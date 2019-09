OPINION: Con cualquiera no se gana

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Sócrates el gran filósofo griego contemporáneo de Platón y Aristóteles y otras eminencias, fue un comprometido con la búsqueda de la verdad, con decirla y sostenerla. Él expresaba sus puntos de vista abiertamente, sin importarle las consecuencias. Sócrates fue obcecadamente leal a sus principios. En su avatar fue acusado por sus enemigos de introducir nuevos dioses, de corromper la moral de la juventud y de alejarla de los principios de la democracia, por lo que sus poderosos detractores, que no querían oír sus ideas ni que se difundieran, porque no convenían a sus intereses, pretextando el peligro que el representaba para la juventud, lo condenaron a morir envenenado bebiendo un preparado de cicuta.

2 – 399 años después de la muerte de Sócrates, los sacerdotes del Sanedrín y una muchedumbre de judíos ignorante condenaron a morir crucificado al mesías Jesús de Nazaret por este sostener ideas contrarias a los poderosos de esa época.

3 – En el mundo son millones los que han sido sacrificados por sostener, practicar y difundir sus creencias de manera irreductible. En nuestra República Dominicana se cuentan por centenares de miles los que han optado por el sacrificio que conlleva la lealtad a los principios e ideales con amor a la verdad. Duarte se salvó por un tris de ser fusilado, por acusaciones malsanas de sus enemigos, para luego morir en el exilio acosado por la pobreza. En cambio, fueron fusilados patriotas como Francisco Sánchez del Rosario, Andrés Sánchez, María Trinidad Sánchez, Antonio Duvergé y su hijo menor, los hermanos Puello, José del Carmen Figueroa, Pedro de Castro, Manuel Trinidad Blanco, Tomás de la Concha, Juan María Imbert, José contreras y Aniceto Freites entre otros.

4 – En esta contemporaneidad, debido a sus lealtades a principios y a la sujeción de sus verdades, pagaron con sus vidas, cientos de hombres y mujeres que fueron masacrados en el trujillato y el balaguerato. En esta cruzada cuentan los asesinatos de Virgilio Martínez Reyna y esposa, la masacre de los Panfleteros de Santiago y de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, los asesinatos de las hermanas Mirabal, los fusilamientos y muertos de otro modo, de hombres como Manolo Taváres y sus acompañantes, lo mismo que los coroneles de abril y caracoles y miles más de simples ciudadanos.

5 – Desde que el mundo es mundo, decir la verdad, revelarla, sostenerla y practicar la justicia ha sido peligroso, puesto quienes así la han ejercido han tenido un fin de sacrificios, traiciones, repudio de los malos y muertes crueles.

6 – A ese sufrido segmento de la humanidad que se dedica en cuerpo y alma a difundir la verdad, yo los comprendo, pues guardando la distancia, en cierto modo, por expresar mis verdades, yo también he padecido esas aberraciones sociales. Me refiero a la incomprensión que he tenido de parte de los seguidores de un líder de nuestro Partido, a quienes mis escritos les ocasionan urticaria, porque en ellos develo las componendas, inconvenientes y desmadres de una candidatura que con solo un 9%, nos ha venido haciendo daño, al punto de que sus acciones y permanente aspiración presidencial, nos ha mantenido en la oposición tragando aire por casi cuatro lustros.

7 – No obstante, como las reacciones de sus seguidores se deben a un fanatismo que reduce al mínimo sus capacidades de análisis, por lo que no pueden ver mas allá de la curva, por tanto – advierto por enésima vez – que de ese líder ganar la convención a celebrarse el próximo 6 de octubre, devendría en ser el candidato con el cual no ganaremos el poder en la elecciones de mayo de 2020, en consecuencia, seguiremos en la oposición por culpa suya, y porque sus seguidores no se han tomado la molestia de analizar las razones que sustentan mi vaticinio.

8 – Como voz que clama en el desierto, pero esperanzado en que ocurra un milagro, de nuevo vuelvo a repetir las razones por la que me opongo a la candidatura de ese líder, que dice por puro bulto – que ganará la convención 70 a 30 – y cuya inconducta política nos ha llevado a ser oposición por casi 20 años.

9 – Señores, “CON CUALQUIERA NO SE GANA”. Para ganarle al PLD, el PRM tiene que aumentar no 15, sino 25 puntos. Y no puede ser 15, porque para ganarle a esa maquinaria mafiosa tiene que ser con un margen de votos que les impida a ellos acotejar un fraude de manera fácil.

10 – Ese aumento de 25 puntos solo es posible con un candidato que concite el apoyo del pueblo insatisfecho encabezado por la Marcha Verde, la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, y por esa mayoría significativa que constituye el voto silente y de otras agrupaciones sociales, como lo es el Congreso Cívico, Bien Común y otras. Pero sucede, que ese aglutinamiento no se dará si se diera el caso de que el líder de marras fuera el candidato del PRM. Lo grande del caso es, que ese líder sabe la veracidad de este planteamiento, sin embargo, pese a ello insiste en su candidatura que tiene menos de un 10%, y que entre otra negatividad, ha impedido el crecimiento y consolidación del Partido, cosas que se hubieran logrado, si nuestro Partido hubiese tenido un candidato definido, digamos, desde un año atrás.

11 – Espero que frente a mi artículo de hoy, los compañeros de mi Partido que siguen al líder en cuestión, tengan la madurez y la sensatez política para entender que no hago estas advertencias porque tenga prejuicios y aversión caprichosa contra su jefe político, sino, que mi reacción está condicionada por el comportamiento de ese hombre, que más bien parece dedicado a hacer trapisondas para no dejar pasar al candidato, que con su apoyo, bien nos podría conducir al triunfo que todos deseamos, cosa que hace, mientras inexplicablemente muestra empatía con el enemigo a derrotar, al cual, para asombro de todos, según sus propias palabras ha declarado sin sonrojarse, que le debe lealtad y gratitud.

12 – Bajo estos criterios y con los datos presentados que están a la vista de todos, yo espero que se reflexione para que se entienda por un análisis concienzudo y patriótico – “QUE CON CUALQUIERA NO SE GANA”- , En consecuencia, el voto en la convención a realizarse el próximo 6 de octubre debe ser por Luis Abinader, el candidato que en torno a su figura se darán las alianzas necesarias para enfrentar al PLD, lo que nos garantizará un triunfo arrollador para llevar a cabo un programa de gobierno, que conlleve el Proyecto de Nación que los dominicanos estamos anhelando desde 1844.

13 – De igual forma advierto, que la conformación de un nuevo Congreso Nacional no es posible con la cualquierización de los diputados y senadores. En este punto recuerdo, que de ese primer poder del Estado depende la suerte de la República, por ende, el mismo no debe estar conformado por gente sin intelecto, sin escrúpulos y desaprensivos, por ende, ese poder no puede ser dirigido por dueños de bancas de apuestas, ni por comerciantes de la política, ni por individuos títeres de los poderes fácticos. Ese primer poder, tiene que estar presidido por los mejores hijos de la patria.

14 – Si por esta reflexión se da la reconciliación con mis detractores, porque por mis predicas hayan entendido y reconsiderado que lo que está en juego no es la suerte de un hombre y su familia, sino la de todo un país, entonces, yo espero que por la mejor suerte de nuestra patria fumemos la pipa de la paz, y que la cicuta dada a Sócrates para matarlo y que tanto han deseado para mí, para también matarme, sea cambiada por un buen vino, para que juntos celebremos la vida y un triunfo electoral futuro, que será el producto del trabajo mancomunado de todos los que amamos a la tierra donde nacimos y queremos morir.