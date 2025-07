NY: Dominicanos presentan escena de ópera sobre la amenaza nuclear

En el marco del evento internacional “Time for Peace: For Future Generations”, organizado por el Nobel Peace Center, la organización Peace Boat y con el respaldo de las Naciones Unidas, l

NUEVA YORK.- Los artistas dominicanos-costarricenses Neronessa (poeta) y Joel Díaz Valdivieso (compositor) presentaron el fragmento coral To Dream of Life Once More, inspirado en los testimonios de los hibakusha, sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

La obra, que forma parte de la ópera en desarrollo Staring into the New Sun, aborda las secuelas inmediatas y las amenazas persistentes de la guerra nuclear, rindiendo homenaje a las personas que han dedicado sus vidas a la causa de la paz mundial.

La ópera se inspira en el poema Let Us Be Midwives de la escritora japonesa Sadako Kurihara, una de las voces más representativas de la poesía de posguerra en Japón.

La presentación se realizó a bordo del Peace Boat, un crucero sostenible anclado en el muelle 90 del puerto de Manhattan, y contó con la presencia de destacadas personalidades como Izumi Nakamitsu, alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme; la sobreviviente de Nagasaki Kuramori Terumi, así como varios laureados con el Premio Nobel de la Paz.

To Dream of Life Once More fue interpretada por un ensamble de jóvenes voces emergentes de Nueva York, conformado por estudiantes y egresados de NYU Steinhardt, Brooklyn College, Harvard University y Binghamton University, acompañados por visuales de la artista Anastasia Dor.

La participación de Neronessa y Valdivieso en “Time for Peace: For Future Generations”, organizado por el Nobel Peace Center, la organización Peace Boat y con el respaldo de las Naciones Unidas, marca un hito para la proyección del talento dominicano en escenarios internacionales, llevando una propuesta artística de alto nivel a un espacio de diálogo global por la paz.

Joel Díaz Valdivieso, dos veces ganador del Premio Anual de Música del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, se desempeña como profesor de composición en el Conservatorio Nacional de Música.

Neronessa, por su parte, es egresada del MFA en Escritura Creativa de NYU, accésit del Premio de Poesía Joven de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, conferencista en la ONU y emprendedora de impacto reconocida por Forbes.