Operadores Corredor Núñez de Cáceres emplazan al Intrant

SANTO DOMINGO.- El Consorcio Nacional de Transporte Conatra SAS, que opera el Corredor Núñez de Cáceres (CNC), emplazó mediante acto de alguacil al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para que cumpla con la revisión de la canasta de costos acordada con esa entidad, a fin de ajustar sus ingresos y egresos a la realidad económica actual.

Indicó que la medida de ajuste solicitada forma parte del plan de acción para abordar la crisis por la que atraviesa el corredor, y de paso, se pueda garantizar la sostenibilidad de ese servicio que se ofrece a miles de dominicanos que a diario se desplazan en sus unidades.

Durante la entrega del acto de alguacil, el gerente general de Conatra SAS, Luis Rosado, junto a la Compañía de Transporte Núñez de Cáceres (Cochonuca), también advirtió al director del organismo oficial, Milton Morrison, que, si en 48 horas no cumple con los requerimientos de intensificar la fiscalización y control para evitar la competencia desleal con motociclistas que siguen operando, harán valer sus derechos ante la ley.

Asegurò que los motoristas continúan “transportando hasta tres mil pasajeros diarios en perjuicio del corredor y sin garantizar la seguridad de los usuarios, al tiempo que advirtió sobre el incumplimiento de contrato, en violación a la Ley 63-17, sus reglamentos, normas y resoluciones.

Rosado responsabilizó a Morrison de la «aguda crisis financiera por la que está atravesando el CNC, provocada por el incumplimiento de revisión de la tarifa técnica del pasaje».

«Por estas y otras razones más, es que estamos emplazando y poniendo en moratoria al señor Morrison y al Intrant, porque no sabemos si es por inoperancia o por negligencia que no cumple con lo establecido el contrato de licencia de operación del Corredor Núñez de Cáceres, a pesar de que por nuestra parte hemos cumplido al pie de la letra con todos los requisitos que ellos nos han puesto», sostuvo.