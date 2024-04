OMD Dominicana y Pagés ganan premios de MediaPost Planning

SANTO DOMINGO.- La agencia OMD Dominicana, junto a Pagés BBDO, fueron ganadoras de dos galardones en los premios de MediaPost Planning & Buying Awards, y se consagra como las primeras agencias latinas en ser nominadas en tres categorías de los mismos para su cliente Farmacia Carol.

Los Planning & Buying Awards celebran la creatividad, el ingenio en la estrategia, la planificación y la compra de medios, reconociendo que las grandes campañas de marketing y publicidad dependen de los equipos de medios para garantizar que las mejores creatividades lleguen a las audiencias adecuadas.

Johnny Matos, CEO de Omnicom Media Group República Dominicana y el Caribe, expresó «Esto es resultado del arduo trabajo y esfuerzo de nuestro equipo, así como del interés que tenemos como agencia de crear y compartir junto al cliente ideas que puedan transformar e impactar al público.”

Los reconocimientos obtenidos son producto de la campaña No Balls, No Game por Farmacia Carol, la cual fue seleccionada para competir en las categorías ‘’Branded Entertainment: Brand/Product Placement’’, ‘’ TV or Interactive/Enhanced TV’’ y ‘’Creative’’, y resultaron ganadores de las dos primeras mencionadas. Asimismo fue finalista en la categoría de Mejor Creatividad de Medios.

La campaña se debió a una innovadora colaboración junto al equipo de béisbol Leones del Escogido durante el torneo de baseball invernal, en la que se intervino un partido de este deporte como una acción de concienciación y prevención sobre cáncer testicular.

Farmacia Carol es una marca que siempre se ha interesado por temas de salud, bienestar y prevención de todos los dominicanos. Y notó que había un target al que nunca le había hablado de manera directa, pero que estaba siendo seriamente afectada por una enfermedad fatal que pasaban por alto. Este target son los hombres, una audiencia muy compleja a la hora de hablarle de salud.

of-am