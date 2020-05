OPINION: ¿Un apartheid de haitianos en la República Dominicana?

EL AUTOR es vocero del movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana. Reside en Santo Domingo.

Por BRUNO VALDEIRAS

El pasado lunes 18 varias organizaciones nacionalistas y patrióticas entre ellas La Antigua Orden Dominicana, coalición patria, mesa nacionalista y el Dr. Robert Cabral estuvimos en el parque central en Puerto Plata dándole nuestro respaldo al cabo Bruno Polanco, quien fue brutalmente agredido con un machete por tres nacionales haitianos.

Luego de la rueda de prensa nos trasladamos a Villa Asunción, en Caraballo, en la misma provincia, donde estuvo el epicentro del problema. Lo que vimos ahí fue algo completamente espeluznante: es un Haiti dentro de la República Dominicana. Para sorpresa de nosotros no es el único barrio haitiano, según las palabras de varios comunitarios. Hay más barrios llenos de haitianos dónde viven sólo alrededor de un 3 a un 4% de dominicanos, los cuales han sido hechos por organizaciones internacionales entre ellas El Buen Samaritano, en contubernio con autoridades locales.

Los dominicanos que allí conviven tienen que mantener siempre un perfil bajo y no quejarse mucho pues son amedrentados, amenazados y agredidos por los haitianos. El nuevo jefe de la Junta de Vecinos, un dominicano mejor conocido como ( Barahona ) nos dijo que “están sucediendo muchas cosas malas”, pero no sé atrevió a decir nada pues fue amenazado por nacionales haitianos que, al.mismo tiempo, le dijeron que tenía que hablar bien de

Megan Murphy Ratnam, la misionera que dirije la organización El Buen Samaritano y es la responsable de ese aparteid de haitianos.

Megan estuvo en Haiti cuando el terremoto del 2010, pero no entendemos el por qué vino para nuestro país. Tampoco entendemos cómo las autoridades puertoplateñas autorizaron un pueblo haitiano de casas, colegios, club deportivo, dispensarios médicos y asistencia social solo o en su gran mayoría para haitianos. Ha sido infructuoso el esfuerzo que hemos hecho para hablar con Megan Murphy Ratnam para que nos explique ciertas cosas que queremos saber nosotros como representantes del pueblo dominicano.

Ejemplo:

1- por qué hacen barrios para haitianos en República Dominicana y no en Haití como debe ser ?

2- Quién o quiénes financian esa organización ?

3- Con permiso de quién o quiénes en Puerto Plata esa organización hace tales obras ?

4- Si la señora Megan es de nacionalidad canadiense, por qué no compra terrenos en Canadá y se lleva esos haitianos para dicha nación?.

Nosotros los dominicanos no somos racistas (como nos quieren tildar); sencillamente luchamos por nuestra tierra lo cual es un derecho y una obligación al mismo tiempo.

Estamos completamente de acuerdo con que toda aquella persona u organización que desee, ayude a los haitianos, pero en su tierra, como debe ser.

La República Dominicana tiene su dueño y se llaman los dominicanos. No importa lo que las ONGs señalen, aquí la última palabra la tiene el pueblo dominicano.

Lo expuesto anteriormente es inaceptable!. Ningún país en el mundo ha cedido su territorio por razones humanitarias y la República Dominicana no va a ser la excepción.

El próximo domingo en Caraballo, Puerto Plata, habrá una marcha en apoyo a Megan Murphy Ratnam y a su ONG El Buen Samaritano, lo cual es una provocación a los nacionalistas, patriotas y al pueblo dominicano en general. Ya hablamos con las autoridades de Puerto plata acerca de esa actividad. Le explicamos las razones del por qué no puede ser posible; además estamos en un estado de emergencia que prohíbe la aglomeración de personas. El comandante de Puerto Plata nos prometió que iba a notificar a Megan acerca de esa marcha para que nos sea posible. Esperamos que así sea.

Muchas veces esas organizaciones acusan al Estado y al pueblo dominicano de crear apartheid de haitianos, pero la verdad es que esas ONGs son las que están creandolos, pues esos extranjeros no se van a dominicanizar sino mas bien haciendo una nación dentro de otra nación, y esto hay que pararlo ya!!

