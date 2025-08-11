NY: Plancha FENIX presenta su propuesta para dirigir el CDP

Integrantes de la plancha FENIX

NUEVA YORK.- La plancha FÉNIX, que encabeza Lissette Montolío, presentó su propuesta para dirigir el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Nueva York.

En una rueda de prensa en la que rindió un homenaje póstumo al legado de Luis Rojas Durán (1935–2015), fundador de la revista La Razón y uno de los propulsores históricos de ese gremio en la Gran Manzana, Montolío explicó que “nuestro primer enfoque será hacer un diagnóstico situacional de nuestros miembros en Nueva York, para identificar la real situación en la que viven nuestros miembros e identificar las ventajas y desventajas en las que tenemos que trabajar».

«Asimismo, estaremos siempre dispuestos a defender la libertad de prensa y ser la voz defensora a través de denuncias o pronunciamientos cuando se ameriten, y todo lo que vaya en contra de nuestra organización y comunidad, en la urbe neoyorquina», indicó.

Agregó que «proveeremos asistencia legal, migratoria, fiscal, salud, vivienda, empleos o emprendimiento para nuestros miembros y brindaremos asesoramiento personal sobre el uso de las agencias gubernamentales en esta ciudad y en la República Dominicana».

«También nos proponemos desarrollar actividades que reafirmen la credibilidad del CDP, por lo que proponemos la realización de un taller FODA para revisar la misión, visión y objetivos de los ideales de nuestra filial», abundó.

Anunció que «gestionaremos los recursos para la seguridad social de los miembros de nuestro gremio».

OTRAS PROPUESTAS

– Elaborar el programa de educación continuada: talleres, seminarios, curso, diplomados, etc.

– Gestionar la creación de fondos especiales de seguridad para momentos difíciles y ser siempre transparentes en nuestra gestión velando por los deberes y derechos de los colegiados.

a) Crear un banco de información de los miembros activos del CDP-NY para someterlas a las agencias gubernamentales y privadas de RD y en esta ciudad, con el objetivo de que les envíen sus propuestas para que a través de sus medios llegue esa información a sus comunidades.

b) Sugerir a las empresas, organizaciones y agencias públicas y privadas que tomen en consideración la lista de los miembros del CDP-NY y los servicios profesionales que ofrecen, para estudiar la posibilidad de que sean empleados en esas organizaciones, por ser profesionales y que puedan trabajar como relacionadores públicos de esa empresa, artistas, productores etc.

-Crear comisiones para visitar a los compañeros enfermos recluidos en hospitales u otros centros.

-Crear algunos programas de terapia, como la musicoterapia, lectura, teatro, etc. y trabajar en conjunto con otras organizaciones o artistas para lograrlo y ofrecerlo a los centros de la tercera edad, clubes u organizaciones formales.

–Reactivar la revista de expresión del periodista para que los miembros tengan un medio donde publicar sus artículos, siempre y cuando respondan con las normas de ética profesional. Nuestra filial en NYC buscará los recursos necesarios para viabilizar la edición y publicación de dicho medio.

-Organizar reuniones virtuales o presenciales una vez al mes con la membresía, para leer los estatutos del CDP con el objetivo de convertirnos en buenos gremialistas conociendo nuestros deberes y derechos.

–Revisar los acuerdos anteriores entre el CDP-NY y otras organizaciones para considerar mantenerlos vivos.

–Crear “programas de pasantía” en nuestras propias empresas donde los colegiados puedan trabajar voluntariamente como reporteros u otras asignaciones, desde sus barrios y ser sus “entrenadores” resaltándoles sus potencialidades para que sean activistas en sus propios vecindarios y futuros gremialistas ayudándolos a llenar los requisitos para ingresar al CDP.

-Reactivar los viernes sociales, Peña de la Prensa ó Micrófono Abierto de intercambio con otras entidades, como Acroarte, Círculo Dominicano de Locutores, ADOMPRETUR, Asociación de cronistas deportivos en NY; Asociación Internacional de fotografía y arte, Colectivo de artistas visuales dominicoamericanos, Inc., Centro Cívico Cultural Dominicano, El Lunes Cultural literario Ercilia Pepín, Comité de prevención de Alcoholismo y drogadicción – NY, y Lacuhe, entre otras.

-Crear comisiones de trabajo con toda la membresía, donde cada directiva tenga un equipo de colegiados que pueden ayudar a desarrollar esa cartera mejor y que así puedan ser entrenados para luego aspirar a ser directivos, partiendo de que “En la unión está la fuerza”.

-Gestionar el local de las oficinas del CDP-NY donde los Periodistas, pueda disponer de teléfono internet; sala de redacción, etc. para que puedan realizar sus trabajos.

-Activar las redes sociales y el sitio Web informativo del CDP-NY y gestionar enlaces con otras organizaciones similares para crear intercambios profesionales.

-Realizar la actividad cumbre, la gala y entrega de premios y reconocimientos a los miembros y personalidades de nuestra comunidad en diferentes renglones.

–Trabajar codo a codo con el CDP nacional en todo lo que sea plausible y solicitar la carnetización y actualización de todos los miembros de esta filial de Nueva York.

-Gestionar con agencias de viajes, turísticas, empresarios de transportes, hoteles y otros empresarios, para realizar viajes familiares veraniegos de reconocimientos a los distintos estados históricos en los Estados Unidos, RD y otras partes. Sin olvidar las fiestas de madres, de padres, cumpleaños mensuales, la fiesta de Navidad, etc.

Además de Montolío, quien aspira a la Secretaría General del CDP en Nueva York, integran la plancha FENIX Niurka Rivera (sub-secretaria), Jenny Gómez (Organización), Aracelis Carvajal (tesorera), Janet Germán (Actas y Correspondencia), Providencia Rossi (Educación) y Rita E. López (Relaciones Públicas).

La plancha fue inscrita el lunes 28 de julio en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en el Alto Manhattan, y fue recibida por la presidente de la Comisión Electoral Auxiliar, Gladys Sánchez, quien validó la documentación presentada.

Participan como asesores de FENIX Amín Cruz, Federico Pinales, Roberto Gerónimo y César Romero, quienes han expresado su respaldo a esta propuesta de transformación institucional.

Entre los asesores externos figuran el publicista Alfonso Poy; el politólogo, historiador, educador, poeta y escritor Héctor Geager, el embajador Luis González, el priodista Bolívar Balcácer, el líder comunitario Alí Pérez y el escritor y profesor de City College of New York, Carlos Aguasaco.

jt-am