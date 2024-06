OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva Yok.

Por BELKYS MARTINEZ

Bendiciones mi gente. Espero que esta semana sea increíble. Les cuento que el fin de semana en Nueva York estuvo lleno de eventos emocionantes, desde el musical «Mariposas de Acero» que narra la historia de las valientes Hermanas Mirabal, hasta el merecido reconocimiento a nuestro querido Cuquin Victoria.

Además, ayer celebramos el día de los padres, aunque debo decir que la celebración fue un poco tímida. Realmente hay que felicitar a los papuchos que siempre se preocupan por sus hijos y en darles una formación sólida. Esos merecen todo nuestro respeto. ¡A esos hay que mimarlos y mostrarles todo nuestro amor en su día! ¡Feliz día a esos verdaderos padres! Vámonos a las informaciones que hay mucho que comentar.

RECONOCEN A CUQUIN VICTORIA

El reconocido comediante Cuquin Victoria fue homenajeado recientemente en la Dirección de Cultura Dominicana en New York, en un emotivo evento lleno de gratitud y admiración por su trayectoria artística.

Ante un público entregado y emocionado, Cuquin expresó su agradecimiento a todos los presentes por el cariño y el apoyo recibido a lo largo de su carrera. Con su inigualable sentido del humor y su calidez, Cuquin dejó huella en cada uno de los asistentes, demostrando una vez más por qué es considerado un ícono de la comedia dominicana.

El Cónsul Eligio Jáquez, el director de cultura Rey Andújar y otras autoridades destacadas estuvieron presentes para honrar a Cuquin Victoria, resaltando su papel fundamental en la difusión de la cultura dominicana en el extranjero.

Además, personalidades como el Congresista Adriano Espaillat, el Senador Luis Sepúlveda y la concejal Carmen de la Rosa, entre otros, se unieron para reconocer el talento y la dedicación de Cuquin en su labor como embajador cultural de República Dominicana.

El homenaje a Cuquin Victoria fue un merecido tributo a su legado y su compromiso con la difusión de la identidad dominicana a través del humor y la alegría. Su presencia en la comunidad dominicana en el exterior es invaluable, y su humor sigue conquistando corazones en cada presentación.

¡Felicidades, Cuquin, por este merecido reconocimiento y por seguir regalando sonrisas a todos los que tienen el privilegio de disfrutar de tu talento!

PELICULAS GRATIS EN PARUQES NY

¿Qué onda, mi gente? ¿Ya tienen plan para este verano? Si no, les tengo una súper noticia: en Nueva York están poniendo películas al aire libre ¡y gratis! Sí, así como lo están leyendo, para que no tengan excusa de quedarse en casa aburriéndose.

A lo largo de los cinco condados están organizando diferentes eventos para que disfruten en familia, con amigos o con su pareja, viendo películas en pantalla grande en medio de un hermoso atardecer. ¡Qué mejor plan que ese!

Estas películas están en la lista que podrán disfrutar: desde clásicos como «Titanic» hasta películas más modernas como «How to Loose a Guys in 10 days». Y si quieren más información, pueden ir a la página del Departamento de Parques de NYC. Ahí hay de todos los géneros y gustos.

Además, el Departamento de Parques de NYC está proyectando películas de todo tipo: cine negro, romance, acción, ciencia ficción, comedia, ¡tienen de todo! Podrán encontrar estas proyecciones en varios parques de la ciudad.

Y si quieren ver películas con un paisaje espectacular, no se pueden perder las proyecciones en Pier 1 Harbor View Lawn, con una vista al East River y al horizonte de Manhattan. ¡Qué mejor plan para una noche de verano que disfrutar de una película clásica con esa vista increíble!… Así que anímese y lleve su familia.

INFOTEP Y ACROARTE-NY CONCLUYEN CURSO

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) ha demostrado un compromiso excepcional al apoyar a Acroarte-NY, en la presidencia de Daniel Valerio, en la realización y finalización exitosa del curso de Transformación Digital para Periodistas en Nueva York. Este curso, que marca un hito al ser el primero diseñado exclusivamente para periodistas y comunicadores en la Gran Manzana, ha brindado a los participantes una oportunidad invaluable de adquirir conocimientos y habilidades esenciales para adaptarse al cambiante mundo de la comunicación.

Bajo la coordinación experta de Raúl Sabino y la dedicación de Enrique Portuondo como profesor encargado de clases, los periodistas y comunicadores presentes en el curso han tenido el privilegio de interactuar y aprender de destacados expertos como Persio Maldonado, Jeanette Chaljub, Luis Fortuna, José Luis Basulto y Soledad Melo, entre otros nombres destacados en la industria.

Este es un claro testimonio del compromiso de Infotep en la formación y capacitación de los profesionales en el ámbito de la comunicación, subrayando su constante búsqueda de la excelencia en la preparación de los trabajadores del sector. Felicitaciones a todos los involucrados por este logro tan significativo y esperamos que este sea solo el comienzo de muchos más éxitos y contribuciones positivas en el futuro.

Los graduandos, un grupo de aproximadamente 40 periodistas y comunicadores, deseamos expresar nuestra más sincera gratitud al docente Enrique Portuondo. Ojalá pudiéramos contar en nuestra ceremonia de graduación con su presencia. Su dedicación, paciencia y entrega durante el curso de Transformación Digital para Periodistas en New York del Infotep fueron fundamentales para nuestro aprendizaje y crecimiento. Estamos felices de que pueda acompañarnos en este momento tan especial. ¡Gracias, profesor Portuondo!

LICENCIA DIGITAL CON NY MOBILE ID

Los neoyorquinos ahora pueden contar con una versión digital de su licencia de conducir gracias al lanzamiento de New York Mobile ID por parte del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York. Esta versión altamente segura de una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o identificación emitida por el estado permite a los usuarios tener su identificación en su teléfono inteligente para mayor comodidad y seguridad.

El Mobile ID es un producto voluntario diseñado para la conveniencia de los neoyorquinos, quienes pueden descargar la aplicación segura a través de Google Play o App Store si poseen una licencia de conducir válida emitida por el estado, un permiso de aprendizaje o una identificación de no conductor. La gobernadora Hochul ha expresado su entusiasmo por proporcionar acceso a esta tecnología vanguardista que brinda mayor control sobre la información personal que se comparte.

Es importante tener en cuenta que el New York MiD no reemplaza la licencia física, permiso o identificación de no conductor, y no todas las empresas aceptarán inicialmente identificaciones móviles. Por lo tanto, se recomienda seguir llevando consigo el documento físico. Sin embargo, a través de una asociación con la TSA, MiD será aceptada en los puntos de control de seguridad de casi 30 aeropuertos participantes en todo el país, incluyendo todas las terminales de los aeropuertos La Guardia y John F. Kennedy.

El comisionado del DMV, Mark J.F. Schroeder, ha destacado la conveniencia de tener la identificación en el teléfono celular, lo que evita la necesidad de buscar en la billetera o bolso para encontrar el documento físico. Además, señala que la identificación móvil brinda un mayor control sobre los datos personales que se comparten, lo cual se considera una ventaja en términos de privacidad y seguridad.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción.

¿Que si alguien sabe a qué actor fue que WhatsApp le cerró su cuenta y por qué? …..Aaaaay madre mía, que fea están esas acusaciones de WhatsApp

La segunda que recibimos por email:

Que si es verdad lo que dice Yulin Mateo, que el Consulado debe de ser para el presidente del PRM-NY?…

.Uuuuueeeeppa

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Y será cierto que el presidente del Senado de la República, defiende el barrilito y dice fondos son total y absolutamente transparente?………uuuuueeeeppa

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6:00 pm, por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Reciban mucho amooorch de aquí para allá.