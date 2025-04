NY: Ve candidaturas independientes fortalecen democracia en RD

Efraín Velázquez

NUEVA YORK.- El presidente del Frente Político de la Diáspora Dominicana (FPDD), Efraín Velázquez, saludó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó las candidaturas individuales o independientes en los procesos electorales de la República Dominicana.

«La aparición de las candidaturas independientes, lejos de ser una dificultad dentro del espectro o esquema político dominicano, podrían muy bien oxigenar a estas organizaciones, incrementar los niveles de votación y contribuir con el sistema democrático del país», declaró.

Explicó que «con esa iniciativa los ciudadanos tendrán más opciones para elegir».

«No podemos negar que fuera de la vida partidaria existe un liderazgo con muchas condiciones para convertirse en excelentes representantes de sus comunidades y hasta de la nación, y que pueden hacer grandes aportes al avance y prosperidad del país y del pueblo dominicano», precisó.

Agregó que «hemos estado leyendo la iniciativa o proyecto de Ley de la Junta Central Electoral (JCE) donde se limitan las candidaturas independientes a solo tres participantes por cada nivel, se le exige el 2% del padrón electoral, cuando hay partidos que no cumplen con esas exigencias, y ademas, se propone que estas candidaturas no reciban recursos del Estado dominicano. Nos parece que esas limitaciones son contraproducentes y discriminatorias, pues no hay igualdad de condiciones en la competencia electoral».

Opinó que «lo más sano es que se permitan por lo menos 6 candidaturas por nivel, que se reduzca a ½ % de la cantidad de firmas con relación al padrón electoral para registrar una candidatura a nivel presidencial, que se le exija un perfil, una propuesta o un plan de gobierno, una estructura de campaña por cada provincia, que los partidos no reciban recursos del Estado y, en caso de que así sea, que se le asignen a las candidaturas independientes. De lo contrario, no hay igualdad de condiciones y estaríamos creando un ambiente desfavorable y discriminatorio para competir».

«Consideramos que la democracia tiene que ser garante, no solo de la participación, sino de la generación de confianza e igualad de competencia», afirmó.

CRITICA DESCALABRO SISTEMA PARTIDOS RD

De otro lado, Velázquez criticó el «descalabro» del sistema de partidos de la República Dominicana, lo que atribuyó a la «falta de liderazgo con ideales y de compromiso con el futuro del país».

Culpó también a «la aparición de un esquema diligencial desgastado, en el que predomina la condición de propiedad, dueño, herencia, reinado o sistema patriarcal, salvo raras excepciones, en el cual se limitan o condicionan la participación en los puestos de mando, mayormente en las posiciones de primer orden».

«Eso ha creado condiciones desfavorables para el liderazgo emergente, aún contando con excelentes perfiles y capacidades profesionales de poder contribuir con el fortalecimiento de estas organizaciones, con el sistema democrático y con el avance y desarrollo del país».

Aclaró que «estas observaciones, aunque están muy bien identificadas dentro de las cúpulas de esas estructuras, no parecen tener en sus agendas algún tipo de mecanismo de cambio que genere una mayor participación del liderazgo emergente. Muy por el contrario, vemos cómo cada cierto tiempo los lideres de primer orden prefieren aferrarse a esas posiciones, sin contar con el favor o las apetencias de sus miembros y provocando con ello fuertes convulsiones que dan como resultado fragmentaciones y, en algunos casos, hasta contribuyendo con la perdida del poder en la administración del Estado».

«Consideramos que estos elementos, ligado a la falta de propuestas y selección de perfiles coherentes con las demandas, exigencias y necesidades de la sociedad y de la nación, contribuyen fuertemente con la abstención de los ciudadanos en los procesos electorales, siendo el 2024 uno de los más pronunciados y negativos, donde se alcanzaron cifras exponenciales de abstención de alrededor del 54%, y en algunas circunscripciones hasta el 70% de los más de 7 millones de ciudadanos con capacidad de votar, dejando a las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) y a los mismos partidos preocupados y pensando en cómo darle un giro que pueda generar una mayor integración y participación de los ciudadanos en estos procesos», declaró.

Opinó que «la solución de estos males podría estar creando un sistema interno más democrático, eliminando de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos el aspecto de la convención de delegados para seleccionar las autoridades internas, imponer los debates para todos los cargos y niveles, exigir perfiles, presentación de propuestas, fiscalización de los recursos financieros, eliminar la imposición de candidaturas pocos agradables, colocar como máximo nivel de repetición en los cargos electivos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, presidentes municipales un plazo tope de tres veces, mantener la reelección presidencial por solo una vez y permitir las candidaturas independientes sin violaciones a los derechos constitucionales».