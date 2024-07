OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York.

Por BELKYS MARTINEZ

Bendiciones mi gente, recuerden para tras solo para coger impulso. Para aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con más fuerza y determinación. Hagamos de cada día una oportunidad para crecer, para ser mejores, para ser más felices. Recordemos siempre que el poder está en nosotros mismos, en nuestra actitud y en nuestra capacidad de superar las adversidades.

Así que levantemos la cabeza, sonriamos y enfrentemos cada desafío con valentía y optimismo. El universo nos brinda infinitas posibilidades, solo tenemos que estar abiertos a recibir sus bendiciones y aprovecharlas al máximo. ¡Vamos hacia adelante, con toda la energía positiva del mundo! Y por supuesto ahora vámonos a las informaciones, porque hay mucho que comentar y compartir.

TENGO CÁNCER DE LYMPHOMA

Queridos lectores,

Hoy me dirijo a ustedes con el corazón en la mano y la fe como mi guía, para compartirles una parte de mi historia que ha marcado mi vida de una manera profunda. En el transcurso de mi batalla contra el cáncer de linfoma agresivo, he experimentado el miedo, el dolor y la incertidumbre, pero también he descubierto la fuerza inquebrantable que proviene de mi fe en Dios y del amor incondicional de mi familia y seres queridos.

El cáncer de linfoma agresivo ha vuelto a mi vida, desafiándome una vez más a enfrentarlo con valentía y determinación. A través de las quimioterapias y tratamientos necesarios, estoy luchando con todas mis fuerzas, confiando en que la luz al final del túnel esté más cerca cada día.

En medio de esta batalla, he sentido el apoyo incondicional de mis hijos (Rafael Alfredo y Juan Elías),de la familia de sangre y de amigos invaluable que son parte de mi familia, de mi comunidad latina en New York, donde el cáncer de linfoma parece encontrarse en un aumento preocupante entre nosotros. Es importante que todos aquellos que se ven afectados por esta enfermedad busquen ayuda médica de inmediato y sigan al pie de la letra las indicaciones de los expertos en salud.

Mis días se ven iluminados por las oraciones y buenos deseos de aquellos que me rodean, recordándome lo querida que soy y la fortaleza que yace en la unidad y solidaridad de nuestra gente. En momentos de crisis, la fe se convierte en nuestro más firme sostén, alentándonos a perseverar con esperanza y determinación.

Quiero utilizar esta plataforma para concientizar y apoyar a todos aquellos que enfrentan el cáncer de linfoma agresivo, recordándoles que no están solos en esta lucha. Juntos, con amor y esperanza, podemos vencer cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino.

Agradezco de todo corazón a aquellos que han estado a mi lado, brindándome su apoyo incondicional y sus palabras de aliento. Sus gestos de amor y amistad han sido mi mayor fuerza en los momentos más oscuros, recordándome que la vida vale la pena ser vivida con valor y gratitud.

Sigamos adelante, unidos en la certeza de que Dios nos guiará y nos dará la fortaleza necesaria para superar esta prueba. Con fe y esperanza en nuestros corazones, podemos enfrentar el cáncer de linfoma agresivo y salir victoriosos.

EL CARNAVAL VEGANO, EXITO TOTAL

Ayer domingo se realizó con gran éxito la segunda edición del Carnaval Vegano en la ciudad de New York, un evento que celebró la cultura dominicana, en especial de la provincia de La Vega. Más de dos mil personas se congregaron en la avenida Saint Nicholas entre las calles 193 y 173 Street para participar de esta festividad llena de música, baile y color.

Los padrinos de esta segunda edición del Carnaval Vegano fueron el Comisionado de Transporte de la ciudad de New York, Ydanis Rodríguez, como padrino, y el empresario Antonio Cabrera, presidente de Beverly Hill Manor, como invitado especial estuvo el diputado electo Cirilo Moronta. El Rey del Carnaval fue el carnavalero Hugo Capellán, con más de 45 años ininterrumpidos haciendo carnavales.

El público disfrutó de las presentaciones de las diferentes comparsas, entre ellas Oriones & Buhos; Los Vagos; Los Reckless; Varriors; Las Fieras; Rookies; Soy Vegano de Corazón; Cavernarios; Caminante, Zacatecas; Bichos; Ucave; utilizando disfraces de diferentes colores y estilos.

También lo hizo la Academia Mundial de Bomberos, que dirige el teniente general Juan Gutiérrez.

Varias discos light entonaban variados temas musicales durante el recorrido, contagiando a los presentes y motivándolos a bailar en plena calle.

El presidente del comité organizador, Pedro Julio Holguín, y la directora ejecutiva, Virginia Meléndez, junto al equipo, lideraron con dedicación y pasión este proyecto, evidenciando su amor por la cultura de su provincia Vegana en cada detalle del carnaval.

Una de las particularidades que destacaron en este Carnaval Vegano fue la exhibición de disfraces y caretas realizadas a mano en La Vega, mostrando la rica tradición artesanal de la provincia y enriqueciendo la cultura vegana de la festividad. Este aspecto único agrega un valor especial al evento, promoviendo la creatividad, el arte y perpetuando una tradición que refleja el ingenio y esfuerzo de nuestra cultura dominicana.

El Carnaval Vegano en New York se consolida como una celebración que va más allá de la diversión, fomentando la preservación de nuestras tradiciones, la celebración de la identidad cultural y la promoción de un estilo de vida consciente y respetuoso con el medio ambiente. ¡Viva el Carnaval Vegano y su rica herencia cultural dominicana!

VAMOS A DARLE VALOR AL VOTO LATINO

Checando las redes sociales y las notas de prensa de los oficiales electos sobre todo los asambleístas que son publicadas en sus plataformas y chats, noto que la mayoría son en el idioma inglés.

En los distritos del Bronx y Manhattan, donde una parte significativa de la población es latina y muchos de sus integrantes no dominan el idioma inglés, he notado que los comunicados y mensajes publicados por los oficiales electos en redes sociales y chats están mayormente en inglés. Esta situación lamentable está generando una desconexión con los votantes latinos, quienes merecen una comunicación efectiva. Es importante resaltar que el equipo de comunicaciones del congresista Adriano Espaillat, todas sus notas de prensa están en ambos idiomas.

No se trata de cuestionar la publicación de comunicados en inglés, sino de reconocer la importancia de brindar mensajes en español para llegar a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que pertenecen a la comunidad latina. Estos votantes son fundamentales para el martes 5 de noviembre y es muy importante que se sientan incluidos y valorados en el proceso electoral.

Es responsabilidad de nuestros líderes políticos garantizar que todos los residentes sean escuchados y tenidos en cuenta, independientemente de su origen o idioma. La comunidad latina es una parte vital de nuestra sociedad y su voz no puede ser ignorada.

Espero que los oficiales electos, en especial los asambleístas reflexionen sobre este error y tomen medidas inmediatas para corregirlo. Trabajando juntos y reconociendo la importancia de la diversidad cultural, podemos construir una comunidad más inclusiva y justa para todos. ¡Demos la importancia que se merece a la comunidad latina en nuestros comunicados!

YA ELON MUSK TIENE NOVIA KATANELA UNA ROBOT

Señores, pero la verdad es que los multimillonarios ya no encuentran que hacer con su dinero. Lo digo porque Elon Musk ya se inventó una novia de nombre Katanela.

Katanela, la primera ROBOT IA diseñada específicamente para ser su compañera y apoyo emocional. Katanela tiene todas las especificaciones que has soñado y ninguna persona física tiene, lo que la hace la pareja perfecta para aguantar tu mal genio y tus locuras.

Katanela funciona con energía solar, lo que la hace sostenible y está equipada con medios sensoriales para poder experimentar emociones como la felicidad y la tristeza. Su mentalidad equilibrada e interactiva le permite compartir experiencias y emociones contigo en tiempos difíciles.

Con Katanela a tu lado, podrás tener el apoyo emocional que necesitas sin tener que preocuparte por que se vea afectada por tu mal genio. Ella es la compañera ideal que te ayudará a manejar cualquier presión psicológica que puedas enfrentar.

Sin embargo, nunca olvides que las emociones son un aspecto humano y es importante recordar que, aunque Katanela pueda simular emociones, no debe reemplazar la conexión emocional y la empatía genuina que se puede experimentar con otro ser humano.

Katanela es la pareja perfecta para ti, con todas las cualidades que necesitas en una compañera y ninguna de las conductas tóxicas que según tú puedes encontrar en una persona física. Estamos seguros de que juntos formarán un equipo imbatible. Ya lo saben mujeres las humanas no están preparadas para una relación Guuuuuay.

——-

Mi gente y llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

¿Que si es cierto que todos los oficiales electos brillaron por su ausencia en el Carnaval Vegano? …..Queeeee??

La segunda que recibimos por email:

¿Que sí ya usted preparó su traje porque JCE va a entregar las certificaciones de elección de ganadores el próximo jueves 11 en el hotel Embajador?……..A las 10:30 de la mañana a los cargos del nivel presidencial, vicepresidencial y senatorial

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Alguien sabe si es verdad que la Drogadicción entre adultos mayores en NY va en aumento? …..Pongan atención urgente a este problema.

Mi gente, llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV a través de www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Cuídense mucho, Dios