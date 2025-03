OPINION: Los verdaderos criminales de la humanidad

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preámbulo

En la internet anda rodando un audio con un mensaje para mí verdaderamente trascendental, por lo que he decidido darlo a conocer a mis lectores. De su contenido he hecho una paráfrasis (explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible). No pude conseguir el autor de estos párrafos, pero quien quiera que sea ese escritor, vayan mis parabienes para él o ella. Dada esta explicación, vayamos al tema:

1- Los verdaderos criminales contra los pueblos no necesitan una pistola para ser los entes más peligrosos del mundo. Ellos, enmascarados, no roban bancos, ni asaltan las casas ni venden drogas en las esquinas. Los verdaderos ladrones no llevan máscaras ni guantes, no escapan de la policía porque la policía trabaja para ellos, no temen a la ley porque son ellos mismos quienes las escriben. La corrupción no es un error del sistema, es el sistema mismo, un entramado de favores y de acuerdos en lo oscuro de sonrisas falsas en conferencias de prensa.

2 – La corrupción es la impronta de gobiernos que gobiernan para las élites empresariales que dictan las reglas del juego. La corrupción es la mecánica de jueces que dictan sentencias al mejor postor. La corrupción no es un escándalo aislado, es el método de operación de los corruptos. En este sistema, los impuestos que pagas no financian hospitales, sino fortunas privadas, y las leyes que supuestamente protegen a la gente solo refuerzan el poder de quienes ya lo tienen todo. En un sistema corrupto, la justicia no es ciega, solo elige no ver a quien la controla, mientras el ciudadano común lucha por sobrevivir.

3 – Con la corrupción legalizada, los corruptos amasan fortunas con información privilegiada y obteniendo contratos arreglados en crisis económicas que ellos mismos provocan y que aprovechan a su favor. La corrupción es el político atrapado con dinero en una maleta, es el sistema financiero entero permitiendo que la riqueza fluya en una sola dirección. La corrupción es el banco que te niega un crédito, pero blanquea millones para quienes nunca serán juzgados. Corrupción e inhumanidad es la empresa que te explota por un sueldo miserable mientras sus dueños se reparten bonos millonarios.

4 – Los corruptos y la corrupción son el sistema de un orden mundial unipolar bien podrido, que abarca y controla todos los niveles del Estado; es el gran titiritero que mueve los hilos de sus títeres, de la banca y finanzas del mundo global, de las corporaciones de fármacos, de la energía, de la alimentación, de la educación, de las corporaciones bancarias e industriales, del de la geopolítica y la política local, del Complejo Industrial Militar, y del gran negocio de las guerras, etc.

5 – En este orden mundial, injusto e inicuo hasta lo obsceno, dirigido por gente corrupta e inhumana, nos han hecho creer que los criminales son los ladrones comunes de poca monta que residen en los barrios paupérrimos. Pero los verdaderos delincuentes que llevan la droga y el dinero a todos los confines de la tierra viven en los barrios más hermosos y desarrollados. Estos verdaderos criminales no huyen, no se esconden, no piden permiso, firman decretos, posan en fotografías, reciben premios y, mientras el mundo sigue entretenido con el círculo político de debates sin sentido, con distracciones diseñadas para mantenernos dóciles, los corruptos siguen robando, siguen destruyendo, siguen asegurándose de que pase lo que pase, el poder nunca cambie de manos. La corrupción, ciertas ideologías y religiones, no son un accidente, son proyectos para dominarnos, por lo que nos tienen exactamente donde ellos quieren: pobres, idiotizados, en la ignorancia y “felices y contentos”.

6 – Hoy, entre estos criminales tenemos a Felipe Gonzales, José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Úrsula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) António Costa (presidente del Consejo Europeo) Roberta Metsola, (presidenta del Parlamento Europeo) Kaja Kallas (alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea), Emmanuel Macron (presidente de Francia), Olaf Scholz (primer ministro de Alemania), Andrzej Duda (presidente de Polonia), Boris Johnson (ex primer del Reino Unido) Benjamín Netanyahu ( el nuevo Hitler), Joe Biden y su grupo contra natura, estos, entre cientos más que conforman las legiones de jinetes del Apocalipsis que han estado trabajando para destruir el mundo.

En un próximo artículo, hablaremos en específico de este tema.

Los criminales más peligrosos del mundo

https://www.instagram.com/reel/DGWg16Ry4vg/?utm_source=ig_web_copy_link