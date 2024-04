OPINION: De aquí y de allá

La autora es periodista. Reside en Nueva York

Bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más a De Aquí Y De Allá, donde semana a semana nos sumergimos en un mar de noticias y acontecimientos tanto locales como internacionales. ¡Y vaya que esta semana ha estado llena de acción! En Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la agenda está repleta, con conferencias, talleres, eventos políticos y todo tipo de actividades en cada esquina. Y es que las elecciones presidenciales y congresuales están a la vuelta de la esquina, el tiempo comienza su recta final y el ambiente político está caldeándose. ¡Así que prepárense, porque esto se pone interesante! Pero antes de sumergirnos en los detalles de la actualidad, quería recordarles que siempre es importante mantenerse informados y con la mente abierta. Así que agarren un café, acomódense en su sofá favorito, que aquí viene otra semana llena de noticias que comentar. ¡Síganme los buenos! ¡Jijijijijijijijij!

TOQUE DE QUEDA PARA MENORES EN NEWARK

El toque de queda para menores en Newark ha generado controversia entre los ciudadanos, algunos consideran que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de los jóvenes, mientras que otros opinan que limita la libertad de los adolescentes y puede ser discriminatoria. A pesar de las opiniones divididas, el alcalde Baraka ha defendido la medida argumentando que es una forma eficaz de prevenir la delincuencia juvenil y proteger a los menores de posibles peligros en las calles durante la noche.

La implementación del toque de queda ha sido aplazada para asegurarse de que todos los detalles estén en orden antes de que entre en vigencia. Se espera que la medida comience la próxima semana, pero aún no se ha fijado una fecha exacta. El horario establecido para el toque de queda será de 11:00 p. m. a 5:30 a. m., y los menores de 18 años no podrán permanecer en la vía pública sin la compañía de un adulto, con la restricción de no alejarse a más de 100 pies de su residencia.

El alcalde y el director de seguridad pública han destacado que esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad juvenil en la ciudad. Se busca proporcionar un entorno más seguro para los menores durante las horas nocturnas y reducir las posibilidades de que sean víctimas de la delincuencia. Además, se espera que esta medida fomente una mayor responsabilidad por parte de los padres y tutores en la supervisión de los jóvenes.

A pesar de las críticas y preocupaciones planteadas por algunos ciudadanos, el alcalde Baraka ha reiterado que el objetivo principal del toque de queda es garantizar la seguridad de los niños en Newark. Se espera que esta medida contribuya a crear un ambiente más seguro y protegido para los menores, evitando que se vean expuestos a situaciones de riesgo durante las horas nocturnas. A medida que se acerque la fecha de implementación, se espera que se aclaren más detalles sobre cómo se llevará a cabo y cómo se garantizará su cumplimiento en la ciudad.

CENA DE GALA CON FUNCIONARIOS DOMINICANOS

¡Atención, atención! Se dice, se comenta y se rumora que el presidente Luis Abinader no hará acto de presencia en los Newyores en la cena- gala, pautada para la próxima semana. Peroooo la fiesta sigue en pie. La cena de gala contará con la participación estelar de dos figuras de peso: Eduardo Sanz Lovatón, de Aduanas y Wellington Amín Arnaud Bisonó, del INAPA.

Los empresarios dominicanos en los Newyores están organizando este evento de alto nivel qué promete lucirse. Aunque nuestro querido presidente no podrá asistir, la presencia de Sanz Lovatón y Arnaud Bisonó sin duda será un gran atractivo para la noche.

Se espera que la velada sea toda una experiencia, con personalidades destacadas de la comunidad dominicana en los Newyores reunidas para compartir, conectar y fortalecer lazos. Será una oportunidad única para discutir temas clave, explorar alianzas y crear vínculos en beneficio de todos.

Prepárense para una noche de elegancia, camaradería y compromiso en las afueras de New York con Sanz Lovatón y Arnaud Bisonó como protagonistas. Será una velada inolvidable. Donde nuestras damas lucirán atuendos espectaculares y los caballeros ni se diga.

Bueeeeno tendré que buscar una compra venta para buscar un traje prestado jijijijijijijijij, porque esa cena no me la pienso perder. Así que ayúdenme a buscar los trapos prestados jajajajaja.

INFOTEP Y ACROARTE-NY INPARTIRAN CURSO DE TRANSFORMACION DIGITAL EN COMUNICACION

La Asociación de Cronistas de Arte Acroarte Filial New York y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) ofrecerán un curso sobre Transformación Digital en Comunicación en la ciudad de New York.

El curso, patrocinado por Infotep, está diseñado para periodistas y profesionales de la comunicación que deseen adquirir competencias en el campo de la comunicación digital. Con un enfoque en resultados de aprendizaje, el objetivo es brindar a los participantes las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias en el mundo de la comunicación.

En la era actual, la digitalización es muy importante en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el periodismo. Es necesario estar actualizado y utilizar de manera efectiva las plataformas digitales para llegar a la audiencia de manera eficaz. Con la importancia creciente de las redes sociales y el marketing digital, es imprescindible dominar las estrategias de comunicación en un entorno digital.

El curso ofrecerá conocimientos sobre marketing digital, uso de redes sociales, creación de contenido digital, análisis de datos y otras herramientas necesarias en comunicación digital. Este curso de formación permitirá a los profesionales de la comunicación estar a la vanguardia de las tendencias digitales y ser relevantes en un mundo cada vez más digitalizado.

Daniel Valerio presidente de acroarte filial New York y Roberto Gerónimo están dando los toques finales para que este curso inicie la próxima semana.

CONTROL DE RATAS EN NUEVA YORK: ¿SON LOS ANTICONCEPTIVOS LA SOLUCION?

El concejal de origen dominicano Shaun Abreu, representante del Distrito 7 de Manhattan, ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley que ha generado gran controversia en la comunidad. La propuesta busca controlar la proliferación de ratas en la ciudad mediante la distribución de anticonceptivos para estos roedores, con el objetivo de reducir su población de forma efectiva. A pesar de que pueda parecer una medida inusual, Abreu argumenta que también se busca proteger la fauna urbana y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La presencia de ratas en Nueva York es un problema recurrente, especialmente durante ciertas épocas del año, como la primavera y el otoño. La falta de viviendas asequibles en el Distrito 7 ha contribuido a agravar esta situación, por lo que medidas como la propuesta por el concejal Abreu podrían representar una solución a largo plazo. Sin embargo, expertos en control de plagas señalan que es esencial implementar acciones preventivas como mejorar el saneamiento y mantener la basura correctamente almacenada para evitar la proliferación de estos roedores.

Esta no es la primera vez que se propone el uso de anticonceptivos para ratas en la ciudad de Nueva York. En 1967, el gobernador Nelson Rockefeller anunció un plan para darles anticonceptivos a las ratas disolviendo en una solución de aceite vegetal una forma de los estrógenos que se usan en las pastillas para el control de la natalidad en seres humanos y remojando en ella granos y carne. Hace una década, la Autoridad Metropolitana del Transporte intentó resolver el problema colocando anticonceptivos para las ratas del metro. El año pasado, Bryant Park intentó lo mismo, pero sin éxito.

A pesar de la controversia que ha generado la propuesta, Abreu destaca la importancia de tomar medidas efectivas para controlar la población de ratas y prevenir la transmisión de enfermedades. La aprobación de esta ley podría representar un paso importante en la lucha contra las ratas en la ciudad.

En última instancia, es responsabilidad de toda la comunidad colaborar en la eliminación de las ratas en Nueva York. Mantener la limpieza en nuestros hogares y entornos, así como adoptar medidas preventivas, son acciones clave para reducir la presencia de estos roedores en la ciudad. La propuesta del concejal Abreu, si bien genera debate, podría ser un complemento en la estrategia integral para controlar la población de ratas y garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los neoyorquinos.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción:

Que si es verdad lo que decía mi abuela. ¿Que el que se mueve mucho se le bota el caldo?…… Guaaaay, la avaricia mató al ratón.

La segunda que recibimos por email:

Que si es cierto que apareció una encuesta que tiene a muchos candidatos a diputados de Ultramar paniquiao?……..Uuuuueeeeppa a correr los lakes

Y la última que recibimos por WhatsApp:

¿Que si alguien sabe cuál fue el lío que armo FP, con los candidatos a diputados aquí y allá?…….Ta fea la cosa juuuuuummmm.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá, recuerden que los esperamos todos los viernes en El Poder del Pueblo TV, a las 6 en punto, por www.visionglobaltv.net y todas sus plataformas satelitales. Un besote, nos reencontramos la próxima semana byeeee