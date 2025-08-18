NY: Policía dominicano mata sospechosos en Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Un agente de la policía fuera de servicio y de origen dominicano mató a balazos a un hombre de 30 años en el sector Washington Heights, del Alto Manhattan.

El nombre de la víctima ni el del agente fueron suministrado de inmediato.

Trascedió que el ahora occiso llegó con otro hombre en una motocicleta, se acercó al agente, le preguntó por una persona y le mostró una pistola, por lo que el uniformado de inmediato desenfundó su arma de reglamento y le disparó varios veces.

La balacera ocurrió la noche del domingo frente a un edificio residencial en la esquina de la calle West 173 y la avenida Amsterdam.

El hombre que acompañaba al hoy occiso huyó.

En la escena fue ocupada una pistola 9 milímetros cargada.

