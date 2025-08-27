NY: Se declara inocente dominicano acusado disparar a agente fronterizo

Miguel Francisco Mora Núñez

NUEVA YORK.- Inocente se declaró el dominicano acusado de haber disparado contra un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 19 de julio en Manhattan.

Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, enfrenta cargos de intento de asesinato en primer y segundo grado, entre otros delitos.

Según el expediente, Mora Núñez baleó en la mandíbula y la muñeca a un agente de 42 años durante un intento de robo en el parque Fort Washington, en el Alto Manhattan.

El oficial sobrevivió al ataque, pero sufrió lesiones consideradas «devastadoras y duraderas» que han requerido múltiples cirugías reconstructivas en el rostro, dientes, lengua y muñeca.

El agente respondió con su arma reglamentaria, hiriendo a Mora Núñez en la pierna y la ingle, lo que motivó su hospitalización.

El sospechoso habría actuado junto a su compatriota Christhian Aybar Berroa, de 22 años, quien también fue arrestado y se declaró inocente de cargos de robo, agresión y posesión de armas.

Según la fiscalía de Manhattan, ambos habían planeado los asaltos en el parque mediante aplicaciones de mensajería segura y minutos antes habían despojado a una mujer de su teléfono celular.

Mora Núñez y Aybar Berroa entraron de forma irregular a Estados Unidos —en 2023 y 2022, respectivamente— y acumulan varios antecedentes penales en Nueva York. El presunto tirador también tiene casos abiertos en el Bronx y en Massachusetts, además de estar bajo una orden de detención migratoria del ICE.

A pesar de que el juez fijó una fianza simbólica de un dólar, ambos permanecen bajo custodia debido a los cargos federales en su contra.