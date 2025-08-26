Opción Democrática celebra 10 años con mirada hacia el 2028

El presidente del partido, José Horacio Rodríguez, reafirmó el compromiso de OD con una política que dignifique, movilice y transforme.

“Nuestra existencia es más urgente que nunca. En un sistema político y económico profundamente injusto, Opción Democrática representa la única alternativa real, valiente y responsable”, expresó.Rodríguez destacó que OD no solo busca simplemente ganar elecciones para administrar el estado, sino para transformarlo en una institución inclusiva, al servicio de la ciudadanía, y no de las élites políticas y económicas.

“Queremos un país donde el bienestar no dependa del bolsillo, donde la salud, la educación, el agua potable y el transporte público sean derechos garantizados, no privilegios”, afirmó.

En su discurso, el líder político denunció las condiciones actuales del país: salarios que no cubren la canasta básica, un sistema tributario regresivo, servicios públicos deteriorados y una democracia debilitada por la corrupción y el clientelismo.

José Horacio reafirmó que OD es y seguirá siendo la principal fuerza progresista del país, comprometida con la democracia, los derechos humanos y la convivencia en la diversidad.

“Somos la voz que se alza contra la intolerancia y el autoritarismo. Somos la esperanza de quienes sabemos que otra sociedad es posible.”

El presidente del partido finalizó con un llamado directo a la acción: “Por eso hoy les invito a salir a las calles, tocar puertas, y levantar banderas. Formemos nuevos núcleos en cada barrio, ciudad y provincia. Que el 2028 nos encuentre unidos, listos y fortalecidos.”

José Horacio reafirmó el compromiso de su partido de seguir trabajando con esperanza, coraje y valentía. Porque sí es posible un país justo, próspero, sostenible y democrático.

“Merecemos un futuro distinto, y ese futuro lo vamos a construir de la mano. ¡Hagamos que suceda!”, finalizó.