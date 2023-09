Olor a Chopa (dedicado a Alfonso Rodríguez)

El «progreso» ha mermado esos olores de antaño y hasta «la musiquita aquella» qué salía desde el fondo de la casa, donde solían dormir las servidoras, algo apagada por la miniatura de una radio que gritaba ¡Bachata! Seguida por una roída voz que anunciaba «radio guarachita», se salió del puro pueblo a conquistar al mundo.

Gracias a mis «escapaditas» a los bateyes y a que «eso de las clases sociales» nunca fue un impedimento para mí, no pase vergüenza cuando me fui al extranjero y la bachata comenzó a sonar en todos los rincones del planeta. Ya venía bañado de pueblo y de jabón de cuaba.

Escuchar, hoy en día, a individuos menospreciar a cualquier ser humano, sea de donde sea, es retraerse a ese pasado injusto en donde «las castas», como dice Milei, despreciaban a las personas por sus condiciones sociales.

Escuchar al cónsul dominicano de California, Alfonso Rodríguez, clamar que «él no va a mezclarse con viejas babosas y niños con mocos» porque «él no hace eso», es «la chopería» más grande que he escuchado en los últimos años. Tiene el derecho de expresarlo y de hacerlo, pero siendo él un representante del estado dominicano no debiera ostentar más ese privilegio.

Que somos «jodedores» y «sátiros» eso ya lo dije más arriba, pero esos «relajos» no deben ser aceptados en «todas partes». Que lo diga entre amigos, sucede diariamente, pero no públicamente y guardando esa posición que ocupa.

Que de vez en cuando se le zafa a uno lo de «la chopa» y «requila» al momento es verdad. Las malas mañas brotan de repente. Pero esos tiempos los estamos enterrando y en nada colaboran con ello estas «infantiles» declaraciones del cineasta Rodríguez y menos «haciéndose el gracioso».

Si ya pidió disculpas es lo menos que le corresponde. Nuestro pueblo es un pueblo de gente noble y humilde. No se merece ser «clasificado» y menospreciado por «aquellos» que se creen superiores.

Con suerte el señor Rodríguez llegará a la vejez y los mocos podrían ser un asunto diario con el cual «otros» tendrán que lidiar para guardar su dignidad.

El olor a chopa, hace tiempo que quedó en el olvido, y aunque algunos lo extrañemos con nostalgia y ciertos deseos escondidos, todavía venden jabón de cuaba y esa crema «desodorifera» con su agüita floridana para que uno en la intimidad de su cuarto haga y diga lo que quiera acompañado de una radio de pilas al son de una bachatica. ¡Salud! Máximo Chopero