Ocupan otros 171 paquetes de cocaína cerca costas Pedernales

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó otros 171 paquetes de cocaína y cinco de marihuana cerca de las costas de Pedernales.

El alijo era transportado en una lancha rápida de 25 pies de eslora tripulada por dos hombres e interceptada a varias millas náuticas al sur de Isla Beata.

En el operativo también participaron efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Las drogas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y los detenidos remitidos al Ministerio Público.

