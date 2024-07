NY: Dominicano asesinado tras choque deja huérfana bebé 2 años

Ronald Gómez Mesa

NUEVA YORK.- Ronald Gómez Mesa, el dominicano que murió acuchillado en un confuso incidente tras ser testigo de un choque menor que desató una trifulca en El Bronx a plena luz del día, dejó huérfana a una bebé de dos años.

La víctima de 29 años se mudó a Estados Unidos para reunirse con su familia en 2010, según una página de GoFundMe creada para ayudar a su familia con los costos del funeral.

Gómez Mesa era un “padre devoto de su hija de 2 años, quien extrañará profundamente la guía y el amor de su padre”.

El crimen sucedió el martes a media tarde afuera de la guardería “Rainbow Day Care”, hasta donde Gómez Mesa fue perseguido por el atacante, supuestamente el novio de una mujer cuyo auto había sufrido un rayón poco antes de las 4:30 de la tarde en el vecindario Morris Heights.

Según testigos, Gómez Mesa no tuvo nada que ver con el choque, simplemente estaba afuera de la bodega “Randy’s Deli and Grocery” en la avenida W. Tremont esquina Phelan Place cuando sucedió. “Hubo un accidente automovilístico y el auto de la señora resultó rayado”, dijo un hombre que pidió no ser identificado. “La señora se bajó del auto con un bate y llamó a su novio”, declaró.

El sospechoso llegó rápidamente y mientras los transeúntes observaban la pelea, otro hombre en una scooter arrojó una botella a la pareja y se alejó a toda velocidad. El novio inexplicablemente irrumpió hacia otro sujeto no involucrado que también estaba mirando desde un scooter y lo empujó al pavimento.

“El novio atacó a uno de los jóvenes que simplemente estaba pasando el rato”, dijo el testigo. En algún momento otro hombre que estaba en el grupo afuera de la bodega -identificado por los testigos como Gómez Mesa- se enfrentó al novio. La víctima huyó y fue perseguida y apuñalada cerca de Phelan Place afuera de la guardería “Rainbow Day Care”, según testigos.

Paramédicos llevaron a Gómez Mesa al Saint Barnabas Hospital, pero no pudieron salvarlo. El hombre vivía a menos de media milla de distancia en el mismo vecindario donde lo mataron, dijo la policía.

No hubo detalles sobre el accidente vial que desató la violencia. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos.

Si tiene información, llame a 1-888-577-4782.

jt/am