirigente fundador del partido Fuerza del Pueblo.

En total, se presentaron 4 aspirantes: Carlos Feliz, Carlos Tejada (Boston), Dominico Cabral (Boston) y Ramón Santana del Bronx. Tras el proceso de selección, los electos fueron Ramón Santana (Bronx) y Carlos Tejada (Boston).

El segundo Congreso de la FP contará con 25 integrantes, de los cuales 14 serán seleccionados por la Dirección Central, 9 por la Dirección Política y 2 ex officio: el secretario de Organización y el secretario de Asuntos Electorales.

La representación de la Dirección Central en la Comisión Organizadora del 2do. Congreso estará distribuida de la siguiente manera: 3 del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Monte Plata; 3 de la región Norte; 2 de la región Este; 2 de la región Sur; 2 de la circunscripción número 1 del exterior, un representante de la Circunscripción 2 y un representante de la #3

del exterior.

Los representantes seleccionados serán presentados para su ratificación en una asamblea general de la Dirección Central, que se llevará a cabo hoy lunes 15 del presente mes en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Carlos Feliz, correeee, busca urgente una botánica y comprar hojas de arrasa con to, rompe saraguey, anamu, vini vini y demás hierbas aromáticas para darse un buen baño, porque parece ser inicia el desplome de tu liderazgo en tu partido. Guaaaay ni Omar Fernández lo salvó.

SUPUESTO INFLUENCER AMENAZA AL PRESIDENTE LUIS ABINADER

No hemos salido del asombro del supuesto atentado contra el ex presidente Donald Trump en Philadelphia y un supuesto influencer en el país de nombre Stalin Silvestre ha protagonizado un acto de total irrespeto y amenaza hacia la máxima autoridad de nuestro país, el presidente de la República, Luis Abinader. A través de un video difundido en las redes sociales, Silvestre se ha atrevido a lanzar ataques, improperios y amenazas directas contra el mandatario, mostrando una falta de respeto y consideración hacia la figura presidencial y, en última instancia, hacia la institución misma de la presidencia.

Resulta completamente indignante ver cómo individuos como Stalin Silvestre se creen intocables y por encima de las leyes y normas de convivencia social al dirigir insultos y amenazas al presidente de la República. Y luego pedir excusas públicamente ante los medios de comunicación. Su actitud desafiante y su falta de acatamiento a las consecuencias de sus palabras reflejan una peligrosa actitud de impunidad que no debe permanecer sin castigo.

Es primordial que la justicia actúe con firmeza en este caso. Stalin Silvestre debe ser llamado a responder ante las autoridades correspondientes y asumir las consecuencias legales de sus acciones. No se puede permitir que este tipo de comportamientos, que socavan la integridad de nuestras instituciones democráticas, queden impunes.

Es necesario que la sociedad dominicana se una en rechazo a este tipo de actitudes irrespetuosas y amenazantes hacia nuestras autoridades. Debemos exigir que se establezca un precedente claro y contundente para evitar la repetición de incidentes similares en el futuro. La falta de respeto hacia nuestras autoridades no puede ser tolerada y debe ser enfrentada con todo el peso de la ley. Es momento de demostrar que en nuestra sociedad no hay lugar para la impunidad ni para la irresponsabilidad.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad:

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que, si es cierto que ya en USA, algunos candidatos a diputados de Ultramar, ¿iniciaron su campaña para el 2028?……Ofrézcame y esa desesperación.

La segunda que recibimos por email:

Será verdad que a estas alturas los hijos de nuestro Freddy Beras Goico se están peleando todavía?…Ay no muchachos así no

La última que recibimos por WhatsApp:

¿Que si es cierto que el alcalde Adams descarta amenazas contra propiedades de Trump en la ciudad de Nueva York? ….. Excelente.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6:00 p.m., por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Bendiciones, cuídense del calor extremo.