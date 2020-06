OPINION: A propósito de George Floyd, Tamika le pone la tapa al pomo

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – Por las redes anda circulando profusamente un video con el discurso de la activista afroamericana Tamika D Mallory. Sus pronunciamientos vienen a propósito del asesinato del también afroamericano George Floyd bajo la rodilla de un policía de Minneapolis que lo asfixió, y por las posteriores protestas infectadas con gravísimos actos vandálicos.

2 – En ese discurso Tamika expresa su indignación con las palabras siguientes: En cada ciudad de Estados Unidos, nuestra gente está siendo asesinada. Acusadas en todas partes. Este es el mensaje. Policía, haz tu trabajo. Haz lo que dices que representa este país: “La tierra de la libertad para todos”. No ha sido así. No ha sido libre para los afroamericanos. Y estamos cansados. No nos hablen de saqueos, son ustedes los saqueadores.

3 – EE.UU. – continua Tamika- ha saqueado a las personas negras. EE.UU. saqueó a la población indígena, cuando ustedes llegaron por primera vez. Saquear es lo que ustedes hacen. Saquear lo aprendimos de ustedes. Aprendimos la violencia de ustedes. Violencia, es lo que aprendimos de ustedes. Así que, si quieren que seamos mejores, ¡maldita sea!, sean mejores ustedes. Finaliza diciendo Tamika.

4 – En lo que a mi respecta, a Tamika le faltó globalizar su discurso, entonces habría dicho: ustedes para ser imperios han saqueado el África, han saqueado a toda América, han saqueado a todos los países pobres y débiles. Han saqueado a Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, el Caribe. El problema de ustedes con Cuba, Nicaragua y Venezuela es porque esos países no se dejan saquear mansamente como ustedes quieren. Y la Unión Europea les apoya, porque al igual que ustedes, son otros saqueadores. Todos ustedes han saqueado y despreciado a las demás naciones que consideran inferiores a ustedes.

5 – Para finalizar, solo me resta decir, que si los Estados Unidos, quiere sobrevivir como la “Gran Nación” que es, solo le queda rectificar su política interna y externa, porque por el camino que va, implosionará, tal como ya se está vislumbrando. En consecuencia, de no rectificar a tiempo, les espera la misma suerte de caída y colapsamiento que sufrieron los imperios precedentes. Los otomanos, los romanos, los españoles, los ingleses y demás ex imperios, saben muy bien de que hablo. Espero no ser la voz que clama en el desierto.

El que tenga oídos que oiga…

