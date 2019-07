Obra teatral «La Magdalena» se presentará en el Teatro Nacional

SANTO DOMINGO.- Fue presentada la actriz Carlota Carretero como protagonista del nuevo estreno teatral “La Magdalena”, bajo la dirección y producción de Guillermo Cordero.

La presentación se llevó a cabo en el marco de una rueda de prensa en el Rooftop By Meridian de Novo Centro.

«La Magdalena me ha puesto incluso a soñar cosas extrañísimas. Me pasa en mis sueños como que estoy levitando, me imagino en espacios no antes visitados. Es un proceso de creación que te lleva a sentir el personaje más allá», dijo Carretero, sobre el impacto de formar este emblemático personaje.

Historia

Magdalena busca el contacto divino, acudiendo a un lugar sagrado. Una turba de curiosos la sigue, la insulta, la apedrea. Ella los apacigua, ofreciéndoles el testimonio de su salvación.

Con una adaptación del texto de Marguerite Yourcenar, y acompañado de un equipo técnico de primera conformado por Bienvenido Miranda en las luces, Camilo Landestoy en la asistencia de dirección, Renata Cruz en el vestuario, La escenografía bajo la realización de Carlos Ortega, Jonathan Klembert tendrá a su cargo la creación de la legendaria cabellera de Magdalena, y Ken Makeup el maquillaje.

“La Magdalena”, una de las obras más esperadas del año, se estará presentando a partir del 2 de agosto durante tres fines de semanas, en la Sala Ravelo de Teatro Nacional. Las boletas pueden adquirirse desde ya en el Teatro Nacional.

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Camilo Landestoy

Asistencia de Dirección

Bienvenido Miranda

Diseño de Luces

Renata Cruz

Vestuario

Karoline Becker

Fotografía

Jonathan Klembert y Ken MakeUp

Peluquería y Maquillaje

Carlos Ortega

Construcción Escenografía

José Enrique Villar

Efectos Especiales

