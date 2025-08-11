Ocho equipos siguen en la ruta por Copa Seaboard de Voleibol

SANTO DOMINGO.– El Quinto Convivio Municipal de Mini Voleibol Femenino Santo Domingo Este 2025 sigue encendiendo la cancha y este sábado dejó definidos los ocho equipos que disputarán los octavos de final, en un torneo dedicado a la Inmortal del Deporte Heida Joaquín Tineo.

Los clasificados son el actual campeón Club Calero, junto a Evolhiza, Villa Carmen, GDS San Luis, Élite, Falcons, Invivienda y Ozoria Liz. Solo cuatro alcanzarán la semifinal y dos se medirán en la gran final por la Copa Seaboard.

Calero mostró su jerarquía desde temprano con un 2-0 sobre Gema y repitió marcador frente a First Class, que a su vez había caído ante Evolhiza (2-0). Las chicas de Evolhiza también superaron a Gema (2-1), todo en el escenario del Club Calero.

En Villa Carmen, las locales vencieron 2-0 a Ciudad Juan Bosch, que luego fue eliminado por GDS San Luis (2-0). Las de San Luis sellaron su boleto imponiéndose también 2-0 al Club La Fe, invitado desde el Distrito Nacional.

El conjunto Élite dominó sin ceder sets a Falcons, Los Frailes y Team Ángels (2-0 en cada partido). Por su parte, Falcons se repuso con triunfos sobre Team Ángels (2-1) y Los Frailes (2-0).

También en Invivienda el juego estuvo por todo lo alto, donde las dueñas de la casa se impusieron a las Leonas y a las Panteras 2 sets por 0, respectivamente. Ozoria hizo lo mismo, 2-0 a las Panteras y 2-1 a las Leonas, para obtener su clasificación.

En la jornada, los 16 equipos que disputaron la segunda fase recibieron uniformes nuevos, donados por el Ministerio de la Mujer que dirige Mayra Jiménez. Los otros 16 equipos que quedaron fuera en la primera ronda recibirán sus uniformes y certificados en el acto de clausura.

El coordinador general, Dany Martínez, entregó los uniformes junto al director de Deporte Escolar, Rafael “Cuchito” Pérez, quien destacó el rendimiento académico de las jugadoras.