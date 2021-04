Ocupan 897 paquetes de cocaína en operativo por aire, mar y tierra

Agentes de la DNCD custodian la droga incautada.

PERAVIA.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se incautó 897 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo de interdicción aéreo, marítimo y terrestre, desplegado próximo a las costas del municipio de Baní.

En documento de prensa, la DNCD indicó que agentes antinarcóticos y efectivos militares dieron seguimiento a los ocupantes de una lancha rápida que habría llegado a costas dominicanas procedente de Sudamérica.

«En las costas de Matanza varios hombres fueron sorprendidos cuando intentaron introducir al país 35 pacas de una sustancia que presumimos es cocaína y un fardo conteniendo once paquetes presumiblemente de marihuana», dijo.

Indicó que los individuos al notar la presencia de los equipos reaccionaron disparando por lo que se inició un tiroteo, sin informarse hasta el momento de personas heridas.

«En medio de la refriega los desconocidos dejaron abandonado el alijo y se internaron en un área boscosa de la zona, por lo que son activamente buscados por las autoridades», según el documento.

La DNCD dijo que allanaron una casa de playa próximo al lugar donde ocuparon 25 paquetes de la droga, para un total de 897.

Dijo que en la intervención fue apresado un individuo, no identificado, de nacionalidad arubeña y ocuparon pasaportes, cedulas, carnets, seguros, un teléfono satelital, un GPS, equipos para buceo, neveritas, dos vehículos todo terreno, dos four well y una motocicleta.

“Estamos tras la búsqueda de varias personas entre ellas, venezolanos, arubeños y dominicanos, por lo que les exhortamos que se entreguen a las autoridades por la vía correspondiente” indicó el comunicado de prensa.

