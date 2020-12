OPINION: Apertura total llevará a un encierro

El autor es abogado y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

El virus del covid-19 sigue su agitado curso, si comparamos las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública, de estos últimos días con días anteriores, se puede notar que ha habido un aumento en los casos de contagios.

Son muchas las causas por las cuales se produce este aumento, por ejemplo, se puede apreciar que las personas han perdido el miedo al virus y andan sin mascarillas, muchos las portan por debajo de la boca y de la nariz; solo para indicar que están cumpliendo con la medida de usarlas, pero olvidan que así las mascarillas no cumplen con la protección deseada, el distanciamiento social no se mantiene, cuando vemos los carros del concho, pasamos frente a los bancos, mercados y otros establecimientos comerciales, es evidente que se violan todos los protocolos sanitarios.

En colmados y esquinas, es frecuente ver a hombres y mujeres parlotear muy despreocupados, uno pegado del otro, como si nada estuviera pasando. Otro factor que ha incidido es la apertura de organizaciones sociales, en las cuales se celebran reuniones y actividades, que, aunque dicen cumplir con las normas de higienes indicadas por el Ministerio de Salud Pública, se sabe que siempre existe una alta posibilidad de contagio donde haya personas reunidas.

La apertura de las escuelas, ha sido otro nido favorable para el virus, aunque los alumnos no están asistiendo personalmente, los maestros si, y muchos se están contagiando, es que los maestros al asistir a los centros tienen contacto directo entre sí, por ejemplo: al momento de registrar sus firmas y usar un solo lapicero para hacerlo, ya se produce el contacto, se preserva la salud de los estudiantes, pero las de los maestros se pone en riesgo, y hasta que no resultan varios contagiados no se intervienen los centros,

La realización de pruebas para detectar el virus, siguen siendo escasas, y cuando las realizan los resultados se reciben hasta 15 días después de tomadas las muestras, porque al ser procesadas todas en el Laboratorio Nacional esto hace lento dicho proceso, este tiempo de espera es más que suficiente para que el virus en aquellos pacientes positivos pero asintomáticos, no sea detectado a tiempo y siga la cadena de contagios.

Si este es el gobierno del cambio, como se han auto denominado, desde antes de llegar al poder, si es evidente que el teletrabajo es una realidad en el mundo, ¿porque entonces algunas empresas que pueden partes de su personal trabajar desde sus casas, arriesgan a sus empleados, obligándolos a ir a sus lugares de trabajo? como el caso de los maestros, que están yendo a las mayorías de las escuelas solo a cumplir un horario, porque ni siquiera conexión a internet hay.

Los maestros se quejan, porque las mayorías pueden perfectamente realizar su trabajo desde sus casas, y las autoridades educativas no se lo permiten, si bien es cierto, que el derecho a la educación es fundamental, no menos cierto es que el derecho a la salud también, de manera que, si se puede cumplir con la enseñanza sin afectar la salud de alumnos y docentes, ¿Por qué no se les permite a los profesores quedarse en casa para que realicen su trabajo sin riesgo de ser contagiados?

Para eso es necesario, que los maestros al comprometerse a trabajar desde sus casas, entiendan que se trata de cumplir sus horarios de clases tal como se les asigne desde sus centros educativos, que no se trata de tomar ese tiempo para ir al supermercado, o para hacer otras diligencias, los directores y coordinadores docente deben supervisar, para que todo se cumpla, tal como se ha planificado.

Es hora de demostrar que no se trata de cumplir un horario presencial en los lugares de trabajo, sino de buenos resultados. En el caso de los maestros ellos preguntan, ¿dónde está la ADP?, ¿es que solo se movilizan cuando se les afecta su salario?

No hay dudas que estamos ante una situación difícil, hay países que han tenido que volver al confinamiento, pero pienso que esto no es la solución, porque esta medida causa muchos problemas de ansiedad, angustia y depresión, pues el hombre no es concebido para vivir aislado, la libertad es un derecho fundamental, al igual que la educación y la salud.

Se ha demostrado hasta el momento, que solo el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos, pueden detener los contagios, el confinamiento no es la solución, pero en circunstancias como las que estamos viviendo no se debe hacer una apertura total ya que esto contribuirá a un encierro al final, por esa razón saludamos las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, en cuanto al toque de queda y el expendio de bebidas alcohólicas. De ahí que en estas navidades las familias deben innovar en cuanto a cómo celebrarlas, sin la necesidad de salir, a arriesgar sus vidas y las de los suyos.

lizardopaniagua@gmail.com

JPM