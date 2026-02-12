Obispo pide respuesta ante desapariciones de menores
Santo Domingo, 11 feb.- El obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, alertó hoy sobre la urgencia de que las autoridades actúen frente a los casos de desapariciones de niños en la República Dominicana.
El prelado señaló que en tiempos recientes se ha extendido una práctica preocupante, como es el rapto de menores, lo que ha dado lugar a especulaciones y temor en la población.
«Esta percepción convierte espacios tradicionalmente seguros en escenarios de terror, afectando la convivencia armónica de los ciudadanos», expresó Castro Marte en la red social X.
Asimismo, insistió en que es imprescindible esclarecer estos casos con rapidez para evitar que la sociedad caiga en un clima de angustia colectiva.
«Hace falta dar una respuesta urgente a los casos de desapariciones de niños y niñas en nuestro país. Ejemplos hay. No lleguemos a un estado de delirio de persecución», enfatizó el obispo de Higüey, situado en el este del país, en la provincia La Altagracia, a unos 145 kilómetros de Santo Domingo.
El religioso afirmó que el país vive un momento en el que la confianza se ha visto erosionada, incluso dentro de los propios entornos familiares.
Alertó que en esos ambientes también se producen violaciones sexuales y otros daños colaterales.
En las últimas semanas, varios casos de menores desaparecidos han captado la atención de la ciudadanía y de las autoridades.
Entre ellos, el de la niña Brianna Genao González, en Puerto Plata, de quien no se tiene información desde hace más de un mes, y el niño de tres años Roldanis Calderón, extraviado en Jarabacoa, provincia La Vega, el 30 de marzo de 2025.
Desde entonces se han realizado amplias labores de búsqueda con la participación de autoridades, voluntarios y fuerzas de seguridad.
Las alarmas se encienden entre las autoridades y la población; algunos menores son encontrados sin vida, semanas y meses después de declararse ausentes.
of-am
SEÑOR OBISPO ES QUE NO ES UNO DE LOS GRANDES BANCOS ASALTADOS POR ESO ES MENOS IMPORTANTE LA VIDA DE UN CIUDADANO HUMILDE QUE LO MATERIAL, SI FUÉSE UN BANCO QUE ASALTAN EN MENOS DE TRES DÍAS ENCUENTRAN A LOS CULPABLES, PARA LOS ALTOS DIRIGENTES DE TODOS LOS GRANDES PARTIDOS SOLO SOMOS IMPORTANTES EN LAS ELECCIONES, PRUEBAS? NO HAY UN SOLO QUE TENIENDO REPRESENTANTES EN EL CONGRESO PRESIONE PARA AUMENTAR A 100 LAS PENAS DE CARCEL POR LOS DESFALCOS
NO HABLAN NUNCA DE AUMENTAR LAS PENAS A 100 AÑOS DE CARCEL PARA LOS AUTORES DE LOS GRANDES DESFALCOS AL ESTADO PERO EL QUE SE ROBA PAR DE MILLONES EN EL BANCO O UNA JOYERÍA COMO LOS DE SAN PEDRO DE UNA VEZ LOS ATRAPAN Y ASI SE RINDEN LOS MATAN, OJO QUE YO NO DEFIENDO A ESOS LO QUE CRITICO ES QUE SOLO CON LOS DE ABAJO ES QUE HAY MANO DURA, POR ESO DICE LA PALABRA; LA JUSTICIA DE LOS HOMBRES ES TRAPO DE INMUNDICIA DELANTE DE LOS OJOS DE DIOS, SI FUERA UNA HIJA DE UNO DE… Leer mas »