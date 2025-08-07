NY: Claman por justicia padres menor dominicano asesinado

Ángel Mendoza

NUEVA YORK.- Claman por justicia los padres de un adolescente dominicano asesinado el martes a puñaladas en un parque de El Bronx.

La víctima es Ángel Mendoza, de 14 años, quien estaba con sus amigos cuando un grupo de aproximadamente 15 muchachos los atacó.

“Estamos destrozados, yo vi que ya no tenía vida, fui allí y lo miré, lo besé y lo abracé”, dijo su padre, Miguel Mendoza.

La mañana del martes 5 de agosto, su padre quiso convencerlo de ir a la playa juntos, pero el joven se negó, según relató el propio padre.

Una amiga del joven explicó que el grupo de atacantes llegó, le dijo algo a Ángel y este respondió que “él no sabía nada”. Luego de ese intercambio de palabras lo apuñalaron en varias ocasiones.

Agregó que el grupo de atacantes no era conocido en la zona y que tras el apuñalamiento que le costó la vida al adolecente dominicano y de otro de 17 años herido, huyeron.

En el sitio donde Ángel fue atacado, se ha hecho un pequeño e improvisado memorial, con veladoras sus amigos buscan honrar su memoria.

Uno de los jóvenes que llevó una vela recordó a su amigo. Dijo que él no fue al parque ese día, debido a que tuvo un “mal presentimiento” y brindó detalles sobre la personalidad de la víctima.

“Me sentí devastado, estuve llorando con mis padres porque no lo creía, nunca tuvo problemas, siempre fue un adolescente bueno y sonriente”, expresó Adrián Urriola Reyes, amigo de Ángel.

Pero para sus padres esos amigos que hoy honran la memoria de su hijo no eran del todo buena compañía, su padre asegura que influían en él, aumentando su rebeldía, al grado que pensaba llevarlo de vuelta a República dominicana, de donde llegaron hace 10 años.

Aunque existían dificultades en la familia, su padre asegura que Ángel era un niño muy especial y amoroso.

Al menos cuatro de los supuestos atacantes fueron detenidos y acusados de asesinato, homicidio involuntario, ataque en pandilla y de lesión con un arma.

Los restos de Ángel serán velados en su natal República Dominicana.